圣诞亲子好去处23大推介 巨型充气乐园/圣诞市集/圣诞亲子工作坊/亲子互动体验

圣诞到了，香港各大商场均推出丰富精彩活动与节目，当然少不了吸睛的打卡位喇！今次特别为各位爸妈整理出全港多个圣诞亲子好去处，有热闹的圣诞市集、人气IP打卡位、放电一流的充气游园等，让大家可沉浸于欢乐的圣诞气氛中，与小朋友共度温馨的亲子时光。

圣诞亲子好去处推介1：D‧PARK x Bandai Gashapon「『扭』转圣诞乐园」 打造5千呎扭蛋嘉年华

湾D‧PARK首次与日本Bandai Gashapon联手，于圣诞及新年期间举办「『扭』转圣诞乐园」。汇聚超过1,000部扭蛋机，供应900多款人气动漫及卡通品牌的扭蛋，可以称为全港最齐全的扭蛋盛事，各位扭蛋迷准备好了没有？

（图片来源：D‧PARK）

场内设有8米高的闪亮幻彩圣诞树，可以扭蛋兼打卡！同时还有专为环保设计的扭蛋壳回收装置，鼓励大家回收废弃的扭蛋壳，实践绿色生活；同场更有互动游乐区「Ho-Ho-Ho！Adventure」将设有5米高的圣诞滑梯波波池和巨型夹公仔机，周末还有圣诞主题音乐及才艺表演，亦有多个「升级再造工作坊」，教大、小朋友用回收扭蛋壳制作独一无二的艺术品，让亲子家庭在欢乐中学习环保。玩完记住要到Bandai圣诞期间限定店，于超过400款主题精品中拣选心仪的圣诞礼物，更可与立体高达打卡呢！

（图片来源：D‧PARK）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

D‧PARK x GASHPON「『扭』转圣诞乐园」

日期：即日起至2026年1月4日

时间：12:00 - 20:00

地点：D·PARK L1中庭 / D·PARK L1 室内草地（D‧PARK Ho-Ho-Ho！Adventure 圣诞嘉年华）

升级再造圣诞摆设

日期：即日起至2026年1月4日（逢星期日及公众假期、平安夜及除夕）

时间：14:00 -15:00（每节1小时，共12节）

地点：D·PARK L1 室内草地

参加方法：凭3张Bandai扭蛋内附小册子，即可换领工作坊名额1个。（名额有限，先到先得）

（图片来源：D‧PARK）

升级再造塑胶串珠工作坊

日期：即日起至2026年1月3日（逢星期六）

时间：16:00 -17:00（每节1小时，共5节）

地点：D·PARK L1 室内草地

参加方法：如心赏会员凭D‧PARK即日电子货币消费满HK$800，即可换领工作坊名额1个。（最多2组不同商户之消费单据，每组单据须满HK$50）

DIY圣诞手环工作坊

日期：12月25日及12月28日

时间：16:00 -17:00（每节1小时，共4节）

地点：D·PARK L1 室内草地

参加方法：如心赏会员凭D‧PARK即日电子货币消费满HK$800，即可换领工作坊名额1个。（最多2组不同商户之消费单据，每组单据须满HK$50）

DIY圣诞立体拼豆工作坊

日期：12月21日、12月26日、2026年1月1日及1月4日

时间：16:00 -17:00（每节1小时，共5节）

地点：D·PARK L1 室内草地

参加方法：如心赏会员凭D‧PARK即日电子货币消费满HK$800，即可换领工作坊名额1个。（最多2组不同商户之消费单据，每组单据须满HK$50）

圣诞亲子好去处推介2：屯门市广场×TOMICA「55周年圣诞庆典」

不止小男孩，不少爸爸也是TOMICA车仔迷，父子俩齐齐收集不同款式的经典车仔，有些还特设「特色停车场」来收藏珍品！各位车仔迷于今个圣诞快快去屯门市广场，有机会感受被数百部车仔包围的幸福感，孩子亦可畅玩免费游戏！

（图片来源：屯门市广场）

一到场即被全港首棵六米高的红白车盒圣诞树震撼，TOMICA×SUZUKI JIMNY 55周年特别版真车及1:1经典车盒打卡墙亦是焦点所在；旁边逾200平方呎情景模型以200架玩具车、数百件Playset及最新MTR×PLARAIL系列组成富有香港特色的迷你城市，亦有巨大化TOMICA车盒打卡区，让粉丝走进车盒中如如置身放大版玩具世界。

（图片来源：屯门市广场）

游乐专区设有「车手挑战站」，小车手可驾驶模型车挑战泊车，展现驾驶技巧，更有机会获得奖品及驾驶证书呢！另有TOMICA Playset试玩及极速赛道等免费游戏，于指定日子凭消费更可参加圣诞巨型扭蛋机赢取最新车款，并与TOMICA MASCOT T KUN见面。期间限定店同步登场，粉丝们必扫新款会场限定车、联乘新品及圣诞限定产品，为家中的小小车迷送上节日惊喜。

各位小车手准备就绪 「落场」挑战泊车！（图片来源：屯门市广场）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

屯门市广场×TOMICA「55周年圣诞庆典」

日期︰即日起至2026年1月4日

时间：10:00 - 22:00

地点：屯门市广场1期1楼中央广场

车手挑战站

日期： 即日起至2026年1月4日

时间： 星期一至五 13:00 - 20:00，星期六、日及公众假期 12:00 - 20:00

参加方法： 会员于场内即日消费满额即可参加游戏一次，限时内驾驶模型车并成功泊入指定位置，可获赠纪念品及驾驶证书。

* 只适合3 - 8岁，身高介乎90至140厘米及体重不超过50公斤的小朋友参加，并须由1位家长陪同参与。

圣诞巨型扭蛋机 / TOMICA手绘车

日期： 即日起至2026年1月4日（逢星期五至日及公众假期）

时间： 星期五 13:00 - 20:00，星期六、日及公众假期 12:00 - 20:00

参加方法： 会员于场内即日消费满额可换领以下其中一项

礼遇：参加圣诞巨型扭蛋机一次或换领TOMICA手绘车。

*换领活动受条款及细则约束，详情请参阅场内活动细则。

TOMICA T KUN见面会

日期：12月25 - 26日及2026年1月1日

时间：14:30 - 16:30

内容︰ TOMICA MASCOT T KUN将与大家见面，并送上小礼品！

圣诞亲子好去处推介3：西沙GO PARK 红白炫梦旋转木马

除了在主题乐园，在西沙GO PARK「HAPPY GO ROUND冬日乐园」一样有全港首个商场户外旋转木马。这个5.9米阔、红白色的「炫梦旋转木马」充满圣诞气息，可坐上木马上回旋360度看迷人美景，晚上更有满天炫亮闪烁灯海，浪漫气氛满满！作为宠物友善的商场，每日更设有「人宠Photo Time！」

（图片来源：西沙GO PARK）

时段，大家可坐上暂停转动的木马及马车跟家中的爱宠合照打卡，留住美好时光。场内还有多个梦幻打卡位，可跟「星光童画马」闪亮大型充气摇摇马合照，也可于马鞍山山峰美景衬托下跟五米高闪亮圣诞树许愿，户外光影长廓更设置冬日主题光影投射，以多种幻彩色调及效果，打造夜间浪漫打卡氛围。带同宠物来打卡的爸妈，可到周末开放、毛孩专属的冰上乐园「冬日宠物萌宠滑冰派对」，跟爱宠们感受异国节日气氛，毛孩更可穿上冬日造型配饰，坐上雪橇体验溜冰！

