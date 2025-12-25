5大最新户外免费公园 钻石山活水公园边玩边欣赏历史建筑/天水围公园、佐敦谷公园玩沙︳亲子好去处

户外免费公园︳圣诞长假期展开喇！爸妈们安排了哪些圣诞活动予孩子？试后小朋友终于可以松一松可以抛开书本，大玩特玩，就去近几个月香港各区新开的几个室外儿童游乐场，这些户外游乐场各具特色，适合各位好动儿童，家长们立即收藏，趁假期逐个去玩。

户外免费公园推介1：钻石山活水公园大磡村原址活化

钻石山昔日拥有石矿场和电影片场，亦曾是香港最后一个大型寮屋区大磡村的所在地，如今以上三样俱已成历史，原址近日则已重建为一个全新的「活水公园」，除了保留了村内具历史性的建筑物，包括飞机库（三级历史建筑，保留部分组件）、机枪堡（二级历史建筑）及石寓（已故影星乔宏故居），更设置了动态和静态的水景，以及一系列康乐设施，包括超好玩的儿童游乐场。

园内提供一系列康乐设施，包括超好玩儿童游乐场。（图片来源：《亲子王》）

游乐场及公园各处以电影为主题，纪念昔日电影片场的历史，而小朋友最爱的一定是三款各有特色的滑梯，还有具挑战性的攀爬架和吊环等，但假日人多，家长要小心看管子女。

石寓是已故 影星乔宏故居， 现已成为历史展览，向大众介绍钻石山昔日历史。（图片来源：《亲子王》）

钻石山活水公园

地址：钻石山大磡彩虹道235号

费用：全免

前往方法： 港铁钻石山站A2出口或B出口，步行前往钻石山活水公园。

户外免费公园推介2：佐敦谷公园全新游乐区开放

冬季天气清凉，最适合一家人到草地野餐。佐敦谷公园出名有大片草地，风景优美，而近月园内的游乐场亦已翻新完毕，比之前更大更好玩。

佐敦谷公园新增共融游乐空间， 3大游乐区以亲子和大自然为主题。（图片来源：《亲子王》）

全新游乐场设有多元化设施，包括配备亲子共乐的摇篮型踏板千秋、彩虹色调长滑梯、攀爬塔及绳网等挑战性设施、沙池与感官游乐区，还有弹床及长短不一的滑梯等，照顾不同年龄与能力儿童的发展需求。园内亦贴心地新增冲脚用水龙头，玩完也可轻松清洁。

园内的超大沙池， 记得自备玩沙工具。（图片来源：《亲子王》）

佐敦谷公园

地址︰观塘新清水湾道71号

费用：全免

前往方法︰ 从彩虹出发乘坐27或29M号巴士线；从观塘出发可选乘23号巴士；从港铁彩虹站B出口步行可至

户外免费公园推介3：青衣海滨公园边玩边赏红叶

每年12至翌年1月是香港赏红叶的最佳时候，壮观程度虽不及日、韩等地，但作为新年打卡活动也不错。其中青衣公园的落羽松映衬园内的欧式园景布置，成为每年的赏「枫」热点，而对面的青衣海滨公园场地二（近青衣城）公共游乐空间改造工程近月刚完成，游乐设施以独特货柜设计，结合了不同的游乐体验，包括弹跳、平衡等设施，让各个年龄层的儿童都能够因应其能力及喜好，选择自己不同的玩乐体验。

青衣海滨公园

地址： 青衣岛东北海傍青衣海滨公园场地二（青衣公园对面）

费用：免费

前往方法： 港铁青衣站经青衣城出口即到达

户外免费公园推介4：天水围公园任玩沙池

天水围公园的公共游乐空间历经多时的改造工程终于完成，3,700平方米游乐空间以森林、沙丘中寻宝等设计概念，设置滑梯、攀爬、千秋、嬉沙和迷宫等游乐设施，为「大自然历险之旅」提供多元化的体验。森林主题有林区障碍乐、森林秋千、林区吊床，而最好玩的当然是超巨大沙池，此外还有水中寻宝主题，小朋友可游走海湾滑梯、美人鱼音乐湾、健身天地、珊瑚踏步、深海巨塔、漩涡海域、海怪攀行历险、贝壳滩等特色设施，尽情放电。

超大沙池任玩，由 滑梯直接滑下沙中， 记得带备替换衣物。（图片来源：FB@天元合）

天水围公园儿童游乐场

地址：元朗天水围天瑞路6号 （天水围体育馆旁）

对象：2 - 12岁

费用：全免

户外免费公园推介5：红磡建湾街花园全新海滨游乐场

趁着气温清凉，中午太阳和熙又不会太晒、太热，不妨到红磡新开幕的建湾街公园放电。游乐场以自然丛林为主题，融入呼应黄埔船坞历史的船只设计，加上面对海滨，走上观景台上看风景一流。游乐设施包括三树连接的大型滑梯组，还有沙池、虫虫型幼儿滑梯组、枯叶特色攀爬架、六人秋千（两个适合幼儿、两个平板式、两个背座式）、单双人弹床等。设施属共融设计，适合不同年龄及需要的小朋友。观景台下更有独立喂奶室及换片室，设备相当亲子友善。

红磡建湾街花园游乐场

前往方法： 港铁红磡站C出口，进入置富都会方向并到L5经天桥出，步行12分钟即达。

（九龙海湾酒店旁）



