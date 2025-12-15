香港手球队3大教育意义 全运会的启示：坚持与梦想的教育价值︳许定国校长随笔

在本届全运会中，香港手球队创下历史性第四名的佳绩，为本港体育界带来了振奋人心的消息。这支由业余球员组成的队伍，不仅展现了香港运动员的坚毅精神，更向社会传递了一个重要的教育讯息：追求梦想需要付出努力，而坚持更是成功的关键。

香港手球队的3大教育意义

回顾港队的备战过程，16名选手中有15人特意辞职或停工，全心投入训练，提升技术，迎接全运会的挑战。守门员叶冠英更坦言，他放下自己的事业，希望能「博」一次机会，为香港争光。这种为梦想付出的决心和勇气，是值得我们深思和借鉴的。

（图片来源：《星岛日报》）

展现坚持的重要性

我认为这次香港手球队的故事，对学生和家长都有着深远的教育意义。首先，港队的球员向我们展现了坚持的重要性。他们并非职业运动员，却愿意牺牲个人利益，专注于训练，最终创造了历史佳绩。这告诉学生们，无论在学业还是生活中，成功并非侥幸，而是来自持之以恒的努力。当面对困难时，坚持自己的信念，才能突破自我，实现目标。

（图片来源：《星岛日报》）

支持追梦的孩子

其次，港队的故事也提醒家长，支持孩子追求梦想的重要性。在现今社会中，家长往往更关注孩子的学术成绩，而忽略了他们在其他方面的潜能。然而，每个孩子都有自己的兴趣和天赋，家长应该鼓励他们探索不同领域，并提供适当的支持。例如，如果孩子热衷于体育、艺术或其他非学术范畴，家长应以开放的态度陪伴他们成长，而非仅以成绩作为唯一衡量标准。

（图片来源：《星岛日报》）

校内推动多元化发展

此外，香港手球队的成功也为我们提供了一个教育上的反思：如何在校内推动多元化发展。学校不仅是教授知识的地方，更是培养学生全面发展的平台。透过增加体育、艺术等课程，我们可以帮助学生发掘自身潜能，建立自信，并学习团队合作及解决问题的能力。尤其是手球这类较少被关注的运动项目，值得学校考虑引入或加强推广，让学生有更多选择去探索自己的兴趣。

（图片来源：《星岛日报》）

手球队精神的延续

香港手球队的成功，是一个关于梦想、努力与坚持的故事。他们用行动告诉我们，只要全力以赴，就有机会改写历史。希望这份精神能成为香港教育的一部分，让每一位学生都能在追求梦想的道路上找到属于自己的方向。

（图片来源：《星岛日报》）

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

教育硕士 （课程与创新教学 / 资优教育） 。从事教学20多年，长于推展STEM及资优教育。曾任香港课程发展议会委员，曾获 「第九届香港海华师铎奖」 、 「全国青少年科技大赛科技创新教育方案二等奖」。

