方力申宣布太太顺产诞B女晒温馨照 帮女儿剪脐带 新手爸叹医院这「名菜」减压︳亲子热话

45岁方力申于今年情人节宣布与拍拖两年的细14岁的圈外女友叶萱（Maple）于美国结婚，到了父亲节公布太太怀孕喜讯。今日（12日）于社交平台宣布女儿提早出世，太太叶萱于女儿预产期前顺产诞下女儿，母女平安，开心成为新手父母。

方力申女儿提早出世 太太叶萱顺产生B

方力申今早（12日）于社交平台发布影片，片中纪录了太太叶萱（Maple）入院待产、生产、产后的过程。原来今日原来叶萱预产期，但女儿Isla「心急」已于前几天提早出世！叶萱选择使用无痛分娩针顺产产女，新手爸爸方力申指过程顺利，并感谢医院及一众医护人员：「多谢港怡医院嘅专业护理团队，3A病房同产房嘅同事。一直以来超级细心温柔嘅妇产科医生Wendy舒医生，多谢一直照顾Maple同埋鼓励佢顺产，另外仲有帮Maple打咗支佢话都唔算好痛嘅无痛分娩针，令到佢生产非常顺利嘅麻醉科Lydia刘医生，最后仲有我契仔Nico嘅阿叔，儿科医生Euan苏医生，Isla出世嘅时候有少少发烧，苏医生叫我哋唔使担心，并即刻帮Isla处理，当晚佢已经退烧。」

见太太辛苦即时摸摸头给予支持。（图片来源：IG@alexfongliksun）

新手爸爸方力申将整个生产过程拍片作纪录，见他于太太叶萱生B时从旁支持鼓励，并亲手为女儿剪脐带。「Isla出世到今日，个样日日都喺度变，前日似我，琴日似我，然后今日竟然似阿妈，但之后又似返我，真系太神奇。」片中亦指做妈妈非常伟大，也十分感谢太太，并指怀孕太辛苦，本来太太想「生4个」，也改为「生两个」就够了。「2025年对我同Maple黎讲真系太特别，整个经历，由结婚后Maple话可以生四个，到到怀孕期间太辛苦佢就话最多生两个，然后依家Isla 出世之后，过程得到咁多support，佢就话可以生住三个先。嘻嘻，多谢晒，第四个等我迟啲再争取，我哋一两年后再见！ 」帖文一出，张继聪、谢安琪夫妇即时送上祝福，容祖儿、胡定欣、丁子高、DJ朱薰等都留言恭贺方力申与太太，祝福囡囡健康快乐成长！

新手爸爸方力申亲手帮女儿Isla剪脐带。（图片来源：IG@alexfongliksun）

点击图片浏览方力申太太生BB过程：

新手爸叹港怡医院名物减压 「skin to skin」晒幸福

片中见B女非常精灵，爸爸裸上身与女儿来次期待而久的「skin to skin」，亦晒出一家三口温馨照，相当幸福呢！而这个新手爸爸也搞笑于片中透露用了两届奥运的限定背包作为「走佬袋，笑言不知女儿日后会否有机会参加奥运。而待产前，爸爸更点了港怡医院名物：「梅菜扣肉煲仔饭」作为减压食物，纾缓送太太入产房的紧张呀！

资料来源：IG@alexfongliksun