于「人宠Photo Time！」时段，大家可坐上暂停转动的木马及马车跟爱宠打卡！（图片来源：西沙GO PARK）

12月的周末设有「GO圣诞市集」，汇聚超过20个精选摊位，包括多种特色手作精品、服饰配件及宠物用品等，同场还有大型美食车，将提供一系列手冲咖啡、咖啡小食套装及主题美食等，大家可边叹咖啡边扫圣诞礼物。商场会员亦可参加「圣诞主题工作坊」，只需凭积分即可免费参与，活动包括「面包球圣诞树工作坊」、「冬日攀石体验」、「圣诞破冰转身自由式工作坊」等，让小朋友度过充满活力的开心圣诞！

（图片来源：西沙GO PARK）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

西沙GO PARK「HAPPY GO ROUND冬日乐园」

日期：即日起至2026年1月4日

时间：10:00 - 22:00

地点：地面中央广场

炫梦旋转木马

日期： 即日起至12月31日，2026年1月1、 3 - 4、10 - 11、17 - 18、 24 - 25、31日

时间： 13:00 - 20:00 （12月24 - 26日 延长至21:00）

参加方法： The Point会员凭指定消费及积分即可换领入场门票1张

地点：地面中央广场

「炫梦旋转木马」- 人宠Photo Time！

日期：即日起至2026年1月4日

时间： 10:00 - 12:00、20:00 - 22:00 （12月24 - 26日 21:00 - 22:00）

地点：地面中央广场

冬日萌宠滑冰派对

日期： 12月25 - 28、31日，2026年1月1、3 - 4日

时间：13:00 - 17:00

地点：2楼晴空花园

GO圣诞市集

日期： 12月24 - 28日（美食车加开12月31日，2026年1月1、3 - 4日）

时间：12:00 - 20:00

地点：地面中央广场

圣诞歌舞表演

日期：12月24日

时间：14:00 - 16:00

地点：地面中央广场

圣诞老人见面会

日期：12月24、25日

时间：16:00 - 18:00

地点：地面中央广场

圣诞亲子好去处推介4：THE SOUTHSIDE 10米巨型星光圣诞树

想跟家人影一辑充满圣诞气氛的照片？当然要有棵高耸入云的圣诞树 —— THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」的10米高巨型星光圣诞树，树上缀满近6,000颗闪烁的圣诞装饰，场内另设有七大主题打卡场景，每个场景皆金光闪耀，令人如置身圣诞舞台上，巨型互动水晶球装置的灯光更会随行人走近而幻变呢！

（图片来源：THE SOUTHSIDE）

户外亦有一棵八米高的光影圣诞树，结合动态LED动画与灯光设计，圣诞老人及雪人更会透过3D裸视动画技术穿梭于大屏幕上，为大家送上窝心的祝福；每晚更会定时上演「圣诞光影盛会」，灯光随着音乐节奏舞动。周末还有浪漫飘雪汇演，以及有多位本地歌手如王菀之（Ivana）和叶巧琳（Mischa）等，轮流作音乐表演，一家人在愉悦氛围中共创难忘回忆。

（图片来源：THE SOUTHSIDE）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」

日期：即日起至2026年1月4日

圣诞光影盛会

时间：17:00、18:00、19:00、20:00、21:00 （每节3分钟）

地点：黄竹坑THE SOUTHSIDE LG中庭及露天广场

Dazzling Christmas Gala圣诞音乐盛会

日期：12月20 （叶巧琳）、25日（王菀之）

时间：18:00 - 19:00

浪漫飘雪汇演

日期：12月20、21、24 - 28日

时间： 17:00、18:00、19:00、20:00、21:00

圣诞老人见面会

日期：12月20 - 21、24 - 26日

时间：17:00 - 19:00 （圣诞期间加设 14:00 - 16:00）

圣诞亲子好去处推介5：青衣城圣诞彩虹甜蜜乐园Care Bears暖心圣诞

天气冷了，是时候为挚爱送上一个暖心抱抱。最爱以抱抱向身边人传递温暖与爱意的Care Bears，在这个圣诞来到青衣城圣诞彩虹甜蜜乐园，带大家进入梦幻世界，感受被甜品治愈心灵的神奇力量！

（图片来源：青衣城）

充满多巴胺色系设计的打卡场景，令人心情愉悦，记住跟6.5米高超巨型Cheer Bear圣诞蛋糕与五米高的「彩虹马卡龙圣诞树」打卡合照，把多巴胺色系留在照片中！五大人气角色Cheer Bear、Friend Bear、Love-a-Lot Bear、Share Bear和Wish Bear已换上不同的圣诞造型，穿梭场内以可爱模样疗愈大家。场内设有期间限定店发售近100款周边精品 ，除了大热的毛公仔及盲盒外，更有迷你照相机，彩色菲林相机等独家限定版产品！圣诞期间将会举办连串活动，如圣诞老人大巡游、动感舞会、气球扭扭乐等，Cheer Bear更会于周末惊喜现身，各位大、小朋友快去抱抱！

（图片来源：青衣城）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

Care Bears圣诞彩虹甜蜜乐园 / 期间限定店

日期：即日起至2026年1月4日

时间：11:00 - 21:00

地点：青衣城一期1楼中庭

Cheer Bear粉丝见面会

日期：12月27、28日

时间：12:30 - 15:30

地点：商场各层

圣诞亲子好去处推介6：围方Chubbi Sweetie Xmas 限定飘雪表演

玩具不止孩子喜欢，大朋友一样爱储玩具、玩玩具。今个圣诞，围方特别与本地玩具设计师及多媒体艺术家Jim Chan联乘，以其笔下圆润可爱的Chubbi Chunk为主角，打造充满甜蜜欢乐的「Chubbi Sweetie Xmas」梦幻空间。

（图片来源：围方）

六大主题打卡区将为大家带来沉浸式的甜蜜体验，九米高的「梦幻糖霜圣诞树」挂满近20款精致可爱的甜品装饰，细心一看，部分更是Chubbi Chunk过往的经典角色展品！位于L2园艺花园的三米高「星光甜点摩天轮」于傍晚时分还会亮灯，于指定日子更有浪漫飘雪表演，大家可带同爱宠一起畅游，在如欧陆小镇般的打卡位感受佳节氛围。商场于圣诞期间亦会有一连串主题活动，如「Chubbi Santa×Mr. CupCake见面会」，也有不同表演团体献上精彩演出，令节日气氛更浓厚。

（图片来源：围方）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

围方「Chubbi Sweetie Xmas」

日期：即日起至2026年1月4日

地点：围方L2中庭及L2 户外园艺花园

圣诞亲子好去处推介7：德福广场PUCKY木系艺术装置

传说「森林」内有很多小精灵均拥有疗愈力量，能温暖人心。在这个圣诞，这些小精灵们将森林搬到德福商场，打造全港首个木系「Pucky圣诞奇幻森林」。场内六大互动打卡位配合温暖光影交织，包括全球首度亮相的三米高巨型豆子装置，还有驯鹿豆子、独角兽豆子都在森林不同角落！坐落于森林深处的四米高森林树屋会释放出闪烁灯光，让大家仿佛置身童话故事般的节日氛围中，在洞穴中央的蝙蝠豆子还会施展「神秘魔法」，点亮彩光花朵，加上镜面折射灯光，绝美浪漫得叫人难忘。

