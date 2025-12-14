圣诞亲子工作坊6大推介 圣诞花环制作/自制圣诞美食/手制圣诞礼物︳圣诞好去处

圣诞气氛日渐浓厚，商场已纷纷换上圣诞装置，家长们亦早已计划一连串的圣诞节目，与小朋友欢度佳节。未想好如何布置家居，可参加圣诞主题工作坊，设计独一无二的圣诞卡、圣诞树及花环等，还可学学如何自制圣诞美食，与亲朋好友开派对共享！

圣诞亲子工作坊推介1：California Pizza Kitchen小厨神薄饼制作 （圣诞版）

美味的薄饼是人见人爱的派对美食，California Pizza Kitchen的小厨神薄饼制作工作坊向来深受大家欢迎，今年已举行超过150场，12月将特别推出圣诞版，小朋友可以自制圣诞树pizza、落配料，焗完的pizza可以带走。工作坊还包含圣诞特色套餐让大家当下午茶，每人包一款小食、头盘、主菜及饮品。小厨师们更会获赠CPK鸭嘴帽及围裙、小厨师证书以及餐饮coupon，满载而归！

相约朋友仔一起制作圣诞树Pizza， 自己选择喜爱的配料，齐齐分享。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

小厨神薄饼制作（圣诞版）

分店地址： 黄埔天地美食坊（第8期）、屯门市广场及九龙湾MegaBox

日期：请浏览网页

时长：2小时

费用：$451 （1大1小）；另加大人$198 / 位、 小童 $253 / 位（另收服务费）

报名：www.cpk.com.hk/

* 圣诞Party 最低消费$3,500成团；包团可联络6166 8802（WhatsApp叶先生）

圣诞亲子工作坊推介2：染乐工房和纸染圣诞小台灯

圣诞夜燃点蜡触相当有气氛，但始终不是所有家长放心让小孩接触「火」。其实一盏别致、色彩缤纷的小夜灯，也相当有节日气氛。染乐工房是本地社企，专注收集剩余食材，开发超过20种天然色彩。和纸染小台灯工作坊适合六岁或以上儿童，染乐工房特别与东京百年染料品牌 「みやこ染」Miyacozome联手，带来日式工艺和纸染色体验，小朋友可亲手操作染料，见证色彩在和纸上流动成形，染出色彩缤纷的图案。最后更会与家长一起组装一盏独一无二的和纸小台灯，为房间增添一室暖意和色彩。

和纸染是一种日本传统的染色技法，将颜色染入和纸中，以创造出色彩缤纷的图案。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

和纸染小台灯工作坊

地址： 石硖尾赛马会创意艺术中心L0 - 04

费用： $350 / 位

时间： 120分钟

对象： 6岁或以上 （小童建议由家长陪同参加；10岁或以下小童可以由一位家长陪同上课 ，共用一份素材，不另收费）

日期与报名： 请浏览 www.dyelicious.hk/bookonline

（平日亦接受私人包班，5人成班）

圣诞亲子工作坊推介3：Travel for Better乐游仁再生自然圣诞花环

本地社企乐游仁向来积极策划以竹作品为主题的专题活动，包括竹树屋、竹筏、竹编、竹灯、竹游乐场等。

赋予竹的二次生命，利用工作坊剩余的竹材，亲手在大自然创造一棵属于自己的再生圣诞树。（图片来源：受访者提供）

而每次举行完竹艺工作坊，总会产生不少剩余的竹材，今年乐游仁决定以这些竹材废料进行upcycle，让参加者即场摘下园林内的枝叶，为竹材赋予新生命，变成美丽的圣诞树或花环，布置家居。家长也可以$300加购野炊活动材料，在上水河上乡优美的大自然风光下炮制秘制烤鸡、竹筒饭及农场新鲜蔬菜，与小朋友过一个田园风味的圣诞。

可加购野炊活动，包含烤鸡1只、竹筒饭及农场新鲜蔬菜。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

再生自然手扎。创意圣诞工作坊

地址：上水河上乡

查询及报名： 9552 9278（Sarah）/ [email protected]

