消委会评测︳25款去角质洁面产品12款获5星好评 3款太酸或刺激肌肤/3款含二恶烷 附医生使用建议

消委会评测︳消费者委员最新测试25款去角质洁面产品，当中涵盖平价药妆至高端品牌，测试重点评估化学安全性和配方成分，结果显示整体果酸及水杨酸含量均符合内地上限，但部分样本存潜在风险。当中有12款获5星好评，如BIODERMA、Neutrogena、CeraVe等，当中最便宜的只需$40。测试样本中有3款产品的酸碱值过低，或会刺激皮肤；另有3款含有二恶烷，有一款超过了欧盟的建议限值，但符合内地要求。即睇消委会去角质洁面产品12款5星好评推荐及皮肤科医生使用建议。

消委会评测︳25款去角质洁面产品12款获5星好评

消委会找来市面上25款去角质洁面产品，涵盖不同价位及产地，样本售价由每件$29至$450。测试重点评估化学安全，包括果酸、水杨酸含量、酸碱值（pH）、香料致敏物质、二恶烷及游离甲醛等，参考内地《化妆品安全技术规范》及欧盟《化妆品条例》。当中大部分产品的果酸及水杨酸含量均符合内地规范上限，惟当中有3款产品的酸碱值过低，包括collagen by watsons净澈去角质洁面啫喱、Detclear水果焕肤去角质啫喱及ROSETTE果酸去角质维C凝胶 亮透型，酸碱值过低可能会刺激皮肤，尤其对敏感肌或皮肤病患者风险更高。

二恶烷被列为可能令人类患癌物质，或会于产品生产过程中经化学反应产生。欧盟《化妆品条例》及内地《化妆品安全技术规范》均要求化妆品中不可添加二恶烷，然而若属于非刻意添加而技术上无法避免，则允许化妆品含有微量二恶烷。测试结果显示3款样本检出二恶烷，全部符合内地要求，但其中1款Detclear水果焕肤去角质啫喱高于欧盟SCCS的建议水平。一般而言，洁面用品与皮肤接触的时间短，用后亦会立即冲洗，经皮肤接触而吸收的剂量不高。

全部样本均没有检出欧盟禁用的2种香料物质，18款检出1种至11种限用香料物质，12款均含有柠檬烯，是测试中最常见的香料致敏物质。

点击图片浏览消委会去角质洁面产品5推荐：

消委会去角质洁面产品 5个选购及使用小贴士

不少女士会有使用去角质洁面产品的习惯，借以去走死皮，改善肌肤暗哑等问题，但由于去角质洁面产品含有一定的果酸及水杨酸，消委会及香港医学会会董及皮肤专科医生陈厚毅有以下5个选购及使用小贴士：

进行去角质程序后，皮肤可能会变得干燥及较容易受阳光日晒影响，建议尽快为皮肤作保湿护理，并于外出时作足够的防晒措施，涂抹可以同时抵御紫外线UVA和UVB的防晒乳霜，以及避免曝晒。

使用含果酸和水杨酸等产品时（尤其是患有皮肤病或皮肤容易过敏的人士），建议应先在局部范围试用及由低使用频率开始，以观察是否出现过敏或刺激反应。使用后，若出现持续红肿等不适状况时，应立即就医诊治；

初次使用产品前，必须细阅产品说明，留意建议的使用时间和频率。样本中，4成样本说明可供每日使用，另有约3成样本建议每星期使用1至3次不等；至于驻留时间方面，一般建议20秒至2分钟不等；

冬季天气较为干燥，应适度减少去角质洁面产品的使用频率；

使用去角质洁面产品时，应避免产品接触眼睛、口鼻黏膜等敏感部位，亦应避免用于伤口和正在发炎的暗疮患处等位置：及

进行去角质程序后，皮肤可能会变得干燥及较容易受阳光日晒影响，建议尽快为皮肤作保湿护理，并于外出时作足够的防晒措施，涂抹可以同时抵御紫外线UVA和UVB的防晒乳霜，以及避免曝晒。

资料来源：消委会