（图片来源：德福广场）

现场亦设有特色展览及期间限定店，带来数十款角色精品，当中包括香港首发的商品，绝对是Pucky迷入手的好时机。

（图片来源：德福广场）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

德福广场「Pucky圣诞奇幻森林」

日期：即日至2026年1月4日

时间：11:00 - 21:00

地点：德福广场一期地下中庭

圣诞亲子好去处推介8：Mira Place×UNIQLO暖「粒粒」圣诞

每到寒冷的冬天便会想起保暖衣，UNIQLO在今个圣诞不止为大家带来保暖衣物，更于「香港一号店」位处的Mira Place举行「Gift Warmth this Christmas」派对，跟大家过个暖「粒粒」的节日！

（图片来源：Mira Place）

场内特设六大温暖系圣诞打卡位，大量融入礼物盒和温暖圣诞元素，包括以摇粒绒物料及HEATTECH小物打造的七米高暖「粒粒」圣诞树屋，还有四米高沉浸式「梦幻圣诞雪人屋」、毛绒圣诞袜组成的「暖『粒粒』咖啡茶座」、UNIQLO巨型圣诞礼物盒等，行人天桥上还有巨型充气圣诞冷帽，四处都充满「温暖」。同场更有一系列圣诞消费礼遇，大派总值超过$50万的圣诞礼物及奖赏，「赏您暖『粒粒』」游戏将会送出超过3,000份圣诞礼物，让大家可以边扫圣诞礼物边获奖赏。

（图片来源：Mira Place）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

暖「粒粒」消费赏

日期：即日起至2026年1月1日

换领地点及时间：Mira Place礼宾部（11:00 - 23:00）

优惠详情： 于场内即日消费满$1,000，即可换领暖「粒粒」圣诞环保袋盲盒1个及UNIQLO HEATTECH圆领T恤1件。礼品数量有限，送完即止。

赏你暖「粒粒」游戏

日期：即日起至2026年1月1日

换领地点及时间：Mira Place礼宾部（11:00 - 23:00）

游戏详情： 商场会员可凭积分于Mi+ App换领游戏券，并到礼宾部出示游戏券QR code，即可换领游戏代币1个及参与游戏1次，每个游戏代币只能最多夹出扭蛋1个。未能成功夹出扭蛋，可获得Mira Dining $100餐饮礼券1张。数量有限，换完即止。

圣诞亲子好去处推介9：北角汇甜梦精灵之森

圣诞节是个温馨幸福的节日，除了带孩子四处玩，别忘了家中萌萌的小「宠」儿！北角汇于圣诞化身为「Winter Sweetieland甜梦精灵之森」，特设六大甜蜜打卡场景让大家可跟主子们打卡影靓相！

（图片来源：北角汇）

穿过「精灵森林大门」，即来到「马卡龙甜点站」，在此可跟白雪雪的可爱雪人和星星精灵一起打卡；精灵会于「蓝莓精灵魔法盒」弹出，为大家送上惊喜祝福；还有七彩缤纷的「甜梦精灵星光塔」、「草莓甜心乐园」、「果漾精灵篮」等，记住跟每个小精灵拍下最甜蜜的合照呀！圣诞期间更有多个工作坊，如「甜园圣诞花环」、「宠物甜甜圈毛毛球颈圈」等手作体验，一家人可跟毛孩享受创作乐。圣诞老人与圣诞仙子亦会于指定日期惊喜现身，向大、小朋友派发糖果与传递节日的欢乐，更有busker演出，令节日氛围更浓厚。

（图片来源：北角汇）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

「甜梦精灵之森」圣诞主题装置

日期：即日起至2026年1月4日

时间：10:00 - 22:00（灯饰于18:00亮起）

地点：北角海滨花园

圣诞奇缘站

日期： 12月25 - 26日（圣诞老人见面会）、27 - 28日 （糖果派送）

时间及地点： 16:00、17:00

圣诞甜梦市集

日期： 即日起至2026年1月4日（逢星期六、日及公众假期）

时间：13:00 - 19:00

手作甜梦工场

日期： 12月20日（DIY甜园圣诞花环）、 27日（宠物甜甜圈毛毛球颈圈）

时间：13:00 - 18:00

参加方法： 于场内任何商户或圣诞甜梦市集消费满$200，可即场登记参加。

圣诞亲子好去处推介10：奥海城×海洋公园LINE FRIENDS× 熊猫乐园

六只代表海洋公园大熊猫家族成员的萌爆Panda Friends拥有无数粉丝，今个圣诞将与LINE FRIENDS朋友仔齐齐换上闪亮冬日限定新装来到奥海城，邀请大、小朋友走进充满欢笑与惊喜的冬日旅程。

（图片来源：奥海城）

最瞩目是全球首次亮相的巨大毛绒绒吹气「冬日甜蜜袜」，BROWN、CONY与「加加」、「得得」齐齐萌爆登场！旁边四米高「冬日闪亮星光球」缀满璀璨灯饰，如雪花纷飞；CHOCO、PANGYO及「盈盈」就站在挂满主题吊饰的圣诞树前，等大家来打卡。场内亦设四大玩乐区及三个游戏摊位，如「FUN享礼物大作战」、「闪闪雪球祝福站」等，考验大、小朋友的反应，集齐指定印章更可换领公仔、海洋公园门票等礼品。走前必到「即影即有自拍亭」捕捉幸福瞬间，记住选配节日限定相框！期间限定店备有多款特别版新品必抢，还有「甜品小角落」售卖角色造型马卡龙、曲奇等冬日甜品，一口尝尽幸福滋味！

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

LINE FRIENDS×Panda Friends冬日乐园@奥海城

日期：即日起至2026年1月4日

时间：12:00 - 20:00

地点：奥海城2期地下主题中庭

体验区游戏币收费： $20 / 4个、$50 / 10个（额外再送2个）、$100 /20个（额外再送6个）

圣诞亲子好去处推介11：荃新天地KYUBI×MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025

今个圣诞，为庆祝《新机动战记高达W》30周年，本地潮牌KYUBI首度与Bandai合作带来「KYUBI×MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025」主题企划，现场将打造成多个沉浸式打卡场景，其中瞩目焦点是四米高的Wing Gundam Zero（EW）超巨型打卡墙，动画中五位人气主角希罗‧尤、狄奥‧麦韦等亦齐集商场，粉丝可近距离打卡，投入《新机动战记高达W》世界！同场还有1.8米高的飞翼高达立像Wing Gundam Zero（EW）及Gundam Deathscythe Hell（EW），造型凌厉逼真，帅气满分；亦会经典重现元祖高达RX - 78 - 2模型，巧妙搭配圣诞装饰，打造出别具意义的节日场景！

（图片来源：荃新天地）

期间限定店除了全港首发的KYUBI×MOBILE SUIT GUNDAM联乘系列，如造型精细的金属收藏挂饰，亦有发售Bandai高达模型玩具，潮人与动漫迷不容错过。

