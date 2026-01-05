中英文词库│爱秩序湾官立小学校长推综合高效识字法3步曲 系统化纪录词汇运用更灵活

成年人常调侃「识人好过识字」，抚心自问，「唔识字」又点识人呢？唯有识字才能进阶学习语文、造句写文，增强阅读能力继而做学问，更直接是精准表达所思所想，以及提升语文能力。本地小学生在两文三语的听、说能力都很成熟，唯独用字遣词未必个个准绳，家长力求各种方法辅助，倒忘了最基本的「储蓄」词库。动手建立词库，不止增强认知文字的能力，更能快速理解词义，巩固语文根基，而成本不过是一本记事簿、一支笔，值得投资。

爱秩序湾官立小学 识字量参差 由做好词库改善

词库顾名思义是「词语的库存」，要有存货当然先要有输入，爱秩序湾官立小学（下称爱官）在一年级及二年级推行中文科的「小词库」计划，主因正是低年级同学在识字量方面有所参差。崔家祥校长说：「孩子从幼稚园升上小一，由写单字、简易词语、句子跨步至面对默书、测验或评估，所需的识字量大增，早年我们已经发现，依靠默书未能做到真正『识字』，大部分学生只识写却不知其意，于是作出调整。」

3个阶段 综合高效识字法

默书的调整不止以课题为本，每次默写指定课文外，更加入趣味默写。「举例刚参观完太空馆，默书就另加太空馆的词汇，如太阳系、航天、暴龙等，写错不扣分但写对会加分，学生感到好玩，自然用心识字，而这些精选词语可说是小词库的雏型。」让崔校长锐意变革，只因眼见连高小同学的词汇都甚贫乏「形容开心，写来写去也只有高兴、非常高兴，（十分高兴）对呀！开心快乐也可以的，还有喜出望外、心花怒放呢！」

参考了前香港大学教育学院副院长谢锡金教授的「综合高效识字法」，谢教授认为传统「识字」就是「识默写」的观念，造就抄写和默书为主的教学法，既沉闷也加重学生压力，亦减慢认字速度，为此崔校长也大表赞同，于是先从日常拆字开始改变学习方向，家长也可参考跟孩子练习。

第1步：以部件分类

将同部件的字归类来学习，比如水的三点水「氵」，当「氵 + 每 = 海」、「氵 + 可 = 河」、「氵 + 工 = 江」，这些字全部跟水有关，一次过学习自然能事半功倍。

第2步：加法识字

老师先提供基本部件，然后让同学尝试组合为新字，如「日+月 = 明」代表光明；「人 + 也 = 他」代表另一个人，男性；「口 + 合 = 哈」口部件配合「合」字的外形，恍如一个人张开口哈哈笑。这种「砌积木」方法，让同学轻松地掌握与理解更多新字，而且过程有趣。

第3步：指示形意

这是一个进阶，同学已有一定识字量，开始研习一些抽象概念字如上下、左右、前后等没有实物的字词，从而建立丰富的心理词汇。心理词汇是指脑袋储存而且能掌握和运用的词汇，这些词汇结合了生活经验，特别容易学习，如妈妈、爸爸、早上、下午、花、草等。

系统化纪录词汇

实行了「综合高效识字法」后成果渐见，不过又有新的难点出现，最终促成「小词库」的正式诞生；崔校长坦言当检视TSA、Pre-S1成绩时，发现即使同学的识字量已比昔日丰富，但原来「都系唔够字」，量词如一件、一项后便词穷，于是要进阶跟生活有关包括数量及情绪的词句，好像月亮又圆又弯、软绵的枕头，还有反义词如冷暖、快慢等。「既然有需要系统化地学习不同词汇，于是正式开展推动小词库计划，又因为不想同学误以为是功课，所以一切以趣味先行。」

小词库鼓励参与计划的同学从日常生活中系统地收集各种词语，不论场地如家中、学校或社区发掘新词，主题生活化譬如是颜色又或形容词、部首，也可以是食物、天气等，表达形式也不限，辅以画作或四格漫画形式也可。「同学创意十足，例如画了一幅跟爸爸在家观看球赛的画作，然后记下关于足球的字词，乐在其中。」学校每周会安排时间，让同学跟同侪分享所收集的词语，互相学习。「其他同学吸收了这些新词可以即场试写及互评，甚至看看自己能否也加入新词，令词汇更见丰富。」

以喜欢的形式学习

检视已经运作了两、三年的计划，崔校长欣喜上个学年开始渐见成果，同学不止写文大有进步，最意外是同学由小词库进阶到自制笔记也头头是道。「低年级学习做笔记非常快上手，因为同学对小词库已经甚为熟悉；我们搜集了精美的笔记、作文于校内展示了一天，邀请家长来欣赏，老师亦会导赏同学吸收别人的优点，砥砺学习，取长补短。」由于家长反应热烈，今年早早要求崔校长再次举行展览，更「集气」成功连办三日，恍如红歌手演唱会加场。「家长话一日睇唔切（笑）」。

费尽心思进行小词库计划，同学识字量升，崔校长不讳言连抄写词语的数量也减少，所以极为推介给其他家长。「现在已不是机械式抄写的年代，要求孩子一个词语写七次只会令其生厌，更没心机，让孩子以喜欢的形式去『储』词汇，学得快又学得多，效果更佳。」崔校长形容做自己喜欢的事，永远最畀心机，一、二年级落力做小词库，其实为自己加强功力，有助他们日后在高小的中文科及写作中能灵活运用字词。

主动发掘更多佳词

落实进行小词库是一众老师的工作，爱秩序湾官立小学中文科陈慧诗主任坦言，计划初期对小一同学来说较为困难。「由幼稚园升上小一的学生，词汇量较弱，初期需要家长协助，但当鼓励他们在佳词旁绘画插图，又感到趣味盎然，他们最兴奋是老师展示佳作给其他同学欣赏，成功感满满。」陈主任形容词汇对中文科绝对重要，如果词汇量不足，日后写作便会困难重重，难以表达真正意思。

陈：陈慧诗主任

Q1：带领同学进行词语探索的过程中，印象最深刻是甚么？当同学彼此分享词库时，又有否有趣反应呢？

陈：老师们带领同学进行词语探索的过程中，最感欣慰是他们十分用心寻找词语，或在写作中懂得主动运用搜集回来的佳词。同学彼此分享时，每当发现有特别的词汇便大为雀跃，从而提升学习动机，令他们有意欲发掘更多佳词。

Q2：推行小词库后，同学在学习的积极性有所变化吗？

陈：课堂上写作时，同学会主动拿出小词库来参考，有助丰富句子的内容，而落笔写句子时，同学亦开始多作思考，期望使用一些优美的词语来润饰文章。

Q3：如果家长想课外延伸的话，老师有甚么提议？

陈：外出时，让孩子随身带着一本小笔记簿，随时随地纪录在身边出现的新词汇，积少成多，必有所成。

