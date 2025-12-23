中环AIA嘉年华︳26座机动游戏8款新登场必玩80米高「大笨钟塔」/27个摊位游戏赢《优兽大都会》公仔 附优惠详情

中环AIA嘉年华 开锣了！今次以主题「香港经典」再度回归中环海滨！这次有将有53款机动游戏及摊位游戏，包括10款首次登场的全新游乐设施，并推出《优兽大都会》毛公仔系列，还有充满「港式」味道的沉浸式主题打卡装置，与一系列地道及特色美食，即睇优惠门票购买方法，圣诞、新年就跟小朋友去玩喇！

中环AIA嘉年华53款机动游戏+摊位游戏

每到冬天，大、小朋友都非常期待一年一度的中环AIA嘉年华！今年中环AIA嘉年华继续在中环海滨公园活动空间跟大家见面，大家最关心的玩乐设施，这次就有26座机动游戏登陆嘉年华，更有8座属首次亮相，是历年最多元化、最丰富！追求刺激度的朋友必玩80米高、全球最高移动式游乐设施 — 「大笨钟塔」，升上最高就如飞上半空一样，更可一览维港两旁的圣诞灯饰！

80米高、全球最高移动式游乐设施 — 「大笨钟塔」（图片来源：官方图片）

还有离心力极大的海盗船、摇摆船，「华尔兹」旋转车就如高速「咖啡杯」般，于路轨上速旋转；小朋友就可以玩如袋鼠跳跃般的「袋鼠塔」，以及如在天上飞的「迷你小象」与全家同乐的「童话快线」！

（图片来源：《亲子王》）

中环AIA嘉年华摊位游戏今年共有27个，新关卡「狮子开大口」与「神枪手」都好易赢奖品，同时保留「扔环游戏」、「木桶江山」及「鸭子园」等人气经典项目，大、小朋友一样啱玩！如属《优兽大都会2》粉丝，今年来到嘉年华将会超兴奋，全场多个摊位奖品都是Zootopia公仔！亦有史迪仔、超音鼠等迪士尼毛公仔，也有上年超受欢迎的运动主题及美食造型公仔。

全部都系《优兽大都会2》公仔！（图片来源：《亲子王》）

玩得累了，可跟小朋友到美食摊位区抖一抖，今次有多达17个餐饮摊位参与，必试1953年创立、本地老字号民丰粉面行的糯米糍窝夫配意式雪糕，还有长洲戏院将离岛的招牌鸡蛋仔及芝士车轮饼等怀旧街头小食带到中环，连人气曲奇饼店Cookie DPT也有得食，为粉丝们带来「自制曲奇」的独特体验！其他美食包括Snack Baby以本地食材制作的创意手工雪糕、Sonnys Pizza的薄饼、Bunz 的美式汉堡、小台北的招牌胡椒饼及香脆炸鸡等。

民丰粉面行开心果糯米糍窝夫（图片来源：《亲子王》）

爸妈又可以去以「香港经典」为主题的「蓝妹大牌档」叹杯啤酒，多点一个干炒牛河、炒蚬等香港出名美食，饱肚又满足，指定时间更会举行多场人气广东歌Disco 派对、特别主题 DJ派对，及本地艺人现场表演，在大牌档怀旧布景下重新演绎香港经典饮食文化！同场亦设有 TVB「我系主角」打卡专区，以人气剧集《新闻女王》、经典综艺《奖门人系列》及热门歌唱节目《中年好声音》为主题，打造沉浸式场景与游戏摊位，让一家大小置身经典电视场面内。

（图片来源：《亲子王》）

中环AIA嘉年华推「玩具捐赠计划」

享誉全球的Gandeys杂技团今年会带来全新剧目「冬日世界杂技团」，集结阿根廷、葡萄牙、美国等地精英，将演出疯狂滚轴溜冰、疯狂弹跳板、环球飞车等，一个接一个高难度动作，大、小朋友都会忍不住看到「哗哗声」！今年主办方更捐出超过50,000张门票予慈善机构及社区团体，还有全新的「玩具捐赠计划」．把在游戏摊位赢得的毛公仔捐赠予有需要的小朋友及家庭，齐齐分享爱。

（图片来源：《亲子王》）

AIA友邦嘉年华

日期：即日起至2026年3月1日

时间：11:00 - 23:00（高峰及普通时段）、12:00 - 22:00（非高峰时段）

地点：中环龙和道9号中环海滨公园活动空间

票价：$140起 / 成人（包10枚代币）、$95起 / 小童（包7枚代币）

购买门票：https://bit.ly/4p6wl6G

【独家套票】非高峰日子（Off Peak）：2位成人 + 50个代币 + （1桶爆谷）

优惠价：HK$620

优惠价：HK$620

【独家套票】普通日子（Standard）2位成人 + 50个代币 + （1桶爆谷）

优惠价：HK$640

优惠价：HK$640

【独家套票】高峰日子（Peak）2位成人 + 50个代币 +（1桶爆谷）

优惠价：HK$660

优惠价：HK$660