（图片来源：荃新天地）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

KYUBI×MOBILE SUIT GUNDAM

Christmas 2025

日期：即日起至2026年1月4日

时间：11:00 - 22:00

地点： 荃新天地1期高层地下中庭 / 荃新天地1期地下（KYUBI期间限定店）

圣诞亲子好去处推介12：将军澳中心 x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland

除了圣诞大餐与圣诞灯饰，小朋友最期待收到圣诞老人送的礼物！那小朋友知道圣诞老人如何准备礼物吗？来自充满圣诞节庆气氛的伦敦UNDERBOBO，邀请大家一起走进「魔法礼物工场」，齐齐准备心意满满的圣诞礼物！

（图片来源：将军澳中心）

场内有七大超吸睛打卡位，当中包括极亮眼的2.5米巨型圣诞老人UNDERBOBO与BOZO，旁边还有2.8米炫亮圣诞树，而1.3米英伦绅士造型的UNDERBOBO正在推着礼物车穿梭场中。爸妈可跟孩子一起在「UNDERBOBO鬼马哈哈镜」拍出鬼马照片，也可到「圣诞老人办公室」帮忙派发全球礼物，还有「蓝色猫猫BOZO衣帽间」等备有萌爆配件，随处都可拍出独特圣诞合照！

（图片来源：将军澳中心）

之后就要努力准备礼物了！小朋友换上「礼物小精灵」服装后，到「环保礼物包装站」动手包礼物、「礼物磅重区」挑战叠到指定重量、「礼物送货单制作区」盖印章做专属圣诞卡，再到「礼物推送站」及「礼物分类区」操作机械臂，将礼物精准送达，完成任务更可获赠限量UNDERBOBO圣诞树挂饰！

（图片来源：将军澳中心）

商场内更设全港首间「UNDERBOBO期间限定店」，独家发售逾50款周边商品，包括BOZO毛公仔、手机壳、陶瓷杯、电脑套等，部分款式更是香港首卖！也可参加UNDERBOBO圣诞手作工作坊，亲手制作礼物送给好朋友或家人呀！

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

将军澳中心×UNDERBOBO Magical Gift Wonderland

日期：即日起至2026年1月4日

时间：13:00 - 18:00（平日）、13:00 - 20:00（假日及节日前夕）

地点：将军澳中心G/F中庭

参加游戏方法： The Point会员于场内「即赚分」商户即日以电子货币消费满指定金额（平日$600、假日及节日前夕$800），即可换领游戏证兼赚取积分。完成游戏后，可换得「UNDERBOBO圣诞树挂饰」一份。

Magical Gift Wonderland期间限定店

日期：即日起至2026年1月4日

时间：12:00 - 20:00

圣诞手作工作坊

换领日期：即日起至换完即止

换领时间：13:00 - 22:00

换领地点：将军澳中心G/F The Point换领专柜

名额：每节1小时，每节10个名额（全日共20个名额）。

详情： The Point 会员于场内「即赚分」商户，消费满 $800，即可参加1节。

活动日期：12月6、13、25、26日

活动时间：15:00 - 16:00、16:00 - 17:00

圣诞亲子好去处推介13：朗豪坊 x Noodoll薯诞百货闪烁圣诞

来了来了！这个圣诞节终于等到在英国爆红的Noodoll Ricespud薯仔系列首度登陆香港，在朗豪坊打造极具节日仪式感的期间限定「薯诞百货」，邀请大家来趟英式「shopping」。

（图片来源：朗豪坊）

凭圆碌碌且短小的身型，加上独特的「三撮头毛」，配以呆萌抿嘴表情与极大反差萌的认真眼神，Ricespud迷倒不少薯粉的心，这次将会扮鬼扮马，化身成御林军薯护卫、圣诞老人薯、雪人薯、橱窗薯、bellboy薯等12个不同造型，融入精致奢华的「薯诞百货」内，等大家来打卡！细心一看，四米高的圣诞树上面挂满波波小薯，树顶还有首次穿上星星派对造型的Noodoll呢！怀旧升降机打卡位原来有互动游戏，走进电梯即可参加「咔嚓」脆薯电梯食薯片挑战，跟足指示即可获薯片！

（图片来源：朗豪坊）

除了打卡位，「薯诞百货礼品部」还独家推出造型多变的Noodoll限定「薯宝汤」，包括26款人气角色包括喵喵薯、围巾薯，圣诞小队、嫲嫲薯、圣诞树薯、贼仔薯等，凭指定消费即可换购！同场加映「一叮即中！圣诞大抽奖」，有机会赢到iPhone 17 Pro、Noodoll冬日暖暖限量版电话绳等礼物呢！

（图片来源：朗豪坊）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

Langham Place Noodoll：Merry PotatoMAS

日期：即日起至2026年1月1日

时间：10:30 - 22:30（活动 12:30 - 22:30）

地点：旺角朗豪坊4楼通天广场

限量版Noodoll薯宝汤换购

参加办法： LP CLUB会员以电子支付方式单一消费满指定金额（满$1,000加 $128 换购或满$2,500免费换领），即可换购独家限量版Noodoll薯宝汤及相关圣诞精品。

朗豪坊×珍珍薯片「咔嚓」脆薯电梯活动

参加办法： 只需追踪朗豪坊及珍珍薯片社交平台，即可获得珍珍薯片1包。

玩法： 在脆薯电梯内对准收音咪进食珍珍薯片，分贝装置会量度顾客食薯片的声浪，同时生成专属ASMR短片于社交媒体上分享。

一叮即中！

圣诞大抽奖

参加办法： LP CLUB会员以电子支付方式单一消费满$500，即可参加抽奖1次，新会员更可享额外 1次抽奖机会

圣诞亲子好去处推介14：荃湾广场梦幻冰雪乐园

想在香港过个白色圣诞，让小朋友体验在雪地玩雪的滋味？快快带他们到荃湾广场于圣诞期间特设的「梦幻冰雪乐园」，内有三大冰雪互动体验，可于全港首个商场设计的「儿童雪地碰碰车」的环保仿冰赛道上尽情嬉戏。雪地碰碰车专为小朋友设计，可灵活转动、滑行顺畅，小车手们可感受如雪地般的漂滑体验！也可在1,500呎户外光影飘雪溜冰场上用可爱造型的溜冰辅助装备享受滑行快感，爸妈也可一起参与，甜蜜拍拖！场内还有「光影飘雪」效果，漫天雪花配合闪烁灯饰，令冰雪乐园氛围更梦幻。

（图片来源：荃湾广场）

梦幻冰雪乐园内还有三大冬日打卡场景，五米高的白雪唯美圣诞树上挂满闪烁及可爱挂饰；长达20米的圣诞光影魔镜墙融合梦幻浪漫的光影效果，加上哈哈镜、大头鱼眼镜，趣味十足；「圣诞小精灵兵团」也全员出动，记住跟「甜心姜饼人」、「圣诞雪球宝宝」、「圣诞幸运圈」等互动打卡呀！

（图片来源：荃湾广场）

圣诞期间亦有汇聚了30多间本地人气甜品品牌的「圣诞暖心美食烘焙市集」，更会特别举办多个节日工作坊，如圣诞挂饰工作坊、圣诞许愿球、童心圣诞树、圣诞咖啡画杯工作坊等，亦有全城最萌的创业初体验「儿童圣诞市集」，由小朋友当「little boss」，亲手打造专属小摊位，发挥无限想像力。

