Merry Balloon巨型梦幻充气乐园登陆西九 人气15个IP角色打卡位/必玩7米滑梯/幻彩充气迷宫︳圣诞好去处

圣诞好去处︳西九文化区每年于圣诞节都极具气氛，既有彷欧洲小镇圣诞市集，巨型圣诞树亦同场登场。今年西九艺术公园大还有「Merry Balloon Hong Kong」三大主题活动，除了叫人期待的香港首个大型IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」，「Balloon Park」巨型梦幻充气乐园也于西九艺术公园大草坪开幕了，这里有分为「巨型跳弹区」、「互动打卡区」，还设日间亲子场与「黑夜弹跳派对」，大、小朋友一样啱玩，即刻买飞，跟小朋友弹住过圣诞。

圣诞好去处︳Balloon Park巨型梦幻充气乐园两大主题区域 日夜接力玩

由即日起至2026年1月11日，「Balloon Park」登陆西九艺术公园大草坪！场内设有两大主题区域：「巨型跳弹区」与「互动打卡区」。「巨型跳弹区」主打大型充气装置，包括颠覆想像的「反转波波池」，置身其中可感受被大量气球环抱的浸沉式体验；同场还有80米阔巨型跳弹区、7米高充气滑梯、40米长巨型波波竞技赛道，放电一流！而「互动打卡区」就有7米高巨型充气许愿树，大家可将6个不同愿望：健康、爱情、家庭、事业、学业、财运投入树上的星星内，来年将得到好运加持！周边还有色彩缤纷的幻彩充气迷宫，小朋友可以随意玩「捉迷藏」。

（图片来源：官方图片）

同场亦有多达15个人气IP角色大型打卡装置，包括爱心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲猫（Garfield）、香港重机（Hong Kong Machines）、LuLu猪（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M’S、姆明（Moomin）、海洋公园Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪队立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋头（Potato Head）、灿子（SHO-CHAN）、海绵宝宝（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince）。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

活动同时设有「日夜双场」时段：日间场次适合小朋友和家人在阳光下享受跳跃乐趣；而晚间场次「黑夜弹跳派对」则配合灯光效果与音乐节奏，适合「大细路」与好友大开派对，于指定场次更有驻场DJ打碟，带来震撼视听享受，为派对加添狂热气氛！「Balloon Park」还贴心地特设「幼童专场」，专为高度120cm或以下小朋友及其家长而设，家长们就可以安心让幼儿随意跃动玩乐了。

（图片来源：官方图片）



「Balloon Park」门票

适用日期 90分钟通行证（单人票价) 「幼童专场」* ．一般日子

2025年12月16 至18日、2026年1月5至8日 HK$168/ 90分钟 HK$299/ 90分钟 ．特别日子

2025年12月19至31日、2026年1月1至2、9、11日 HK$198/ 90分钟 HK$355/ 90分钟

*「幼童专场」包括一张成人门票（18岁或以上）及一张幼童门票 （身高120厘米或以下幼童）。

幼童专场时段：09:30 - 11:00、11:10 - 12:40

人人同乐时段：12:50 -14:20、14:30 - 16:00、16:10 - 17:40、17:50 - 19:20

黑夜弹跳派对：19:30 - 21:00、21:10 - 22:40

*黑夜弹跳派对」驻场DJ 场次

日期：2025年12月19至21日、24至28日、31日、2026年1月1至2日、9、11日

（图片来源：官方图片）

「Balloon Park」巨型梦幻充气乐园

日期：即日起至2026年1月11日

时间：09:30 - 22:40

地点：西九文化区艺术公园大草坪

门票：＞＞按此＜＜



相关文章︳POP MART星星人登陆MOKO 完成3大互动体验赢限量星星人礼品 平安夜打卡攞礼品︳圣诞好去处