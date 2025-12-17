Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

POP MART星星人登陆MOKO 完成3大互动体验赢限量星星人礼品 平安夜打卡攞礼品︳圣诞好去处

亲子
更新时间：12:13 2025-12-17 HKT
发布时间：12:13 2025-12-17 HKT

圣诞好去处︳今个冬天，POP MART疗愈系角色星星人首度登陆香港，以「美味时刻」系列萌爆烘焙造型现身于MOKO「滋味冬日派对」，为粉丝带来一场充满惊喜的甜蜜盛宴！场内有多个打卡位之余，更有三大互动游乐体验，完成挑战有机会赢取限量星星人专属礼品！

圣诞好去处︳POP MART星星人滋味冬日派对 6大打卡位 

MOKO「滋味冬日派对」内最吸睛莫过于五米高的「饼干屋星星人」，将星星人放大200倍强势坐镇！饼干屋屋顶还铺满糖霜雪，墙壁以饼干砌成，还有奶油及糖果点缀。而屋前的「甜蜜共聚空间」摆满节日美食，与「幸福蝴蝶酥星星人」坐在红白餐桌旁打卡，温馨幸福。

（图片来源：MOKO）
（图片来源：MOKO）

静坐在星星旁的「马卡龙时刻星星人」，伴随着悠扬音乐等大家来打卡！打翻星光牛奶的「咖啡牛奶浴星星人」、守在巨型「千影梦幻焗炉」的「强壮面包星星人」、坐在彩色马卡龙上的「抹茶奶油雪星星人」等也到场，让大家如置身于梦幻的烘焙世界。

（图片来源：MOKO）
（图片来源：MOKO）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

同场亦设有三大互动游乐体验，包括「星际弹珠台」、 「星星人牛角包夹夹乐」及「星光果酱大作战」，挑战粉丝们的手眼协调与身手，成功完成任务更有机会赢取限量星星人专属礼品！商场于平安夜准备了圣诞小礼品，想要做要跟足指示在社交媒体上互动喇！

挑战3大互动游乐体验，有机会赢取限量星星人专属礼品！（图片来源：MOKO）
挑战3大互动游乐体验，有机会赢取限量星星人专属礼品！（图片来源：MOKO）

MOKO滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展
日期：即日起至2026年1月1日
时间：10:00 - 22:00
地点：MOKO新世纪广场MTR楼层中庭

互动游戏
日期：12月24日至2026年1月1日
时间：15:00 - 22:00
换领详情： 商场会员凭指定积分可换领游戏卡1张，每完成1个任务将获得1款星星人限定烘焙印章，集齐3个印章即可到L1顾客服务中心换领其中1款独家限量星星人礼品，包括「星星人美味时刻贴纸包」或「星星人滋味派对透明小卡」。礼品数量有限，换完即止。

MOKO圣诞小礼品
日期：12月24日
时间：17:30 - 20:30
地点：MOKO新世纪广场L4楼层JOY@MOKO
换领详情： 商场会员追踪MOKO其中一个社交平台（Facebook / Instagram /小红书），并赞好指定帖文，即可换领。名额有限，换完即止。

相关文章︳柏宁酒店自助餐激罕优惠第2位$121 圣诞自助餐任食龙虾/鳕脚蟹/即开生蚝/圣诞火鸡/自家制Gelato︳亲子优惠

 

