中英文词库│强化英文词汇库必先掌握两个学习系统 3个记熟英文Sight Words小游戏

身为外籍英文老师，威廉王国英语教室Senior Head Teacher Mr Luke经常被家长询问「怎样才能学好英文」。Mr Luke坦言不少本地小朋友认为学英文只为了应付考试，生活上欠缺频繁使用英文的机会，违反了学习语言的本质。「语言是与人沟通的工具，将其侧重于考试的话，难免对学习英文失去兴趣。」本地小学鼓励同学制作英文词汇库（vocabulary building、word bank），Mr Luke认为正好鼓励小朋友由「被动学习」转为「主动学习」。

中英文词库│增强英文词库先要掌握两个学习系统

词汇库让小朋友将课堂所学的生字，以自己的方式（笔录、画图、创意小本子）纪录下来，有别于传统模式老师教授、学生抄写死记的单向模式，Mr Luke指出：「小朋友培养出整合能力，自行思考如何将生字分类，例如用图画表达生字，既能运用左右脑功能，也令记忆更深刻，更具趣味性。」

（图片来源：受访者提供）

作为全球使用最广、最具影响力的通用语，英文跟中文一样，都是一种历史悠久的语言，小朋友要增加识字量、掌握学习法门，就要掌握英文的两个系统，一个是Phonics（拆解拼读），另一个就是Sight Words（靠记忆识别），如He, She, The, Was, One等，又或英文阅读中频繁出现的单字如the, are, what, they, we, to, so等，这些字都未能完全用Phonics规则拼出来，小朋友只能硬记，而Sight Words（常见字或视觉字）正好是词汇库的骨干成员，也对听、说、读、写有极大帮助。

威廉王国英语教室Senior Head Teacher Mr Luke（图片来源：受访者提供）

聆听：旅行时，如果连基本词汇量都欠奉，根本理解不到外国人的说话，但如果有词汇库基础，小朋友便能联想到关键字。例如在餐厅，侍应问"What would you like to drink？"，小朋友未必听得懂每一个字，但他听到What和drink就能联想到是问他想喝甚么饮料，从而理解整句说话的意思。 说话：词汇库能帮助将生字分类，如动物类、食物类，还有情绪类（happy, sad, excited, worried）。从小建立好分类，口语表达便会更精准，不会只是说I am happy、I am scared，可以说进阶句子如I am delighted、I am terrified。 阅读与写作：如果词汇量少，连基本字都不熟，便难以透过前文后理去理解文章。写作时，词汇库能助于思考及精准使用形容词，以「大」为例，初小生一般只会用big，随着认识的词汇与日俱增，就懂得运用huge、giant甚至massive等字，令文章更具创意和层次感，不会重复用字。

熟读Sight Words 阅读能力骤升

熟读Sight Words，还能提升阅读速度和理解能力，因此Mr Luke很赞成制作Sight Words的词汇表，他形容小朋友阅读就像电脑运算，如果每一个生字都要解码、拼音，脑袋很快便疲惫不堪，要是能掌握足够的Sight Words，看到单字就能「直觉识别」生字甚至整句句子的意思，便能大幅提升阅读流畅度，也有更多脑力去理解文章。「所以Sight Words和Phonics是相辅相成，前者负责快速理解常见字，后者就负责拆解难字，两者结合才能流畅阅读。」

（图片来源：受访者提供）

若然小朋友已经拥有基础的词汇库，该如何引导他们进一步活用字词呢？「可以要求他们选字更精准，就以表达情绪的形容词happy及delighted作例，在句子结构上，引导小朋友由『核心句』开始扩展。」

举例：A dog is barking.

如果有字库基础，可以加上

形容词 (adjectives)：甚么样的狗？--> A fluffy dog

副词 (Adverbs)：怎样吠？ --> barking loudly

场景 (Setting)： 在哪里？ --> in the park

组合：A fluffy dog is barking loudly in the park.

「这样画面就丰富得多了。对于高小生来说，词汇库可以细分为形容词区、副词区，写作时就能随手拈来，不会觉得辛苦了！」

动手做英文词汇库2个建议

传统的英文词汇库，常见将生字抄写在一本簿中，左边英文右边中文，力图中英对照，Mr Luke笑言这样真的很boring（沉闷），建议家长应该注意重灵活性和趣味性。

（图片来源：受访者提供）

1. 灵活性

小朋友从小一、小二开始累积生字，为了易于记认，需要将生字分类，因此制作词汇库的工具应该要灵活，方便分类与扩充。建议使用两孔文件夹，方便随时添加A4纸，让小朋友将同一类别的词汇收纳在一起；或者使用圆形活页夹串连生字卡，记得要按类别来整理，便利小朋友随着学习成长，词汇可以不断累积与分类。

2. 趣味性

最重要让小朋友多参与，而不是单纯地抄写及重复温习，透过视觉或动态活动，加深对生字的印象。

画图 ：初阶时多运用此方法，达到视觉参与，比如学习动物的生字，同时画出该动物的图画。

：初阶时多运用此方法，达到视觉参与，比如学习动物的生字，同时画出该动物的图画。 剪贴：引导小朋友从英文杂志《National Geographic》剪出「十种不同的动物」图片，贴在生字卡上，再自己画图并写上生字，下次就改为剪贴人物表情或建筑物等，不但能丰富词汇库，又可透过「动手做」加深印象，而且杂志图片精美，可订立不同主题而选配相关图片。

（图片来源：受访者提供）

后记：缔造英文环境

小朋友要炼成英文，家长除了协助子女自建英文词汇库外，更要练好听、说的能力，Mr Luke认为最重要是刻意缔造英文语境。「要让小朋友感受到英文运用的必要性，家长可设定每天固定5至10分钟的『英语时间』，全家只用英文沟通。重点是营造一个『安全、愿意表达』的环境，不用怕错，提升小朋友的正面态度。」

（图片来源：Pexels）

点击图片浏览3个英文Sight Words小游戏：

必记代名词Sight Words

I you it me yours its my he they myself him them we his their us she this that these those

（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供



相关文章︳中英文词库│爱秩序湾官立小学校长推综合高效识字法3步曲 系统化纪录词汇运用更灵活