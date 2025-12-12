酒店圣诞自助餐快闪优惠低至$163叹蟹脚生蚝 8度海逸/黄金海岸酒店︳亲子优惠

快到圣诞节，想一次过满足一家人的愿望，最好就是拣圣诞自助餐，有齐海鲜、烤肉、一系列特色的圣诞甜品，还有火鸡，有些餐厅更有圣诞布置气氛满满！今日（12日）就有3间受家庭客欢迎的自助餐推出快闪， 湾仔会展中心荟景自助餐连无限畅饮，第2位加$121，即可大叹龙虾、生蚝； 8度海逸酒店圣诞自助餐买一送二低至$163可任食鳕场蟹脚、生蚝；屯门黄金海岸酒店圣诞自助餐同样买一送二，可大叹炭烤乳猪！即睇圣诞自助餐优惠详情，预订跟家人去吃大餐。

圣诞自助餐优惠推介1： 8度海逸酒店圣诞自助餐买一送二低至$163

整个十二月，节日氛围日渐浓烈！从温馨欢腾的圣诞夜，到倒数迎新的压轴狂欢，8度餐厅都有不同主题的自助餐。于12月24至26日圣诞期间将推出圣诞自助午、晚餐，还会有圣诞老人派礼物、小丑气球及魔术、派对玩意，午餐将有雪场蟹脚、生蚝、海虾，海螺、青口，也有：加州手卷、鲔鱼葱军舰、炙烧三文鱼寿司、三文鱼寿司、和牛刺身配日本酸汁等，还有著名的芒果拿破仑，也有圣诞朱古力树头蛋糕、栗子挞、圣诞果子、开心果朱古力方心太软等，更可畅饮果汁、指定汽水及指定啤酒呢！而节日自助晚餐同样有多款冰镇海鲜，除了鳕场蟹脚、生蚝、海虾、海螺、青口，更有面包蟹！

点击图片浏览亲子优惠详情：



【12.12 年终优惠 - 买一送二】假日自助午餐

用餐时间：12:00-14:30

优惠：

．2025 年12 月13日至14日- 2位成人连1位小童：HK$489/3位，平均HK$163/位

．2026 年1 月3日至2月28日- 2位成人连1位小童HK$510/3位，平均HK$170/位

（原价成人HK$508/位，长者HK$468/位，小童HK$408/位）

【12.12 年终优惠 - 买一送二】自助晚餐连无限畅饮红/白酒

优惠：

优惠日期：2025 年 12 月12 日、2026年1月2日至2月28日（公众假期除外）

．星期一至五：2 位成人连1位小童HK$660/3位，平均HK$220/位；

．星期六至日、公众假期及前夕 2 位成人连1位小童HK$738/3位，平均HK$246/位

（原价成人HK$658/位，长者HK$568/位，小童HK$498/位）

【12.12 年终优惠 - 买一送二】圣诞自助午餐

优惠：

．2025 年12 月星期六日、2026年1月1日：2位成人连1位小童HK$618/位， 平均HK$206/位；

．2025年12月25日至26日：2位成人连1位小童HK$648/位，平均HK$216/位（原价成人HK$508/位，长者HK$468/位，小童HK$408/位）

【12.12 年终优惠 - 买一送二】圣诞自助晚餐

优惠：2025 年12 月15日至19日、22日至23日、27日至30日： 2 位成人连1位小童HK$750/3位，平均HK$250/位

优惠详情：

优惠期（预订期）：2025年12月12日15：00至12月18日23：59

用餐日期：2025年12月13日至2026年2月28日

地址：土瓜湾九龙城道199号8度海逸酒店8度餐厅

*儿童指11岁及以下，长者指60岁及以上

*现场另收原价加一服务费

圣诞自助餐优惠推介2：屯门黄金海岸酒店圣诞自助餐买一送二

喜欢BBQ的朋友，就不要错过屯门黄金海岸酒店「斧头扒烧烤盛荟自助晚餐」，以户外即制炭烧一系列美食，如主厨推介炭烧澳洲斧头扒、和牛芝士汉堡扒，还有蜜糖鸡全翼、羊扒、虎虾等，周末及公众假期更有原只炭烤乳猪登场，皮脆肉嫩，为BBQ迷带来惊喜。亦有款鲜甜海鲜、刺身，如纽西兰青口、海虾、海螺、蚬、雪花蟹脚、即切鱼生、杂锦寿司等，也有芒果拿破仑、蓝莓芝士蛋糕等。

