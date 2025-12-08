沙田万怡酒店圣诞自助餐第2位加$12 叹法国生蚝/火鸡/鳕蟹脚/任饮酒水 元旦/农历新年适用︳亲子优惠

圣诞到了，带一家人去吃圣诞自助餐，既可以满足不同人的喜好，更有一系列的圣诞甜品，气氛十足，打卡一流。今日（8日）就有沙田万怡酒店圣诞自助餐优惠推出，第2位加$12即可叹法国生蚝、鳕蟹脚，还有节日火鸡与圣诞甜品，更可任饮酒水！冬至、新春亦有好此头菜式，更开放预订至农历新年。即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳沙田万怡酒店自助餐低至$225叹生蚝

沙田万怡酒店MoMo Café「秋日韩风」自助餐将提供季节限定新鲜即开法国生蚝 ，更有多款冰镇海鲜、刺身及沙律，包括纽西兰青口、鲜虾、三文鱼、八爪鱼等，周末限定供更有鳕蟹脚、冻鲍鱼、油甘鱼，而自助晚餐则加设面包蟹、冻鲍鱼、鳕蟹脚、吞拿鱼等。

（图片来源：KKday）

12月圣诞自助晚餐除了同样有即开法国生蚝、鳕蟹脚、面包蟹等，还会有烤原只火鸡、虾汤煮文蛤、瑞士热溶芝士、香煎法国鸭肝配黑醋，更有焗朱古力心太软、 即制梳乎厘班戟、圣诞朱古力马德莲，以及任饮啤酒、红酒、白酒和日本清酒！冬至自助晚餐更会送上红烧圆蹄（横财就手）、炸子鸡（大吉大利）、茄汁虾（嘻哈大笑）、发菜北菇鲍螺片（发财如意）、温宫斋煲（健康富足）、姜茶汤圆（阖家团圆）等好意头菜式，每位成人或长者送蒸本地新鲜龙虾1只呢！

（图片来源：KKday）

12月圣诞自助午餐亦会有即开法国生蚝 ，更会有一系列圣诞甜品，如圣诞干果拧檬牛油蛋糕、樱花玫瑰栗子树头蛋糕、圣诞果子面包，周末限定供应将有鳕蟹脚、冻鲍鱼、油甘鱼、圣诞蝴蝶饼、迷你开心果什莓圣诞树、圣诞布甸呢！

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

而 1-2月则会有全新「悦馔广东荟萃自助晚餐」，为配合农历新年将会汇聚粤菜精髓，融合传统与创意，包括鲜甜龙虾、嫩滑鸭肝、澳洲谷饲牛肉眼及花胶炖汤。即切烧味及即制甜品。除了有季节限定新鲜即开法国生蚝2款、鲜虾、鳕蟹脚、鲜蟹、面包蟹等，亦会有油甘鱼、吞拿鱼、三文鱼、红虾、带子，还有会蚝皇鲍鱼扣鹅掌、花胶螺头炖鸡汤 、粤式水晶鸡等，新春期间将新春好意头菜式，如发财莲藕大利汤、金鸡报喜（黄油贵妃鸡）、横财就手（红烧元蹄）、三代同堂（虾子虾干虾仁小炒王）、金银满屋（金沙海王炒饭）、岁岁平安（曹公上斋煲）及贺年酥饼。

（图片来源：KKday）



【双12优惠 – 第 二位HK$12/位】「“悦”馔广东荟萃」平日自助晚餐

．任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮（每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只）

优惠：星期一至四，2人同行HK$824， 人均只需HK$412/位（原价 HK$876/2位）

（除2月16-19日外，1-2月均适用）

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 – 买一送二，2位成人 与一位3-11岁小童同行 】（1月1日 及农历新年期间均适用）

「“悦”馔广东荟萃」周末自助晚餐：任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮

（每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只）

优惠：1-2 月星期五至日、公众假期及前夕- 2大1小HK$1,007/ 3位，人均HK$335.67

另设每位5折优惠价（原价 HK$764/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 – 5折】12月「秋日韩风」自助晚餐（圣诞节旺季12月22、23、29、30日不加价）

．平日：任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮（每位成人/ 长者送蒸本地新鲜龙虾一只）

．周末及公众假期：任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮（每位成人或长者送蒸本地新鲜龙虾一只）

优惠：星期一至四，公众假期及前夕除外HK$443/位、星期五至日、公众假期及前夕 HK$479/位

（原价 HK$812/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 – 第 二位HK$12/位】「“悦”馔广东荟萃」平日自助午餐

．任食法国生蚝 、 沙田鸡粥 、 澳洲36° MB2 金奖牛肩胛肉

优惠：星期一至五，2人同行，HK$450， 人均只需HK$225/位（原价 HK$876/2位）

（除2月17-19日外，1-2月均适用)

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 – 买一送二，2位成人 与一位3-11岁小童同行】

．「“悦”馔广东荟萃」周末自助午餐：任食法国生蚝、鳕蟹脚、潮式胡椒萝卜煮文蛤、啤酒任饮

优惠：1-2 月星期六至日及公众假期- 2大1小HK$660/ 3位，人均HK$220

另设每位5折优惠价（原价 HK$764/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 – 5折】「秋日韩风」自助午餐（圣诞节不加价）

．平日： 任食法国生蚝 、 沙田鸡粥 、 澳洲36° MB2 金奖牛肩胛肉

．周末（12月及圣诞节适用） 任食法国生蚝、鳕蟹脚、 鲍鱼|啤酒任饮

优惠：星期一至五，HK$239/位；星期六至日及公众假期：HK$311/位

（原价 HK$438/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠日期：2025年12月8日12:00至12月14日23:59

用餐日期：2025年12月9日至2026年2月28日

自助午餐： 12:00 – 14:30 （星期一至五）、12:00 – 15:00（星期六、日）

12 月25-26 日： 首轮11:30-13:15, 次轮 13:45 to 15:30

自助晚餐： 18:00-21:30、 12 月21、 24-26 日： 首轮17:30-19:30, 次轮20:00 to 22:00

地址：新界沙田安平街 1 号2楼香港沙田万怡酒店MoMo Café

＊以上优惠价已括加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