圣诞花环

费用︰$350 / 个 （直径大约8 - 10吋）

时间︰2小时

圣诞树

费用︰$350 / 棵 （约10寸高）

时间︰2小时

费用︰$300

圣诞亲子工作坊推介4：Soul Soap Studio圣诞沐浴皂工作坊

说到属于圣诞的香气，你会想起圣诞松树的香味？抑或是肉桂香料味？想过一个香喷喷又滋润的圣诞，不妨参加由Soul Soap Studio推出的亲子洗澡手工皂工作坊，小朋友可从多达10种冬季香气自由选择，例如节日感雪松、肉桂以及其他梦幻香味，然后混合和调配自己喜欢的颜色，创造出独一无二的圣诞皂。材料选用台湾甘油皂基，美国防敏感精油及美国云母色粉。色粉在冲洗时会随水流走，对皮肤温和，更有保湿效果，适合小朋友娇嫩肌肤。

点击图片浏览圣诞好去处详情：

可爱圣诞树手工皂工作坊， 完成后可有2件成品即时取走。（图片来源：受访者提供）

北极熊手工皂造型逗趣，小朋友可学习把液体皂基调色、加香味， 最后倒入模具，训练艺术眼光、五感，提升专注力。（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

圣诞吊饰手工皂附精美包装，自用或送礼均相当适合。（图片来源：受访者提供）

Soul Soap Studio圣诞手工皂工作坊

日期：即日起至12月26日前（两组亲子即可成团）

地址：荔枝角永康街55号金百盛中心2305室

对象：3 - 15岁小童及其家长

费用：$390起

课长：1小时30分

报名：IG / FB@soulsoap.studio / 6579 1726 （WhatsApp）

圣诞亲子工作坊推介5：Oh!Christmas Tree!工作坊圣诞树下的音乐秘密

圣诞树就见得多，自己整又试过未？今年圣诞Orff 4 Kids特别为三至六岁的小朋友准备了一个结合⾳乐、花艺与创意游戏的节日活动 「Oh!Christmas Tree」工作坊。小朋友将以歌声、敲击乐及身体律动，共同创作属于自己的Christmas Tree。孩子将用「七感」：听觉、视觉、触觉、嗅觉、前庭觉和本体觉，在节奏中探索、在游戏中表达，从⽽建立自信与创造力。除了⾳乐合奏，工作坊还安排了节日花艺环节，小朋友将亲手制作「松果圣诞树花艺作品」，一起学习观察自然素材、发挥想像力，亲手拼出属于自己的圣诞树。

点击图片浏览圣诞好去处详情：

《Oh!Christmas Tree》工作坊

日期：12月21日

时间：14:00 - 16:00

地址：太子道西146号伟兴大厦2楼Orff 4 Kids

价格：$590 / 位

对象： 3 - 6 岁小朋友（另有学校、团体、亲子团包班自选时间地点可供选择）

报名：9034 6863 （WhatsApp）

圣诞亲子工作坊推介6：Meow Art Coffee喵星人陪伴过圣诞

可爱喵星人魅力无限，时⽽冷傲但又时⽽娇嗲，也爱与人保持适当距离静静地陪伴，所以不少人都爱到猫cafe享受疗愈一刻。

来一个Meowy Christmas与喵星人过愉快圣诞。（图片来源：受访者提供）

Meow Art Coffee今年圣诞特别推出亲子工作坊，让小朋友在猫咪陪伴下制作可爱熊啤啤永生花、圣诞树浮游花（附送灯座）、3D圣诞拉花，报名更送免费甜品及猫猫零食，让你与场内的猫猫拉近距离。Meow Art Coffee亦与「毛守救援」合作，暂托被遗弃或获救猫咪，欢迎计划领养猫咪的，看是否能给牠一个家，重获新生。

3D圣诞拉花， 亲子一齐创作圣诞图案。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

Meow Art Coffee圣诞亲子工作坊

日期：即日起至12月31日（需提前预约）

时间：每堂2小时，弹性时间安排

地址：荃湾柴湾角街38 - 40号铨通工业大厦16楼B室

报名：5690 0686 （WhatsApp）

对象：3岁或以上

费用： 可爱熊啤啤永生花 $250、圣诞树浮游花1樽（附送灯）$280、3D圣诞拉花一杯 $280（费用包1位成人1位小童入场费、1份材料；成功报名可免费享用甜品一份及猫猫零食一份）

