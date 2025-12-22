中港城车尾箱圣诞市集开锣 100个特色餐饮+手工艺摊档/特色经典车打卡/慈善木制怀旧摊档游戏︳圣诞好去处

圣诞好去处︳欧洲小镇有不少圣诞市集，可以边打卡边吃特色美食，节日气氛浓厚。未能飞到欧洲，也可到中港城的「车尾箱圣诞市集」，就如置身于欧陆冬日小镇般过个暖心圣诞。今年的市集与本地原创木艺品牌Start from Zero合作，摊位设计以原木为主，贯彻环保理念，将旧木转化为艺术品，加上六米高圣诞树、小木屋及柔和灯饰，与中港城外墙的圣诞灯饰及维港夜色，处处都是打卡位。

圣诞好去处︳中港城「车尾箱圣诞市集」集100个摊位

中港城「车尾箱圣诞市集」汇聚超过100个摊位，集有手工艺、设计品牌、节日饰品、海外选物及特色餐饮摊档，特别推介葛民辉的Like Black、少爷占的Treble Coffee、关智斌限定经典车摊档等，12月25至28日更设复古主题，邀请不少古著品牌到场参展，加上特色经典车款，让大家可细味怀旧韵味。

（图片来源：《亲子王》）

市集亦有多家人气特色餐饮单位，将传统风味与创意灵感结合，如主打养生轻食的何金银外卖店、以港式怀旧沙嗲驰名的浩铭记，爸爸可到融合清酒与音乐的寂寞清酒俱乐部小酌一杯，妈妈又可叹杯百草汤料的养生汤品，在微凉海风下享用美食，简单而满足。

市集亦有多家特色餐饮单位，结合传统风味与创意灵感，美酒、小吃应有尽有。（图片来源：《亲子王》）

孩子们也可参与限定木制怀旧摊档游戏，只要购买市集限定的慈善贴纸套装即可玩这些经典怀旧小游戏，相关收益将捐赠予协助大埔救灾及关注本地流浪动物的非牟利团体「毛守救援」；同时可参与SCANNOW慈善寻宝游戏，扫描场内隐藏的二维码收集点数，即可换取礼品。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

中港城车尾箱圣诞市集

日期：12月25 - 28、31日

时间： 12:00 - 20:00 （12月25-28）；17:30 - 00:30 （12月31日）

地点：中港城海豚池平台花园

Start from Zero会场限定摊位游戏

日期：12月25 - 28日

时间：14:30 - 19:30

户外音乐舞台

日期：12月25 - 28、31日

时间：16:00 - 18:00；（12月31日 17:45 - 23:00）

冬日节庆消费赏

日期：即日起至12月31日

时间：10:00 - 22:00

换领地点：中港城高层地下礼宾处

换领方法： 即日单一电子货币消费满$500或以上，可换领HK$25咖啡现金券；S+ REWARDS会员以2点数换领贴纸套装。

