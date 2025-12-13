5招提升沟通能力 幼儿常见语言发展困难 认识各年龄阶段语言指标︳SEN学堂

三至六岁的儿童在幼稚园里学习各种知识，同时也是他们语言发展的重要阶段。在此，孩子从使用短句逐步进展至复杂句子来沟通，以至开始明白抽象概念与逻辑关系。若此时出现语言表达或理解困难，可能影响孩子学习成效、社交互动及情绪管理。

在了解语言困难之前，先看看各年龄阶段的语言指标：

（图片来源：PhotoAC）

3岁以上

能使用三词以上的句子 例：「我搭巴士去公园」 理解简单问句 例：「边个攞住苹果？」、「去边度瀡滑梯？」

4岁以上

能使用复合句 例：「食完饭，先至去公园玩。」 发问不同种类的问题 例：「如果落雨，我哋会去边度玩？」 理解简单故事

5 - 6岁

能复述或自创简单故事、按话题持续对话、推断事物的逻辑性 例：「弟弟喊㖞，佢可能跌亲喇！」

当孩子明显跟不上发展里程碑，便可能会出现以下的困难：

因为词汇量不足，儿童过度使用代词「这个」、「那个」，而非说出具体名称。例如「我要𠮶个」而非「我要苹果」。 句子结构不完整、过于简短或语序错误，例如「坐去公园巴士」（应为「坐巴士去公园」）或「狗狗跑快呀」（应为「狗狗跑得好快」）。 未能够执行较长的指令，例如「将书放回书柜上格，再去洗手」这类较长的指示时，往往只能完成其中一部分。 有些儿童的逻辑思维尚未成熟，难以透过语言理解当中的因果关系。例如他会说「落雨要带遮」，却不明白这是为了避免被淋湿而生病，或者会混淆先后次序，例如说「要揹书包，之后着校服返学」。 当儿童的叙事组织能力较弱时，讲述事件时往往会不完整、遗漏细节或打乱了顺序，令内容前后不连贯。

家长若能 及早察觉并适切引导，将能有效提升孩子的语言能力，为日 后的学习奠定稳固基础。（图片来源：PhotoAC）

5招提升语言沟通能力

1. 日常生活中学习

日常对话中，家长可多描述周遭事物，例如进餐时介绍食物和餐具名称，或使用形容词（如：好味、热、污糟）；亲子共读时，可引导孩子学习书本内容相关的词汇，或将主题连结到生活情境，让他们自然地学习新词汇。

（图片来源：PhotoAC）

2. 互动对话及开放式提问

当孩子出现语序错误时，家长可用完整句子说：「我哋坐巴士去公园。」让孩子在日常对话中学习正确语法。家长也可适时扩展和补充孩子的说话，例如当孩子说「狗狗跑」时，可以回应说：「系啊，狗狗跑得好快呀！」这样的互动能帮助孩子学习更丰富的表达。此外，比起问是非题「去公园好吗？」、「开唔开心？」，我们建议家长多采用更能激发孩子思考和表达的开放式问题，例如：「去公园想玩咩？」、「去边度玩最开心？」。

（图片来源：PhotoAC）

3. 简化指令及分拆步骤

要提升理解能力，家长可使用具体、简短的句子，甚至分步骤去让孩子明白和执行较长或复杂的指令。例如先说「将本书放回书柜上格」，待孩子完成后再说「去洗干净双手」，及后再逐步增加指令的长度和难度。

（图片来源：PhotoAC）

4. 亲子共读引发孩子思考

家长可以在共读时与孩子讨论故事中的情节，例如「小花见到快要下雨」和「带雨伞」的因果关系，可透过问答引导孩子思考，加强逻辑思维，例如「点解见到天阴要带雨伞外出？如果下雨时没有雨伞，会点样？」。另外，若情况许可，家长不妨鼓励孩子想办法及自行解决日常遇到的小难题，例如「水倒得太满快溢出」、「玩具部件不见了」。

（图片来源：PhotoAC）

5. 善用亲子时间回顾

若能安排定时亲子分享时间，家长与孩子可互相分享当日的经历，让孩子练习有条理地描述事情和表达想法，亦可透过照片回顾游玩的时光。家长可引导孩子运用连接词来组织说话内容，如「首先⋯⋯然后⋯⋯最后⋯⋯」或「因为⋯⋯所以⋯⋯」，提升叙事组织能力。

（图片来源：受访者提供）

若想知道更多实用指南和活动，可参考协康会出版的《童声童戏》及桌上游戏《词汇直送》。这些书籍和游戏由言语治疗师团队设计，包含多样化的语言刺激活动、互动游戏和词汇学习图卡，内容生活化且趣味十足，让语言学习变得更轻松有趣。如情况持续未见改善，宜及早咨询言语治疗师。

（图片来源：受访者提供）

协康会言语治疗师 林晓萍（图片来源：受访者提供）