（图片来源：荃湾广场）

点击图片浏览圣诞亲子好去处推介：

梦幻冰雪乐园

日期：即日起至2026年1月1日

时间：10:30 - 22:00

地点： 荃湾广场L5 PLAY GARDEN 空中乐园

儿童雪地碰碰车

日期及时间：12月19日至2026年1月1日 12:00 - 16:00

对象： 7 - 12岁（高度110 - 160厘米之小童参加）

参加方法： The Point 会员凭100积分及即日于「指定即赚分零售商户」以电子货币消费满 $200；入场证将于指定日子于The Point App上架，请留意商场之社交平台。

名额： 每节10分钟，每部电动车只可供1名小童使用。

户外光影飘雪溜冰体验

日期及时间：12月19日至2026年1月1日 星期一至五 16:15 - 20:00，星期六、日 及公众假期 16:15 - 20:00

对象： 适合4岁或以上及身高110厘米

或以上之人士参与；4 - 12岁人士须由家长陪同下方可参与。

参加方法： The Point 会员凭100积分及即日于「指定即赚分零售商户」以电子货币消费满 $200；入场证将于指定日子于The Point App上架，请留意商场之社交平台。

名额： 每节20分钟双人自助溜冰体验（每节约5分钟）

儿童圣诞市集

日期：12月13 - 28日（逄星期六、日）

时间：14:00 - 17:30

圣诞亲子好去处推介15：东港城miffy星河祈愿之旅 商场住船仔游星河

「东港城•miffy星河祈愿之旅」场内设有八大星河祈愿主题打卡场景，一到场即见「亲善大使」miffy在入口拱门欢迎大家，推门而进即见手捧璀璨星愿瓶的超巨型「星愿守护使者」，而手持钓竿「魔法精灵」miffy就在「金色祈愿池」，还有星河小镇大街中的巨型miffy壁画和梦想电话亭等。

「亲善大使」miffy在入口拱门欢迎大家（图片来源：东港城）

今次特设「miffy 70周年珍藏展览廊」，展出多幅珍贵海报，亦可于祈愿小屋跟「星星大使」miffy在星河许愿桌互动，只要在萤幕「摘下星星」，就会闪现专属的角色动画！各位小朋友必玩「星愿小船」，乘小船驶进闪烁星云，展开星河之旅。

手捧璀璨星愿瓶的超巨型「星愿守护使者」（图片来源：东港城）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

miffy 70周年期间限定店

想入村玩游戏，就要成为The Point会员，凭即日指定消费即可到「miffy星河祈愿之旅」票务站换领活动入场券，每完成一个体验后即可获得miffy金币勋章，集齐三枚金币就可到「miffy星愿奖赏站」换取礼遇。同场还有「miffy 70周年期间限定店」，售卖过百款miffy周边产品，包括特别推出的70周年限定商品，金光闪闪极吸睛，粉丝们必定满载而归！

有「miffy 70周年期间限定店」，售卖过百款miffy周边产品，包括特别推出的70周年限定商品。（图片来源：东港城）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

东港城•miffy星河祈愿之旅 / miffy 70周年期间限定店

日期：即日起至2026年1月1日

时间：12:00 - 20:00（最后入场时间为19:30）

活动入场券换领地点： 「东港城•miffy星河祈愿之旅」票务站

参加方法：The Point会员于东港城指定「即赚分」参与商户以电子货币

指定金额，即可换领指定入场券（活动入场券 星期一至五 $600，星期六、日及公众假期 $800；活动入场券＋「miffy星愿小船」乘船券 星期一至五 $800，星期六、日及公众假期 $1,000）

* 每张「miffy星愿小船」乘船券只限3 - 12岁，身高介乎80 - 120厘米之儿童参与；每组参加者的体重不得超过100公斤（3名参加者为1组）。

miffy粉丝见面会（图片来源：《亲子王》）

miffy粉丝见面会

日期：12月25、26日，2026年1月1日

时间：14:00 - 15:00

名额：每日30个

圣诞亲子好去处推介16：iSQUARE萌犬Muck圣诞物语3大打卡位+市集

iSQUARE国际广场「萌犬Muck暖暖圣诞物语」场内三大打卡位展示萌犬Muck活泼的一面，五米高巨型萌汪Muck化身圣诞老人在地下iPIAZZA，背着背包准备出发去圣诞野营历险，大玩滑雪、钓鱼、露营，将融化你的心；Muck于三楼的欧陆风圣诞小镇变身咖啡师、速递员，穿梭火树银花间，在火树银花的温馨小镇中，等大家走进浪漫的童话！

五米高巨型萌汪Muck化身圣诞老人正在呼唤大家来打卡！（图片来源：iSQUARE）

同层还设有萌Muck圣诞贩机站，这个日系售卖机不止是打卡位，而是真实的手机保护壳贩卖机，只要凭指定电子消费，就可于自动贩卖机换领手机保护壳喇！

原来这个萌Muck圣诞贩机站不止是打卡位，还是真实的手机保护壳贩卖 机。只要于活动期内于场内以电子消费达$800或以上，就有机会得到喇！ 名额有限，先到先得！（图片来源：iSQUARE）

点击图片浏览亲子好去处详情：

于圣诞期间将设有Muck玩转冬日圣诞市集，集合不同食品、文创商品及精品等摊位，12月13至14日更设「Tombonia│Muck」期间限定店出售记事本、咕𠱸、文件夹、行李带等精品，也会有首卖的Muck扭蛋玩具，当中有五个造形为首次在香港出现，均以Muck的生活日常做主题，可爱到犯规！

（图片来源：iSQUARE）

iSQUARE萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳（图片来源：iSQUARE）

萌犬Muck暖暖圣诞物语

日期：即日起至2026年1月4日

时间：10:30 - 22:30

地点：iSQUARE地下iPIAZZA、3楼iFUNCTION、大堂楼层iEXHIBITION

详情：http://bit.ly/3WliOws

Muck玩转冬日圣诞市集 / 「Tombonia│Muck」 期间限定店

日期：12月25 - 28日

时间：12:00 - 20:00

萌犬Muck圣诞限量版手机保护壳换领

日期：即日起至换完即止

时间：10:30 - 22:30

地点：iSQUARE大堂楼层礼宾部

换领方法： 于场内消费满$800即有机会得到；名额500个；不同电话型号之手机保护壳名额有限，需视乎当日换领情况

圣诞亲子好去处推介17：MOSTown × mofusand4大打卡位+冰雪乐园

三米高的毛茸Snowman mofusand于梦幻圣诞村入口「MOST-Cuddly！抱抱mofusand」准备带大家去探险，柔软可爱，让人忍不住想紧紧拥抱！「mofusand站前冰雪广场」有7.5米高戴上圣诞帽的Santa mofusand圣诞树，而由疗愈小木屋、闪烁圣诞树林及「喵」响乐步道组成的「MOST-Glittery圣诞闪烁花园」，更隐藏多个打卡点。

全港首个3米高毛茸mofusand Snowman 猫咪「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」（图片来源：MOSTown新港城中心）

想感受犹如置身雪地的感觉，就要到「MOST-Exploring冰雪乐园」，踏上软绵绵的雪地，推动载有可爱猫咪的雪地小车，用堆雪工具一起游玩玩雪。想体验玩雪，只需成为H•COINS会员并以电子货币即日单一消费满$500，就可换入场证（每张入场证可供最多2名参加者同时入场）。

