珠海亲子游4大推介：私人海滩亲子酒店/越野车基地摘士多啤梨/沉浸式玩雪世界︳珠海好去处 

圣诞假期即将展开，一家人想放松度假但又不想「挨」贵机票，两小时生活圈的珠海会是个好选择，一来国内优质酒店未有因圣诞假期而大幅涨价，二来珠海既有美丽海岸景色，也有相当好玩的最新越野车基地，不到主题乐园也乐趣多多！

珠海亲子游推介1：珠海凤凰湾悦椿酒店亲子假日之选

小朋友圣诞假期有十多天，难得一年将尽，是时候好好和家人放松身心，来次大休息。国际酒店品牌悦榕庄主打度假式高级酒店体验，其在珠海凤凰湾的「悦椿」酒店属亲子友善，夏天可玩尽不同的水上活动，秋冬则可于附设私人泡泉的庭院房间内，边聆听海浪声与感受海风拂面，边和家人在植物环绕下享受暖呼呼的泡澡。

酒店既有游泳池，亦有沙滩，留在酒店基本上不出门亦可玩上一天。（图片来源：《亲子王》）

酒店的私人海滩景色亦相当优美，并提供一系列玩沙、玩水工具，趁阳光和暖的中午，可于沙滩玩上半天。12月期间酒店还会每天举办不同的手工艺工作坊、运动项目及「圣诞老人跑」等，活动多样丰富，家长绝对可以解放双手无痛育儿，不用烦恼没节目。

泡池被植物环绕，私隐度高，吹着海风泡澡相当舒服。（图片来源：《亲子王》）

珠海凤凰湾悦椿酒店

地址：珠海高新区泉星东路9号

房价：圣诞优惠庭院泡池双床/大床房人民币1,780元起（包2大2小自助早餐、双人晚餐、儿童乐园、旅拍）

圣诞工作坊及亲子活动：每天14:00后举行，免费参加圣诞慈善跑SantaRun：12月24、25日14:00-16:00（每人捐款人民币100元予绿意拯救基金即可参加，并附上圣诞变装礼包、主题茶歇、趣味游戏、抽奖和珠海残联公益礼品，所有盈余将全额捐赠给海洋拯救基金。）

预购方法：＞＞按此＜＜

珠海亲子游推介2：珠海自助餐天花板任食手切牛火锅

携带孩子出游，用餐最好就是拣有齐各式各样食物的自助餐，可以自取喜爱的食物皆大欢喜，也可以轻轻松松用餐几小时唞一唞。位于珠海凤凰湾悦椿酒店内的「食集」可说是珠海人气自助餐天花板，近日新推出「一人一锅」火锅放题，除了本身有的熟食外，还可自选火锅汤底，有清新的菇菌汤，也有最新推出的云南酸辣汤底。

小朋友也可享受一人一个小火锅，自己选取喜爱的食材， 享受打边炉乐趣。（图片来源：《亲子王》）

另外最吸引的是全场火锅料如新鲜手切牛肉、生蚝、大虾、蛏子、鲩鱼片、手打猪肉牛肉丸、鲜鸡等任食，还有超多款素食材料任君选择。平安夜和圣诞日更会增设火鸡、热红酒等应节食物，倍添气氛。

日间由「食集」步出可到达观景台座椅拍摄网红打卡照。（图片来源：《亲子王》）

食集Market Place豪华圣诞晚宴

地址：珠海凤凰湾悦椿酒店1楼

收费：平安夜成人人民币698元/位，小童人民币349元/位；圣诞日成人人民币428玩/位，小童人民币214元/位（圣诞老人巡场派礼物、现场表演）

珠海亲子游推介3：超越越野车基地一站式玩车摘草莓

香港地少人多，要玩越野车难有大空间，而且一家大细玩卡丁车收费也动辄上千。要一站式玩得爽兼享受郊野驾驶乐趣，离港珠澳大桥珠海口岸约20分钟车程，便可到访超越越野车基地，小朋友五岁已可独立驾驶小型越野车，出发前有教练个别指导，保证完全能掌握才出车，大人则可选大型单骑越野车，或双人座位带小孩一同游车河。

「超越越野车基地」无需驾驶执照即可体验油动或电动ATV/UTV越野车。（图片来源：《亲子王》）

为单行方向，不用担心有碰撞危险，每次45分钟任玩，保证能过足瘾。此外，车场还有广阔草莓和车厘茄田，前者属奶油草草莓品种，甜美多汁。场内也设有餐厅可品尝顺德菜，价钱经济，分量也颇多。

大湾区少有的「全龄向」户外竞技乐园，路段够长，小朋友5岁起已可跟家长一起体验驾驶乐。（图片来源：《亲子王》）

超越越野车基地

地址：珠海市南屏镇珠海大道水岸鹭园生态岛

营业时间：09:00-18:00（全年无休）

超抵「家庭套餐」：人民币600元/1小时电动越野车套餐（适合2大2小家庭，包4架单人车，优惠只限15岁以下小童使用）

付款方式：AlipayHK及美团（现金只接受人民币）

预约：6190 4408（WhatsApp）/6190 4408（香港WeChat）/cy11637387（国内WeChat）

*5人以上建议透过WhatsApp预约登记，到场可获优先处理（接受walk-in，但人多需要排队）

珠海亲子游推介4：日月贝海岛雪世界沉浸式东北风玩雪

说到珠海的地标建筑，不得不提日月贝，伫立在海岛上一大一小的贝壳，其实是珠海大剧院。小朋友未必对歌剧等艺术节目感兴趣，但日月贝周边风景甚佳，亦有大型商场海韵城，吃喝玩乐选择甚多。

小朋友穿上特色花布大褛，瞬间去了「东北」感受白色冬日。（图片来源：《亲子王》）

除了有Meland，还有冰雪乐园「海岛雪世界」，场内环境不算很小，有长长的冰雪滑梯，利用雪兜滑行刺激又好玩。场内最惊喜的是有真企鹅，如遇上饲养员在场，还可以付费近距离合照和观看喂食。海岛雪世界会提供东北feel花花大褛，穿起与场内农村布景拍照甚抢眼，场内玩乐不限时，可随意出入慢慢玩。

场内有4只真企鹅，可额外付费参加互动体验近距离合照。（图片来源：《亲子王》）

海岛雪世界

地址：珠海市香洲区香湾街道海韵城广场一层99号舖

C区一层C1012号商铺（麦当劳对面）

营业时间：10:00-22:00

收费：成人人民币68元/位，1米至1.4米小童 人民币39元/1位（1米以下免费进场）

