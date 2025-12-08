小学测考可用简体字作答吗？ 正反双方各持己见 校长：学生为本 别过分解读︳蔡世鸿校长随笔

最近出现了一个很有趣的讨论，就是小学的测考应否让学生用简体字作答，这本是学校的政策，但不知为何却引起广泛的讨论，对有关学校造成颇大的困扰。笔者在90年代曾带学生参加「有线电视小学辩论杯」，精心训练，学生过关斩将，最后赢得冠军，我就尝试像辩论般用正反两面来讨论这课题吧！

小学测考可用简体字作答

正方同学：我们为甚么要考试？就是评估学生学得好不好，测考过后，如发现学生有哪些地方不懂的，老师会再教，所以学校一般都会有测考后会议，检讨教与学的成效，从而帮助学习欠佳的学生改进。至于有些学生初到香港，他们还未懂得写繁体字，如果你不准他们写简体字，等于要他们交白卷，如果是五年级呈分试，他们纵有满腹经纶，也是徒然，就像一个刚到香港的外地人到香港念书，你硬要他们写中文作答，你说公平吗？

反方同学：你还敢说公平？第一、他们不是完全不懂中文，你懂简体字，略加推敲也会联想到繁体字，所以正方同学举外国人写中文为例，绝不恰当。第二、大家都知简体字写来较快和较方便，大家做试卷时，你用简体字作答，等于多了10分钟，那样才叫不公平。正方同学：我完全不同意反方同学的说法。小学生考试要写的字不多，写简体字只会快了一点点，没可能快10分钟，请不要夸张其事。我相信学校容许学生写简体字，都是从学生的立场出发，没错，他们都懂中文，但要写出繁体字，需要时间来学，三个月或半年后，相信他们便能掌握到繁体字作答。

反方同学：校方如容许学生用简体字作答，是否表示已接受两种书写方法？就像高年级学会了英文潦草，校方多会让他们往后选用正楷或潦草作答，这做法会鼓励其他学生都写简体字，因为简体字易记一些。我们不是说简体字不好，而是学生没正规学习过，容易写错，所以我方不赞成双轨并行。

正方总结：我们十分赞同反方的说法，其实教育局也不赞成小学生写简体字，因为不想学生学两种字体，增加负担，所以反方同学不用担心，但请留意题目是「小学测考可用简体字作答」，我方赞成如内地学生刚到香港学校，遇上不久便要测考，他们不可能只考英、数、音、视艺和体育，所以先让他们过渡和适应，暂用简体字，那才是负责任的做法。

反方总结：无论如何，我方认为内地学生来港，他们已准备接受香港的教育，所以他们需用繁体字来作答，如还用简体字，那不算学习，家长也不希望见到这样。

以上双方都各有理据，还是让我来总结吧！

学生为本

笔者当了校长超过20年，觉得这是一件小事，大家讨论交流可以，但不用引起争端。作为校长和老师，我们对每一位学生都会悉心照顾，尤其是插班生、言语不通的非华语生及内地生，由于他们初到新环境，我们是有必要支援和迁就他们，所以学校会让内地生先以简体字作答，过了适应期，才要求他们以繁体字来测考，过犹不及，一刀切的造法对学校和学生都不适用。我不觉得写简体字不公平，学生为先，校情为本，有甚么错？其实高中及DSE都容许学生行双轨制作答，不少小学也有适应期让学生由简变繁，这情况在很久以前已出现，大家不要过分解读，从来没人说香港会推行简体字作答，大家请信赖学校的决定吧！

蔡世鸿 - 中华基督教会协和小学 （长沙湾） 校长

教育评议会主席，担任校长20年，喜爱写作，亦为教育局STEAM 小组委员。

