Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Merry Balloon巨型梦幻充气乐园登陆西九 人气15个IP角色打卡位/必玩7米滑梯/幻彩充气迷宫︳圣诞好去处

亲子
更新时间：12:17 2025-12-18 HKT
发布时间：12:17 2025-12-18 HKT

圣诞好去处︳西九文化区每年于圣诞节都极具气氛，既有彷欧洲小镇圣诞市集，巨型圣诞树亦同场登场。今年西九艺术公园大还有「Merry Balloon Hong Kong」三大主题活动，除了叫人期待的香港首个大型IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」，「Balloon Park」巨型梦幻充气乐园也于西九艺术公园大草坪开幕了，这里有分为「巨型跳弹区」、「互动打卡区」，还设日间亲子场与「黑夜弹跳派对」，大、小朋友一样啱玩，即刻买飞，跟小朋友弹住过圣诞。

圣诞好去处︳Balloon Park巨型梦幻充气乐园两大主题区域 日夜接力玩

由即日起至2026年1月11日，「Balloon Park」登陆西九艺术公园大草坪！场内设有两大主题区域：「巨型跳弹区」与「互动打卡区」。「巨型跳弹区」主打大型充气装置，包括颠覆想像的「反转波波池」，置身其中可感受被大量气球环抱的浸沉式体验；同场还有80米阔巨型跳弹区、7米高充气滑梯、40米长巨型波波竞技赛道，放电一流！而「互动打卡区」就有7米高巨型充气许愿树，大家可将6个不同愿望：健康、爱情、家庭、事业、学业、财运投入树上的星星内，来年将得到好运加持！周边还有色彩缤纷的幻彩充气迷宫，小朋友可以随意玩「捉迷藏」。

（图片来源：官方图片）
（图片来源：官方图片）

同场亦有多达15个人气IP角色大型打卡装置，包括爱心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲猫（Garfield）、香港重机（Hong Kong Machines）、LuLu猪（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M’S、姆明（Moomin）、海洋公园Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪队立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋头（Potato Head）、灿子（SHO-CHAN）、海绵宝宝（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince）。 

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

活动同时设有「日夜双场」时段：日间场次适合小朋友和家人在阳光下享受跳跃乐趣；而晚间场次「黑夜弹跳派对」则配合灯光效果与音乐节奏，适合「大细路」与好友大开派对，于指定场次更有驻场DJ打碟，带来震撼视听享受，为派对加添狂热气氛！「Balloon Park」还贴心地特设「幼童专场」，专为高度120cm或以下小朋友及其家长而设，家长们就可以安心让幼儿随意跃动玩乐了。

（图片来源：官方图片）
（图片来源：官方图片）


「Balloon Park」门票

适用日期 90分钟通行证（单人票价) 「幼童专场」*
．一般日子
2025年12月16 至18日、2026年1月5至8日		 HK$168/ 90分钟 HK$299/ 90分钟
．特别日子
2025年12月19至31日、2026年1月1至2、9、11日		 HK$198/ 90分钟 HK$355/ 90分钟

*「幼童专场」包括一张成人门票（18岁或以上）及一张幼童门票 （身高120厘米或以下幼童）。

  • 幼童专场时段：09:30 - 11:00、11:10 - 12:40
  • 人人同乐时段：12:50 -14:20、14:30 - 16:00、16:10 - 17:40、17:50 - 19:20
  • 黑夜弹跳派对：19:30 - 21:00、21:10 - 22:40

*黑夜弹跳派对」驻场DJ 场次
日期：2025年12月19至21日、24至28日、31日、2026年1月1至2日、9、11日

（图片来源：官方图片）
（图片来源：官方图片）

「Balloon Park」巨型梦幻充气乐园
日期：即日起至2026年1月11日
时间：09:30 - 22:40
地点：西九文化区艺术公园大草坪
门票：＞＞按此＜＜
 

相关文章︳POP MART星星人登陆MOKO 完成3大互动体验赢限量星星人礼品 平安夜打卡攞礼品︳圣诞好去处

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
18小时前
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
2小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
17小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
14小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
21小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
3小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
21小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
2025-12-17 11:00 HKT