而璀璨圣诞自助午餐则有雪花蟹脚、纽西兰青口、三文鱼、甜虾、马刀贝、赤贝、带子，还有矶烧鲍鱼、北菇翡翠扣鲍鱼等，也有圣诞布甸配白兰地汁等圣诞甜品！ 璀璨圣诞自助晚餐更会加上波士顿龙虾，还有红虾刺身、龙虾浓汤、和牛寿喜烧，当然也有圣诞火鸡伴栗子馅、小红莓酱及烧汁、澳洲炭烧斧头扒、圣诞布甸配白兰地汁、圣诞果子饼、圣诞树头朱古力蛋糕、圣诞曲奇等圣诞美食喇！

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【12.12 年终优惠 - 买一送二（送一位成人 + 一位小童）】平日自助午餐

用餐时间：12:00-14:30

优惠：

．星期一至五， 2成人 1小童HK$519/3位，平均HK$173/位（原价HK$1214/3位），（已包含2成人及1小童(3-11岁) 的原价加一服务费）

【12.12 年终优惠 - 买一送一】自助午餐

用餐时间：12:00-14:30

优惠：

．星期一至五：成人 2人同行，平均HK$245/位、小童2人同行，平均HK$173；长者2人同行：平均HK$215/位（原价HK$559/位）

．星期六、日：成人 2人同行，平均HK$305/位、小童2人同行，平均HK$221；长者2人同行：平均HK$263/位

（适用于成人送成人、小童送小童及65岁或以上长者送长者）

【12.12 年终优惠 - 买一送二（送一位成人 + 一位小童）】平日自助晚餐

用餐时间：18:30-22:00

优惠：

．星期一至五， 2成人 1小童HK$930/2位，平均HK$310/位（原价HK$2105/3位）

（包含2成人及1小童(3-11岁)的原价加一服务费）

【12.12 年终优惠 - 买一送一】自助晚餐

用餐时间：18:30-22:00

优惠：

．星期一至五：成人 2人同行，平均HK$443/位、小童2人同行，平均HK$263；长者2人同行：平均HK$323/位（原价HK$886/位）

．星期六、日：成人 2人同行，平均HK$479/位、小童2人同行，平均HK$299；长者2人同行：平均HK$371/位

（适用于成人送成人、小童送小童及65岁或以上长者送长者）

【12.12 年终优惠 - 8折】节日精选自助午餐

用餐时间：2025 年12 月25日自助午餐分为两轮：首轮 12:00 - 14:30；次轮 15:00 - 17:00

优惠：

．2025 年12 月24, 25, 26, 31 日及 2026 年1月1日，成人HK$538/位

2025 年12 月25日次轮用餐：成人 - 室内用餐HK$475（原价HK$658/位）

【双 12 年终优惠- 8折】节日精选自助晚餐

用餐时间：

．2025 年12 月24-26日自助晚餐分为两轮：首轮 17:30 - 20:00；次轮 20:30 - 23:00

．2025 年12 月31日自助晚餐供应时间：19:00 - 22:30

优惠：2025 年12月24, 25, 26, 31 日，成人HK$754/位起（原价HK$1087/位）

优惠详情：

优惠期 (预订期) ：2025年12月12日15:00至12月18日23:59

用餐日期：2025年 12月15日至1月31日

地址：屯门青山公路 1 号 香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅

