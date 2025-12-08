情绪语言能力提升EQ 孩子情绪爆发时的3个处理方案︳儿童心理

提升孩子的情绪智商，需将认知与行为训练融合于生活细节中。情绪智能不仅关乎情绪觉察，更涵盖情绪调节、自我激励及问题解决能力。因此，家长在日常生活中可扮演引导者与促进者的角色，陪伴孩子逐步获得有效的情绪管理技巧，从而促进其学习和社交适应。

抒发情绪不妨说出

情绪语言能力是提升EQ的关键环节。家长可用简单直接的方式教导孩子认识各种情绪（如喜悦、悲伤、愤怒与失望），并鼓励用语言表达而非行为宣泄情绪语言化（emotional verbalization）有助于大脑从冲动性反应转向理性思考，减少情绪失控情况。当孩子用语言描述自己的情绪时，大脑中负责理性思考的前额叶皮质会被激活，同时负责情绪反应的杏仁核活动会减弱，这有助于孩子减少冲动行为，更好地调控情绪。因此，家长应鼓励孩子用简单语言表达情绪，例如将「我很生气」说出口，而不是直接用行为如发脾气来宣泄。可以利用情绪图卡、情绪日记或故事引导孩子认识不同情绪，这样不仅帮助孩子觉察感受，亦促进他们用语言取代冲动的表达方式。

（图片来源：PhotoAC）

危机时刻的冷静引导技巧

当孩子处于情绪爆发期，家长的情绪稳定是最重要的支持。加拿大心理学专家Albert Bandura在其社会学习理论（Social Learning Theory）中指出，孩子会透过观察、模仿成人的行为来学习如何调节情绪与控制反应。因此，父母需以冷静且包容的心态陪伴孩子，并引导孩子进行深呼吸或暂离现场，帮助其情绪平复。待孩子冷静后，父母可通过启发式问句，引导孩子反思事件及探讨解决方案，培养其问题解决和自我调节的能力。

（图片来源：PhotoAC）

鼓励孩子提升自我效能

帮助孩子设定明确且较易达成的小目标，并在完成后给予适当奖励，能有效增强其自我效能感（self-efficacy），这亦是Bandura自我效能理论（self-efficacy theory）中的核心概念，自我效能感高的孩子相信自己有能力完成任务，因此更愿意主动面对挑战与情绪管理。同时，父母以身作则，示范健康的情绪处理与压力管理方式，为孩子树立良好的榜样，有助其长期发展稳定的情绪智能。

（图片来源：PhotoAC）

规律生活是情绪良药

值得一提，规律的作息安排对情绪调节至关重要。固定睡眠时间与作息能帮助孩子大脑维持功能平衡，降低情绪波动与焦虑。均衡饮食能提供大脑正常功能所需，缺乏适当营养可能导致情绪波动、易怒甚至抑郁；适量运动促进脑内神经递质如血清素、多巴胺及内啡肽的释放，这些化学物质能提升情绪、降低压力和焦虑，同时增强自我效能感和抗压能力。规律运动有助改善睡眠质量，睡眠良好又进一步支持情绪稳定。最后，家长应鼓励孩子减少电子产品使用时间，创造平和放松的家庭氛围，有助稳定神经系统，协助孩子有更好的情绪智商。

（图片来源：PhotoAC）

当家长遇到孩子情绪爆发时的3个处理方案

情绪爆发时保持冷静，先协助孩子平复情绪； 鼓励孩子用言语表达情绪与需求； 以身作则，示范健康的压力管理与情绪调节。

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

相关文章︳父母要勇于跟孩子认错 给家长重建亲子关系的3个小贴士︳儿童心理

相关文章︳管教常犯陷阱：当父母的愤怒成为孩子的枷锁 3个家长自我控制情绪小贴士︳儿童心理

相关文章︳管教常犯陷阱：口是心非的压力 关心孩子学业也要留意的3个说话技巧小贴士︳儿童心理

相关文章︳管教常犯陷阱：过度控制影响孩子自主学习 家长学习「放手」3个贴士︳儿童心理

相关文章︳3招提升孩子情绪智商 理解孩子的情绪世界：宜建开放包容沟通环境︳儿童心理