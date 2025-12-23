Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Merry Balloon太空馆光影汇演 太空馆外墙变巨型万花筒闪现15个人气IP角色︳圣诞好去处

更新时间：15:49 2025-12-23 HKT
发布时间：15:49 2025-12-23 HKT

圣诞好去处︳香港人热切期待的香港首个大型IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」将于2026年的1月份举行，「Merry Balloon Hong Kong」还有多个主题活动，包括最爱小朋友欢迎的「Balloon Park」巨型梦幻充气乐园也于西九艺术公园大草坪开幕喇！除此以外，原来不需西九艺术公园，在尖沙咀欣赏圣诞时，记住要留意太空馆外墙，由即日起至2026年1月11日将有「Merry Balloon太空馆光影汇演」，15个人气IP角色将会每晚闪现！即睇放映时间与各IP造型！

圣诞好去处︳Merry Balloon太空馆光影汇演

「Merry Balloon Hong Kong」今年主要有3大主题活动：「Merry Balloon Parade」、「Balloon Park」与全城集印「Merry-Go-Around Town」活动，为将欢乐带到香港每个角落，再度推出新活动：「Merry Balloon太空馆光影汇演」，于即日起至2026年1月11日，15个人气IP角色每晚以可爱造型现身，把香港太空馆摇身一变成巨型万花筒！

（图片来源：官方图片）
（图片来源：官方图片）

一众人气IP角色如爱心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲猫（Garfield）、香港重机（Hong Kong Machines）、LuLu猪（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M'S、姆明（Moomin）、海洋公园Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪队立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋头（Potato Head）、灿子（SHO-CHAN）、海绵宝宝（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince），将于太空馆外墙逐一登场，为大家带来色彩绚丽的梦幻万花筒视觉，还会配上音乐及动感画面，加上维港夜色，带来充满欢乐与正能量的独特光影汇演。爸妈们，就于今日带同各位IP小粉丝去欣赏打卡喇！

（图片来源：官方图片）
（图片来源：官方图片）

点击图片浏览Merry Balloon太空馆光影汇演：

「Merry Balloon太空馆光影汇演」
日期：即日起至2026年1月11日（2025年12月24日及31日将暂停演出）
时间：20:30 - 22:00
地点：香港太空馆外墙

延伸阅读：Merry Balloon巨型梦幻充气乐园登陆西九 人气15个IP角色打卡位/必玩7米滑梯/幻彩充气迷宫

 