想体验玩雪，只需成为H•COINS会员并以电子货币即日单一消费满 $500，就可换入场证（每张入场证可供最多2名参加者同时入场）。（图片来源：MOSTown新港城中心）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

寄明信片给未来自己

想向「明年的自己」送上圣诞祝福？可到「漫『邮』时光邮局」消费换领「mofusand未来圣诞明信片」，就可写下愿望并投入「未来邮箱」，由商场于明年12月寄给未来的自己！商场还有期间限定印花奖赏礼遇，集齐电子印花即可免费换领便携保温杯或家居吸水地垫。

●到「漫『邮 』时光邮局」寄明信片， 向「明年的自己」送上圣诞祝福。（图片来源：MOSTown新港城中心）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

MOSTown新港城中心×mofusand MOST-Exploring喵喵圣诞探险记

日期：即日起至2026年1月1日

时间：

•主题打卡区 10:00 - 22:00

• 主题体验区 星期一至五 13:00 - 17:00，星期六、日及公众假期 12:00 - 20:00

地点： 马鞍山MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

「MOST- Loving 圣诞萌猫市集」

日期：12月6日至12月28日

时间：12:00 - 20:00

地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场

圣诞亲子好去处推介18：太古城中心8米红白花纹士的糖 限定寻宝游戏赢礼品

来到太古城中心Sweetmas糖果兵团甜蜜体验，色彩斑斓的Sweetmas巨型软糖及三只可爱的熊仔笑笑糖就抢著欢迎大、小朋友来到这个甜蜜乐园，旁边还有高达八米的红白花纹士的糖，露出搞怪表情跟大家说「Merry Christmas」！场内特设四大互动打卡区，于「圣诞布甸礼盒屋」轻按按钮即可解锁三大惊喜动画，唤醒糖果角色；走进「粟米糖迷宫」与30个活泼粟米糖互动，开心玩耍，体验蹦蹦跳跳的冲击！也可参与「曲奇快趣挑战」，在限时30秒内争夺成为「反应王」。「快闪甜甜店」中有超过400款特色糖果，「夹糖区」从经典的姜饼人到各式水果口味的果冻豆，应有尽有，让小朋友可挑选甜入心的节日糖果。

（图片来源：太古城中心）

场内还设有「甜心四围寻」限定寻宝游戏，大家可在场内寻找甜心角色，并换领限量版惊喜礼品。为推动环保理念，特设回收箱，大家可将已清洁的糖果包装袋投进箱内，传递绿色祝福。商场于12月份的指定周末还会举办「圣诞音乐表演」、全新冰上汇演等，想过个冬日童话浪漫圣诞，就要留意商场社交媒体的最新公布喇！

（图片来源：太古城中心）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

太古城中心Sweetmas

日期：即日起至2026年1月4日

时间： 星期一至五 12:00 - 21:00，星期六、日及公众假期 11:00 - 21:00

地址：太古城中心2楼中庭及中桥

圣诞亲子好去处推介19：东荟城名店仓圣诞温暖抱抱7大打卡位

BIG HUGS抱抱人将连同两位全新节日家族成员：「抱抱星人」与「姜饼人精灵」现身于东荟城名店仓「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」场内七大星光疗愈主题打卡区，走过「星星相印拱门」，即展开闪耀圣诞之旅。高达四米高的「拥抱奇织」上那长达约23米的手工颈巾，由人气网路创作者Jon Jon亲手编织而成，一针一线充满温度！

（图片来源：东荟城名店仓）

也可以透过「星语奇织留言版」数码互动体验中向家人传递爱，所留下的祝福语句将会在星星屏幕上出现，为挚爱送上惊喜！拿起「星语电话亭」可收听多位名人分享疗愈人心的小故事，包括唱作歌手冯允谦（Jay Fung）与著名DJ朱薰等，温馨又暖心。

拿起「星语电话亭」就 收听到Jay Fung分享疗愈人心的小故事。（图片来源：东荟城名店仓）

踏上梦幻的「星芒漫游」亲子单车互动装置跟小朋友「踩单车」，每踏一步就会「唤醒」抱抱星人，就如伴随节日音乐闪烁起舞般，既疗愈又可爱。为提醒大家多抱抱身边人，可到「HUG FOR LOVE」互动装置，与BIG HUGS抱抱人来个拥抱，商场会为每一个拥抱捐出$1予「香港麦当劳叔叔之家慈善基金」，为有需要的儿童与家庭送上节日温暖。

只要跟足指示成为会员，再于场内消费满指定金额，即可跟小朋友展开「星芒漫游」旅程。（图片来源：东荟城名店仓）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

东荟城SPARK★TACULAR CHRISTMAS

日期：即日起至2026年1月4日

时间：11:00 - 22:00

地点：东荟城名店仓地面、2楼中庭广场及2楼天桥

「星语奇织留言版」数码互动体验

日期：即日起至2026年1月4日

地点：东荟城名店仓2楼中庭广场

圣诞亲子好去处推介20：POP MART星星人滋味冬日派对 6大打卡位

MOKO「滋味冬日派对」内最吸睛莫过于五米高的「饼干屋星星人」，将星星人放大200倍强势坐镇！饼干屋屋顶还铺满糖霜雪，墙壁以饼干砌成，还有奶油及糖果点缀。而屋前的「甜蜜共聚空间」摆满节日美食，与「幸福蝴蝶酥星星人」坐在红白餐桌旁打卡，温馨幸福。

（图片来源：MOKO）

静坐在星星旁的「马卡龙时刻星星人」，伴随着悠扬音乐等大家来打卡！打翻星光牛奶的「咖啡牛奶浴星星人」、守在巨型「千影梦幻焗炉」的「强壮面包星星人」、坐在彩色马卡龙上的「抹茶奶油雪星星人」等也到场，让大家如置身于梦幻的烘焙世界。

（图片来源：MOKO）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

同场亦设有三大互动游乐体验，包括「星际弹珠台」、 「星星人牛角包夹夹乐」及「星光果酱大作战」，挑战粉丝们的手眼协调与身手，成功完成任务更有机会赢取限量星星人专属礼品！商场于平安夜准备了圣诞小礼品，想要做要跟足指示在社交媒体上互动喇！

挑战3大互动游乐体验，有机会赢取限量星星人专属礼品！（图片来源：MOKO）

MOKO滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展

日期：即日起至2026年1月1日

时间：10:00 - 22:00

地点：MOKO新世纪广场MTR楼层中庭

互动游戏

日期：12月24日至2026年1月1日

时间：15:00 - 22:00

换领详情： 商场会员凭指定积分可换领游戏卡1张，每完成1个任务将获得1款星星人限定烘焙印章，集齐3个印章即可到L1顾客服务中心换领其中1款独家限量星星人礼品，包括「星星人美味时刻贴纸包」或「星星人滋味派对透明小卡」。礼品数量有限，换完即止。

MOKO圣诞小礼品

日期：12月24日

时间：17:30 - 20:30

地点：MOKO新世纪广场L4楼层JOY@MOKO

换领详情： 商场会员追踪MOKO其中一个社交平台（Facebook / Instagram /小红书），并赞好指定帖文，即可换领。名额有限，换完即止。

圣诞亲子好去处推介21：利东街圣诞光影嘉年华璀璨登场

利东街「Luminous Carnival」运用了超过两万颗智能LED灯珠，于200米长的利东街林荫步行街上空挂满巨型圣诞及圣诞球灯饰，还打造八米高的华丽幻彩圣诞树，LED圣诞树金光闪闪，非常吸睛；更有直径达7.5米的空中摩天轮，缀以绚丽的飞天热气球与优雅旋转木马，配合每晚上演的圣诞灯光音乐汇演「Luminous Symphony」，光影于每晚5点30分随悠扬圣诞音乐起动，每隔20分钟华丽上演，就如参加了一个极尽视听娱乐的圣诞派对。

（图片来源：利东街）

而备受全城欢迎的「Let It Snow！」飘雪汇演今年亦会继续登场，由即日起，逢周末（星期五、六及日）、平安夜、圣诞节与除夕夜，为大家打造难忘的白色圣诞时光，让你与家人一同沉浸雪花纷飞的奇幻世界！当漫天白雪轻盈飘洒，与缤纷圣诞灯饰交相辉映，节庆大道瞬间化作冬日仙境，绝对是今个圣诞最值得打卡的浪漫热点！将于12月20日及25日下午3:30pm及4:30pm（每场30分钟）一班圣诞老人村角色还会快闪惊喜，圣诞老人、雪人、小精灵及姜饼人将会跟大家互动合照点燃无尽的节日喜悦！场内亦有多个商户推出节日限定优惠，让大家可以边叹圣诞曲奇、咖啡边打卡！

（图片来源：利东街）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

利东街圣诞呈献「Luminous Carnival」

日期：即日起至2026年1月1日

时间：10:00 - 23:00 （17:00亮灯）

地点：利东街林荫步行街及中庭

*12月24 - 26、31日亮灯时间将延长至00:00

Luminous Symphony灯光音乐汇演

日期：即日起至2026年1月1日

时间：17:30 - 22:50 （每隔20分上演1节，每节3分钟）

地点：利东街中庭

Let It Snow！飘雪汇演

日期： 12月24 - 26、31日（星期五至六、

平安夜、圣诞节及除夕夜）

时间：19:30、20:30、21:30 （每节15分钟）

地点：利东街中庭

圣诞老人村快闪派对

日期：12月25日

时间：15:30 - 16:00、16:30 - 17:00

地点：利东街中庭

圣诞亲子好去处推介22：荷里活广场「白色奇幻圣诞」

走进如梦幻冰雪仙境般的荷里活广场Sumikkogurashi角落小伙伴「白色奇幻圣诞」八大主题场景，即被以全新冬日造型示人的五米高白熊「Shirokuma」巨型毛绒充气装置所吸引！平日害羞的白熊换上圣诞毛帽与围巾，化身成冬日亲善大使，疗愈感爆灯！一众角落小伙伴齐齐换上冬日装束，藏身于六大浪漫雪景与甜点打卡位中，如蜥蜴与山变身成糖霜甜品，在「雪国甜点派对」与猫举叉准备开餐；企鹅与小伙伴在「冰川垂钓小屋」围住粉红圣诞树垂钓，而穿上圣诞装的企鹅就在「幸福圣诞角落」。

7米长的「冰雪极地飞索」及5米长「冰极冒险滑梯」连大朋友也觉刺激！（图片来源：荷里活广场）

喜欢挑战与冒险的大、小朋友，可一起挑战两大动感游戏设施：全长七米的「冰雪极地飞索」及五米长「冰极冒险滑梯」，体验高空滑行的刺激快感，就如跟小伙伴一同穿越极地冰川，展开冬日大冒险！场内还有圣诞期间限定店，有近百款主题精品，当中包括日本版角落小伙伴公仔，以及香港限定款式与优先发售产品，粉丝快快把握机会带心爱角色回家喇！

（图片来源：荷里活广场）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

Sumikkogurashi角落小伙伴「白色奇幻圣诞」

日期：即日起至2026年1月4日

时间：11:00 - 20:00

地点：钻石山荷里活广场1楼明星广场

冰雪极地飞索 / 冰极冒险滑梯

日期：即日起至2026年1月4日

时间： 星期一至五 14:00 - 18:00，星期六、日及公众假期 12:00 - 20:00

参加方法： 商场会员于星期一至五凭5积分，或星期六、日及公众假期凭10积分，可于手机应用程式预留指定日期及时段电子入场券1张；每名会员每日可凭积分预留每个活动最多2张入场券；每节长约15分钟，每节名额10个，换完即止。

圣诞亲子好去处推介22：中港城「车尾箱圣诞市集」集100个摊位

中港城「车尾箱圣诞市集」汇聚超过100个摊位，集有手工艺、设计品牌、节日饰品、海外选物及特色餐饮摊档，特别推介葛民辉的Like Black、少爷占的Treble Coffee、关智斌限定经典车摊档等，12月25至28日更设复古主题，邀请不少古著品牌到场参展，加上特色经典车款，让大家可细味怀旧韵味。

（图片来源：《亲子王》）

市集亦有多家人气特色餐饮单位，将传统风味与创意灵感结合，如主打养生轻食的何金银外卖店、以港式怀旧沙嗲驰名的浩铭记，爸爸可到融合清酒与音乐的寂寞清酒俱乐部小酌一杯，妈妈又可叹杯百草汤料的养生汤品，在微凉海风下享用美食，简单而满足。

市集亦有多家特色餐饮单位，结合传统风味与创意灵感，美酒、小吃应有尽有。（图片来源：《亲子王》）

孩子们也可参与限定木制怀旧摊档游戏，只要购买市集限定的慈善贴纸套装即可玩这些经典怀旧小游戏，相关收益将捐赠予协助大埔救灾及关注本地流浪动物的非牟利团体「毛守救援」；同时可参与SCANNOW慈善寻宝游戏，扫描场内隐藏的二维码收集点数，即可换取礼品。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

中港城车尾箱圣诞市集

日期：12月25 - 28、31日

时间： 12:00 - 20:00 （12月25-28）；17:30 - 00:30 （12月31日）

地点：中港城海豚池平台花园

Start from Zero会场限定摊位游戏

日期：12月25 - 28日

时间：14:30 - 19:30

户外音乐舞台

日期：12月25 - 28、31日

时间：16:00 - 18:00；（12月31日 17:45 - 23:00）

冬日节庆消费赏

日期：即日起至12月31日

时间：10:00 - 22:00

换领地点：中港城高层地下礼宾处

换领方法： 即日单一电子货币消费满$500或以上，可换领HK$25咖啡现金券；S+ REWARDS会员以2点数换领贴纸套装。

圣诞亲子好去处推介23：中环AIA嘉年华53款机动游戏+摊位游戏

每到冬天，大、小朋友都非常期待一年一度的中环AIA嘉年华！今年中环AIA嘉年华继续在中环海滨公园活动空间跟大家见面，大家最关心的玩乐设施，这次就有26座机动游戏登陆嘉年华，更有8座属首次亮相，是历年最多元化、最丰富！追求刺激度的朋友必玩80米高、全球最高移动式游乐设施 — 「大笨钟塔」，升上最高就如飞上半空一样，更可一览维港两旁的圣诞灯饰！

80米高、全球最高移动式游乐设施 — 「大笨钟塔」（图片来源：官方图片）

还有离心力极大的海盗船、摇摆船，「华尔兹」旋转车就如高速「咖啡杯」般，于路轨上速旋转；小朋友就可以玩如袋鼠跳跃般的「袋鼠塔」，以及如在天上飞的「迷你小象」与全家同乐的「童话快线」！

（图片来源：《亲子王》）

中环AIA嘉年华摊位游戏今年共有27个，新关卡「狮子开大口」与「神枪手」都好易赢奖品，同时保留「扔环游戏」、「木桶江山」及「鸭子园」等人气经典项目，大、小朋友一样啱玩！如属《优兽大都会2》粉丝，今年来到嘉年华将会超兴奋，全场多个摊位奖品都是Zootopia公仔！亦有史迪仔、超音鼠等迪士尼毛公仔，也有上年超受欢迎的运动主题及美食造型公仔。

全部都系《优兽大都会2》公仔！（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览AIA友邦嘉年华详情：

玩得累了，可跟小朋友到美食摊位区抖一抖，今次有多达17个餐饮摊位参与，必试1953年创立、本地老字号民丰粉面行的糯米糍窝夫配意式雪糕，还有长洲戏院将离岛的招牌鸡蛋仔及芝士车轮饼等怀旧街头小食带到中环，连人气曲奇饼店Cookie DPT也有得食，为粉丝们带来「自制曲奇」的独特体验！其他美食包括Snack Baby以本地食材制作的创意手工雪糕、Sonnys Pizza的薄饼、Bunz 的美式汉堡、小台北的招牌胡椒饼及香脆炸鸡等。

民丰粉面行开心果糯米糍窝夫（图片来源：《亲子王》）

爸妈又可以去以「香港经典」为主题的「蓝妹大牌档」叹杯啤酒，多点一个干炒牛河、炒蚬等香港出名美食，饱肚又满足，指定时间更会举行多场人气广东歌Disco 派对、特别主题 DJ派对，及本地艺人现场表演，在大牌档怀旧布景下重新演绎香港经典饮食文化！同场亦设有 TVB「我系主角」打卡专区，以人气剧集《新闻女王》、经典综艺《奖门人系列》及热门歌唱节目《中年好声音》为主题，打造沉浸式场景与游戏摊位，让一家大小置身经典电视场面内。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览AIA友邦嘉年华详情：

中环AIA嘉年华推「玩具捐赠计划」

享誉全球的Gandeys杂技团今年会带来全新剧目「冬日世界杂技团」，集结阿根廷、葡萄牙、美国等地精英，将演出疯狂滚轴溜冰、疯狂弹跳板、环球飞车等，一个接一个高难度动作，大、小朋友都会忍不住看到「哗哗声」！今年主办方更捐出超过50,000张门票予慈善机构及社区团体，还有全新的「玩具捐赠计划」．把在游戏摊位赢得的毛公仔捐赠予有需要的小朋友及家庭，齐齐分享爱。

（图片来源：《亲子王》）

AIA友邦嘉年华

日期：即日起至2026年3月1日

时间：11:00 - 23:00（高峰及普通时段）、12:00 - 22:00（非高峰时段）

地点：中环龙和道9号中环海滨公园活动空间

票价：$140起 / 成人（包10枚代币）、$95起 / 小童（包7枚代币）

购买门票：https://bit.ly/4p6wl6G

特别快闪优惠 AIA嘉年华门票送自助餐只需$150

【惊喜加码送自助餐】 AIA门票送W酒店自助午餐

优惠：$150/套

*送尖沙咀香港W酒店自助午餐无限供应冰镇海鲜及畅饮指定饮品（价值$713/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【惊喜加码送旅游礼包】AIA门票送 DoDoME 旅游礼包

优惠：套票低至$140/套 起

*免费送旅游安心套装：杀菌洗衣珠、外游一次性用品

购买连结：＞＞按此＜＜

【最抵玩二人行】 2成人门票 + 20枚代币

优惠：$150/位

*额外送 TONYMOLY 护肤套装 + $50 现金券

购买连结：＞＞按此＜＜

【雪糕控必选】 1成人门票 + 10枚代币

优惠：$140/位

*额外送： 中环码头 Filmor 咖啡店 $40 现金券

购买连结：＞＞按此＜＜



【独家套票】非高峰日子（Off Peak）：2位成人 + 50个代币 + （1桶爆谷）

优惠价：HK$620

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家套票】普通日子（Standard）2位成人 + 50个代币 + （1桶爆谷）

优惠价：HK$640

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家套票】高峰日子（Peak）2位成人 + 50个代币 +（1桶爆谷）

优惠价：HK$660

购买连结：＞＞按此＜＜

圣诞亲子好去处推介23：Balloon Park巨型梦幻充气乐园两大主题区域

由即日起至2026年1月11日，「Balloon Park」登陆西九艺术公园大草坪！场内设有两大主题区域：「巨型跳弹区」与「互动打卡区」。「巨型跳弹区」主打大型充气装置，包括颠覆想像的「反转波波池」，置身其中可感受被大量气球环抱的浸沉式体验；同场还有80米阔巨型跳弹区、7米高充气滑梯、40米长巨型波波竞技赛道，放电一流！而「互动打卡区」就有7米高巨型充气许愿树，大家可将6个不同愿望：健康、爱情、家庭、事业、学业、财运投入树上的星星内，来年将得到好运加持！周边还有色彩缤纷的幻彩充气迷宫，小朋友可以随意玩「捉迷藏」。

（图片来源：官方图片）

同场亦有多达15个人气IP角色大型打卡装置，包括爱心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲猫（Garfield）、香港重机（Hong Kong Machines）、LuLu猪（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M’S、姆明（Moomin）、海洋公园Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪队立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋头（Potato Head）、灿子（SHO-CHAN）、海绵宝宝（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince）。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

活动同时设有「日夜双场」时段：日间场次适合小朋友和家人在阳光下享受跳跃乐趣；而晚间场次「黑夜弹跳派对」则配合灯光效果与音乐节奏，适合「大细路」与好友大开派对，于指定场次更有驻场DJ打碟，带来震撼视听享受，为派对加添狂热气氛！「Balloon Park」还贴心地特设「幼童专场」，专为高度120cm或以下小朋友及其家长而设，家长们就可以安心让幼儿随意跃动玩乐了。

（图片来源：官方图片）



「Balloon Park」门票

适用日期 90分钟通行证（单人票价) 「幼童专场」* ．一般日子

2025年12月16 至18日、2026年1月5至8日 HK$168/ 90分钟 HK$299/ 90分钟 ．特别日子

2025年12月19至31日、2026年1月1至2、9、11日 HK$198/ 90分钟 HK$355/ 90分钟

*「幼童专场」包括一张成人门票（18岁或以上）及一张幼童门票 （身高120厘米或以下幼童）。

幼童专场时段：09:30 - 11:00、11:10 - 12:40

人人同乐时段：12:50 -14:20、14:30 - 16:00、16:10 - 17:40、17:50 - 19:20

黑夜弹跳派对：19:30 - 21:00、21:10 - 22:40

*黑夜弹跳派对」驻场DJ 场次

日期：2025年12月19至21日、24至28日、31日、2026年1月1至2日、9、11日

（图片来源：官方图片）

「Balloon Park」巨型梦幻充气乐园

日期：即日起至2026年1月11日

时间：09:30 - 22:40

地点：西九文化区艺术公园大草坪

门票：＞＞按此＜＜