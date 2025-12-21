与角落小伙伴过白色圣诞 荷里活广场8大打卡场景+5米长「冰极冒险滑梯」︳圣诞好去处

想过个白色圣诞？不用飞到日本，Sumikkogurashi角落小伙伴已为大家将冰川雪国世界带来荷里活广场了！今个圣诞，这里除了有八大主题场景，还有两大动感游戏设施，加上圣诞期间限定店，各位大、小粉丝快快来玩！

圣诞好去处︳与角落小伙伴过白色圣诞

走进如梦幻冰雪仙境般的荷里活广场Sumikkogurashi角落小伙伴「白色奇幻圣诞」八大主题场景，即被以全新冬日造型示人的五米高白熊「Shirokuma」巨型毛绒充气装置所吸引！平日害羞的白熊换上圣诞毛帽与围巾，化身成冬日亲善大使，疗愈感爆灯！一众角落小伙伴齐齐换上冬日装束，藏身于六大浪漫雪景与甜点打卡位中，如蜥蜴与山变身成糖霜甜品，在「雪国甜点派对」与猫举叉准备开餐；企鹅与小伙伴在「冰川垂钓小屋」围住粉红圣诞树垂钓，而穿上圣诞装的企鹅就在「幸福圣诞角落」。

7米长的「冰雪极地飞索」及5米长「冰极冒险滑梯」连大朋友也觉刺激！（图片来源：荷里活广场）

喜欢挑战与冒险的大、小朋友，可一起挑战两大动感游戏设施：全长七米的「冰雪极地飞索」及五米长「冰极冒险滑梯」，体验高空滑行的刺激快感，就如跟小伙伴一同穿越极地冰川，展开冬日大冒险！场内还有圣诞期间限定店，有近百款主题精品，当中包括日本版角落小伙伴公仔，以及香港限定款式与优先发售产品，粉丝快快把握机会带心爱角色回家喇！

（图片来源：荷里活广场）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

Sumikkogurashi角落小伙伴「白色奇幻圣诞」

日期：即日起至2026年1月4日

时间：11:00 - 20:00

地点：钻石山荷里活广场1楼明星广场

冰雪极地飞索 / 冰极冒险滑梯

日期：即日起至2026年1月4日

时间： 星期一至五 14:00 - 18:00，星期六、日及公众假期 12:00 - 20:00

参加方法： 商场会员于星期一至五凭5积分，或星期六、日及公众假期凭10积分，可于手机应用程式预留指定日期及时段电子入场券1张；每名会员每日可凭积分预留每个活动最多2张入场券；每节长约15分钟，每节名额10个，换完即止。



