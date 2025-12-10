港妈给2岁半子食「海胆月见饭」网民斥「为流量攞个仔嚟博」 医生：6岁以下不宜食鱼生︳亲子热话

不少家长对于幼童的饮食甚为紧张，就算带孩子上街，也会预先准备食物，为的是保障孩子的健康，避免肠胃发育未成熟的孩子受到不必要的病菌感染。但昨日（9日）有位香港妈妈于社交平台上发帖，贴出儿子吃「海胆月见饭」吃得津津有味的片段。帖交一出即引来网民热议，大多指「生嘢」可能有病菌，幼童吃后有机会引起肠胃不适等问题。究竟小朋友可否吃「鱼生」？吃了未经煮熟的海产、鸡蛋会带来哪些风险？即请教儿科医生张杰医生，解开小朋友吃鱼生的饮食及健康风险。

港妈给2岁半子食「海胆月见饭」 网民：为流量攞个仔嚟博

昨日（9日）有位香港妈妈于Threads上发帖，标签「流量密码」，并写上「小朋友真系呃唔到人，无谂过佢咁钟意食呢个海胆月见饭（其实劲惊佢食完会屙或呕）始终生生地，好彩最后无事！」同时附上数段短片及相片，片中见一位小朋友正在吃「海胆月见（生鸡蛋）饭」，吃得津津有味，亦有「海胆月见饭」的相片。

帖文一出即引起热议，不少网民及妈妈们对于港妈让儿子吃海胆及生鸡蛋大表惊讶，有留言：「生蛋黄、海胆竟然俾个甘（咁）细的小朋友食，做人妈妈，为左流量，你真系顶级」、「小朋友如果中咗咩沙门氏菌、诺如病毒，真系会疴到脱水疴到入医院架…….唔好博啦」、「劲惊但比佢食」、「咁细个小朋友真系唔好博啦」、「惊佢屙呕都仲比佢食，为流量攞个仔黎（嚟）博」、「咁细就唔好俾佢食生嘢住啦，未熟有菌嫁⋯⋯」，对于港妈此举纷纷大表不解，亦指出未煮熟的海产及鸡蛋内有不少细菌，有可能引致肚疴、肠胃炎。

而港妈对网民的意见亦有解释，指自己只是「纯粹想分享佢食得好滋味，佢真系系咁食，重有段系佢食两啖我地拎走只碗佢唔比」，同时指儿子现年2岁半，因为想给饭孩子吃，但「我老公沟埋哂跟住佢又系咁食」、「其实只是想比佢食肉同饭！但我老公一野（嘢）沟埋哂」。对此解释网民指：「其实你应该即时XX你老公，唔系由得佢俾个仔食。肠胃炎、食物中毒甚至再危险有急性肝炎会有生命危险。今次试左（咗）海胆无事，系咪下次可以试其他生野。」也有网民善意提醒：「我睇开个家庭医生其实话过，咁细个小朋友就算寿司、冷面等熟嘅生冷嘢都最好唔好食，或者好间唔中先食一次，因为小朋友肠胃比较弱，更何况系生生哋嘅饭，善意提醒下：下次唔好驳（搏）喇，真系唔好彩有事起上嚟小朋友又辛苦，照顾者又身心疲累」。

医生：「6岁以下不宜吃鱼生。」接触病原体或致严重感染

2岁半的小朋友可否吃鱼生等未经煮熟的海产及鸡蛋？吃这些食物有何风险？真的出现肠胃炎等情况应如何应对？为此《亲子王》特别请教儿科医生张杰医生。张医生指，小朋友（特别是6岁以下）不宜食用鱼生、海胆、生蚝、生蛋或半熟蛋。「最主要的原因是6岁以下的小朋友免疫系统尚未完全发育成熟，一旦接触到这些食物可能携带的病原体，容易引发远比成人更严重的感染，甚至致命。」

为何小朋友相比成人，更易受这些可致病甚至致命的病原体所影响？张医生解释：「除了因为免疫系统尚未成熟，抵抗力弱，孩子的胃酸浓度低，无法有效杀死这些病原体；同时孩子体型小，相同剂量的细菌或毒素对他们的冲击远大于成人，加上他们的肝肾解毒功能尚未发育完全，故更容易『出事』。」

海胆风险尤其高 感染或致坏死性筋膜炎

未经煮食的食物对于幼童来说，风险甚高，张医生指鱼生、生海胆等都可能携带一些可致病的病原体。「鱼生最常见的风险来自异尖线虫等寄生虫，以及李斯特菌、副溶血性弧菌、沙门氏菌等细菌。寄生虫可能钻进肠壁造成剧烈腹痛、呕吐，严重时需要开刀取出；细菌感染则可能引发败血症，小朋友的脱水速度极快，有可能于几小时内就出现休克。」

另外，张医生指海胆风险尤其高。「海胆的风险主要来自副溶血性弧菌与创伤弧菌，副溶血性弧菌在幼童身上可迅速演变成坏死性筋膜炎。而生蛋和半熟蛋最主要的威胁是沙门氏菌，感染后可能出现高烧、血便、剧烈腹泻，严重时有可能演变成败血症或脑膜炎。」张医生提醒家长们千万不要让小朋友吃未经煮熟的食物，以免带来不必要的饮食及健康风险。

如因进食未经煮熟食物而出现病征，张医生建议家长应尽快带孩子去看医生。「应立即见医生，并根据医生的建议作相关的粪便化验，因为如果是比较严重的感染，例如沙门氏菌。有可能需要注射抗生素去治疗，否则病菌有机会进入血管循环系统，引起全身性的感染。」

张医生再三提醒家长，吃鱼生等未经煮熟的生食，大人可能最多拉肚子，但小朋友不幸受感染可能需要入院甚至出现并发症。最好还是忍一时口欲，待孩子长大、免疫系统较成熟后再让他们逐少尝试进食，才是比较安全的做法。

张杰医生

香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）

爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）

香港儿科医学院院士 FHKCPaed

香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）

张杰医生

资料来源：Threads、张杰医生

