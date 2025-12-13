儿童冬令营4大推介 亲子圣诞露营/冬日体验营/DIY应节饰物︳圣诞好去处

转眼间又到年末，快到长达两个星期的圣诞节及新年假期，虽不及暑假可以大玩特玩，但适逢佳节又遇上清凉天气，当然要把握机会参加不同冬令营，让孩子感受冬日乐趣兼寓学于玩！

儿童冬令营推介1：CHAT六厂两天冬日营DIY应节饰物

冬日御寒衣物中，除了大衣，一条暖洋洋的围巾能立刻令全身暖和起来。今个冬季，不妨参加为期两天的CHAT六厂两天冬日营，小朋友能体验将花草制成艺术创作的工具及材料，更可学习各种缝纫、拼布和羊毛毡技巧，再用这些材料制作属于自己的特色围巾。

发挥创意，为自己制作独一无二的围巾。（图片来源：受访者提供）

发挥创意的同时也可认识可持续生活模式，学习欣赏大自然的奇妙。活动还会参观南丰纱厂天台的纱厂耕地，学习如何将植物中的颜色制成蜡笔、彩色墨水和天然染料，并为第二天的活动预先染制小块布料。第二天活动则会在CHAT六厂实验室进行，学习设计、裁剪和缝纫，亲手制作一条独一无二的拼布围巾，让即将来临的圣诞和农历新年倍感温暖。

尝试以手缝技巧和缝纫机缝合布料， 利用毛毡和热转印技巧装饰围巾。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

CHAT六厂两天冬日营

日期：12月22 - 23日

时间：15:00 - 18:00

地址：荃湾白田坝街45号南丰纱厂2楼CHAT六厂

费用：$960 （成为CHAT六厂会员可享9折优惠）

对象：适合但不限于7 - 13岁儿童参与，无需任何经验

材料：所有工具及材料已备

语言：英语，设有简单粤语及普通话传译

查询及报名： www.mill6chat.org/zh-hant/event/chat-two-day-holiday-winter-camp

儿童冬令营推介2：Orff 4 Kids奥福音乐教室 冰河世纪大搜查

香港位于亚热带，小朋友在冬季不会看到下雪情景。冬日除了对冰雪充满无限想像外，可有想过原来一万年前整个地球都曾处于冰河时期？

【Crazy Mad Scientist】系列一直深受家长欢迎，孩子 在动手、动脑与动身体的过程中自然地吸收知识，发展表达能⼒与团队合作精神。（图片来源：受访者提供）

今个冬季，Orff 4 Kids奥福音乐教室再度推出广受家长和小朋友友欢迎的冬日主题课程【Crazy Mad Scientist】 —— 第四章《冰河世纪》，带领三至六岁的小朋友穿越时空，回到一万年前的冰封世界，展开一场集音乐、科学兴艺术于一身的奇幻探险，感受「气候的变化」与「自然的力量」。孩子们会用各种日常物料创作出属于自己的「冰河艺术作品」，探索冰层与古生物的变化，启发他们对自然界的观察力与创造力，用身体理解自然现象。

小朋友合作进行实验，从玩乐中建立对科学的兴趣与想像⼒。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

【Crazy Mad Scientist】 –– 第四章《冰河世纪》冬日营

日期：12月22 - 24日

时间：10:00 - 13:00

地址：太子道西146号伟兴大厦2楼Orff 4 Kids

对象： 3 - 6岁小朋友 （另有学校 / 团体 / 亲子团包班，可自选时间地点。）

价格：$1,980 / 位

报名：3188 5318（致电）

儿童冬令营推介3：马湾公园挪亚学堂 冬日体验营2025

冬季有不少候鸟会来港过冬，风势清劲也甚适合放风筝，关于背后的大自然生态、气候原理等知识小朋友又知道吗？

冬日智趣缤Fun营会提供多项手作DIY，包括缤纷冬日拼贴乐。（图片来源：受访者提供）

位于马湾的挪亚学堂今年举办了活动极丰富的全新冬日体验营，4⾄7岁的小朋友可参加冬日智趣缤Fun营，除了观察候鸟，了解各种动物的生态特征，还可发挥创意，制作雪人公仔和烘焙冬日美味甜点等。⾄于8⾄12岁的小朋友则可参加海陆空全方位探索营，挑战纸鸢飞行任务，探索飞行科学，兼动手打造小方舟，展开水上大冒险，并组装拔河机械人，进行激烈角⼒赛，玩尽海陆空！

观察冬季候鸟，了解其迁徙路线与生存秘技， 亦会亲手制作简单望远镜并进行观鸟活动。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

挪亚学堂「冬日体验营2025」

费用： $2,600 （包括午餐及证书1张）

交通安排： 免费专车来往青衣 / 荃湾 / 九龙塘港铁站及挪亚方舟

报名：www.noahsark.com.hk/tra/academy-camps.jsp

冬日智趣缤Fun营

适合年龄： 4 - 7岁

课程日长：4天日营

活动日期：12月28 - 31日 （星期日⾄三 ）

活动时间： 09:30 - 15:30

海陆空全方位探索营（已截止）

对象： 8 - 12岁

课程日长：4天日营

活动日期：12月20 - 23日 （星期六⾄二）

活动时间：09:30 - 15:30

儿童冬令营推介4：山城教育 亲子圣诞露营

圣诞大餐不一定要在华丽餐厅品尝，只要与家人在一起，即使是野外吃着简单的食物也快乐无比。

山城教育向来积极为小朋友和家长筹划大自然体验活动，今年圣诞将推出亲子露营，活动内容丰富，包括起营教学、晚餐（打边炉）、营火晚会、早餐、圣诞和谐粉彩工作坊、攀树体验、收营教学。

大自然探索家露营让小朋友自己烹饪晚餐，体验野外生火、A4纸箱焗鸡，并一起装饰姜饼人。（图片来源：受访者提供）

⾄于4⾄12岁的小朋友则可自己参与大自然探索家露营，分有7岁以下及7岁以上两个营，全程均有专业导师团队带领，由注册教师、注册社工、三级山艺领袖（合资格带领远足及露营）等组成。营地位处海边，有厨房、厕所及热水洗澡，小朋友和家长可轻松初尝露营乐，度过难忘圣诞。

在导师陪同下，一起参与圣诞营火晚会。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

山城教育圣诞营

露营地点：YHA白普理堂赤径青年旅舍

报名： 5746 8795 （WhatsApp） / Facebook@山城教育

Wanderland Education

圣诞亲子露营

日期：12月24 - 25日或12月25 - 26日

对象：3岁或以上的儿童及其家长

费用： $2,200 / 1大1小，加1大或1小需加$900；费用包括导师费、露营装备（天幕、帐幕、烹煮厨具、GAS、焚火台等）、攀树装备（安全带、头盔等）、入营费、活动及物资费、第1日晚餐及第2日早餐

大自然探索家露营

日期：12月23 - 24日或12月24 - 25日

对象：4 - 7 岁、8 - 12岁（两个组别）

活动内容： 起营教学、预备食材（洗菜）、烹饪晚餐（野外生火教学、A4纸箱焗鸡、装饰姜饼人）、圣诞营火晚会、烹饪早餐、圣诞赤径定向挑战、观赏红树林、收营教学

费用： $1,800，包括导师费、装备（天幕、帐幕、烹煮厨具、GAS、焚火台等）、入营费、活动及物资费、第1日晚餐及第2日早餐

