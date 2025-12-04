玩具募集及赠送行动以玩伴疗愈受灾孩子心灵 由游戏治疗师义工转赠3至12岁儿童︳大埔宏福苑五级火

大埔宏福苑五级火︳无情大火令大埔宏福苑数千户家庭痛失家园，幸而人间有爱，香港人同心合力连日义助灾民，物资源源不绝送上，以解灾民的燃眉之急。是次火灾中不少孩子受到影响，不止课本、校服，心爱的玩具也尽数烧毁。香港浸信会联会专业书院发起「用『玩』伴 陪伴孩子的心」玩具募集及赠送行动，希望透过「玩」来疗愈受到伤创的孩子心灵，为他们带来安全感、温暖与希望。即睇玩具募集及赠送行动详情，齐齐收集全新或未拆盒的玩具，让注册游戏治疗师义工代为转赠予受灾儿童。

这次玩具募集及赠送行动并非物资捐赠或二手转赠，香港浸信会联会专业书院联同HKPTCC儿童为本游戏治疗师支援小组 、游戏治疗师义工，希望可募集全新或未拆盒玩具，再由注册游戏治疗师义工根据每位孩子的年龄与心理需要，再分类转赠予3至12岁儿童，让小朋友得到真正的需要。

（资料图片，非当事人/图片来源：PhotoAC）

机构指在经历了大埔火灾事件的孩子，得到各界有心人士的支援，生活基本所需已得到足够保障，反而小朋友痛失家园，一个熟悉的安全环境突然消失，孩子们的心灵更需要得到疗愈与关怀。而一件专属于「他」的玩具，不但是玩伴，也能提供安全感，是疗愈孩子的桥梁，也可以让他们表达心灵上的创伤。

（资料图片，非当事人/图片来源：PhotoAC）

可提供的玩具种类：

安抚类 柔软毛公仔/洋娃娃、厨房玩具 创造类 积木、拼图、乐高、画笔与画簿 互动类 桌上游戏、益智玩具 运动类 小皮球、飞盘

（资料图片，非当事人/图片来源：PhotoAC）

*对象：3-12岁孩子

*必须为100%全新或未拆盒玩具、体积不超过40 x 40cm

*所有玩具，会由注册游戏治疗师按儿童年龄及需要转赠予儿童手上。

*如果学校有需要玩具包，请填妥以下表格，机构将会尽快联络捐赠者（送赠安排 : 机构将会直接送到学校，由学校转交孩子）

*如果阁下希望捐赠玩具（100%全新或未拆盒玩具、体积不超过40 x 40cm的玩具），或者捐赠善款（所有捐款会全数用于本项目并由注册游戏治疗师购买玩具，不会扣除任何成本或行政费，捐款超过HK$100可获退税收据）

（图片来源：FB@香港浸信会联会专业书院）

网上捐赠表格 : abchk.edu.hk/toys

电邮 : [email protected]

电话 : 2355 9000

WhatsApp : 5362 5950

主办机构：香港浸信会联会专业书院

支持团体：HKPTCC儿童为本游戏治疗师支援小组 、游戏治疗师义工

