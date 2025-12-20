Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

如何改善中文成绩（下）中文阅读卷提升答题技术2大方法 「多操练题目」真系攞到分？︳中文好好学

亲子
更新时间：13:23 2025-12-20 HKT
发布时间：13:23 2025-12-20 HKT

上次于「如何改善中文成绩（上）」提及有关不供词填充的温习方式，这次分享关于其他阅读卷的细节。小学阶段的大部分题目考核，主要是抄录相关的文章内容，但当中也有技巧。

提升中文阅读卷答题技巧方法1：将理解变成配对练习

阅读理解难教，因为它涉及学生的基础理解能力，但只要把它变成配对练习，就比较容易取得分数了。例如「为甚么某某做出这种行为」一类题目，同学往往喜欢凭借自己的理解答题，容易因为归纳不准确而失分。其实，这类题目答题方向应该分为两个部分：「事情」和「心情」。所谓「事情」，即客观发生的事；而「心情」则不一定对应感受，也可以是当事人的想法。例如问「姐姐为何不理会妹妹？」，不少人会就此回答事情：「因为妹妹欺负姐姐。」可是，这并不足以解释题目所指的行为，因为一个人被欺负，可以有各种各样的反应，不一定不理睬对方，也可以是直斥其非，可以大叫大嚷。因此，作为完整答案，同学仍需要参考文本内容，补充姐姐对妹妹的想法，以及姐姐的心情，例如「姐姐认为妹妹是故意的，因此不想和她对话」、「姐姐仍未消气，不想说话」。试卷到了同学手中，他们可能单纯认为自己只是懒得抄写那么多文章内容，但其实老师的评分标准也并非无中生有，背后也必然有一套清晰的逻辑，才是公平合理的评分。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

提升中文阅读卷答题技巧方法2：掌握答题逻辑

又以「变化」、「改变」的题型为例，大部分人习惯只写最后的结果，但这亦非准确的答案。我们习惯以日常对话的方式答题，忽略了平日说话时，我们会省却了不少解释。举例来说，有时与久违的亲戚碰面，对方会说：「你变瘦了！」简单的一句话，言下之意是你之前体型较肥胖，因此再次见面，对方注意到你前后的分别，其完整的意思是：「你之前体型较胖，现在变得比以前瘦了。」补充了前句，才是完整的阅读理解答案。譬如曾有考题问「哥哥的心情变化」，不少同学会回答「哥哥变得开心了」，却没有补充「之前哥哥因为比赛落败而心情低落，经过老师开解后，哥哥变得开心了。」所谓「变化」，必须涵盖前后差异，才是完整的答案。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

这些阅读理解的常见题型，要取得分数，重点不是在于「多阅读课外书」、「多操练题目」，而是要理解背后答题逻辑，才明白为何需要摘录相关内容，而不是诿过于人，埋怨老师「有时要人抄写完整句子，有时又删去我写的内容」。说穿了，考试不一定能评定一个人的中文水平高低，但一定可以考验一个人对于规则和标准的理解能力。只要懂得游戏规则，夺分自然轻而易举。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

延伸阅读：如何改善中文成绩（上）覆卷校对的重要性：分辨错别字、别盲目背诵词语︳中文好好学

吴芷盈
凝皓教育小学中文导师
哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。
IG：ngtszyingamy

吴芷盈 凝皓教育小学中文导师
吴芷盈 凝皓教育小学中文导师

 

相关文章︳手不释卷一定名列前茅？培养阅读习惯首要尊重个人选择︳中文好好学

相关文章︳补习的应该不应该 补习是万灵药？这一类学生会遭劝退免浪费时间︳中文好好学

相关文章︳报考中学重师资定重排名？名校重点不在于「名」他人认为「好未必「啱」︳中文好好学

相关文章︳十八般武艺增入读名校机会？多方面尝试培养潜能助建立自我价值观︳中文好好学

相关文章︳教育的意义：陪孩子找想走的路 设信箱分享内心也成写作开端︳中文好好学

 

