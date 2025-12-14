孩子令家长又生气又快乐？2本绘本助找回刚为人父母时的初心︳好书推介

好书推介︳孩子的出现为家庭增添了生气，同时也令家长随时生气。当因孩子犯错或不听话而感到生气或苦恼时，以下两本绘本，或会让你找回刚为人父母时只希望子女健康快乐成长的初心。

儿童绘本推介1：《完美小孩》

谁不想有个懂事乖巧的孩子？《完美小孩》中有一间超市可以满足父母的愿望。在这间超市里，你可以任凭心意挑选想要的小孩子类型。小布是一个完美小孩，他有着小孩子的天真澜漫、礼貌又开朗的个性，而且会主动配合小孩子应有的日常作息，不需父母催促或唠叨，也从不需为学习操心。就算他向父母提出要求，也会用非常讲理的态度沟通，被拒绝也绝不会反抗，相信这一切也是天下父母梦寐以求的孩子。

（图片来源：受访者提供）

当完美小孩遇上不完美

开始的时候，小布不但行为上符合成人的期望，甚至在相处时还能同理爸爸妈妈的过失，无论甚么事都在掌握之中，家中每个人包括他自己都很满意这种家庭生活。可是一向大意的爸爸妈妈有一次又把事情搅错了，并且连累小布也出错。作为一个完美小孩，面对不完美的状况时是很难接受自己的。

（图片来源：受访者提供）

当孩子脸上挂着的微笑消失了，家长的表情也出现了负面的情绪。「完美的小孩是不应该会发脾气的」这个前设使他们觉得小布「出了问题」，这不也是现实的写照吗？当孩子的表现不如成人的期望时，往往重点都在如何把他「改正」，而有多少人会先去理解？完美的小孩也会有他自己的要求，作为身边一同生活的照顾者的能力未能足够回应他的完美时又如何呢？故事最后幽默地把这个问题留给读者去思考。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《别来烦我！》甜蜜的烦恼

未来的科技或者真的可以调控小孩子的个性以配合成人的需求，但是在未有这种科技前，作为照顾者真的需要非常多的耐性，否则就会像《别来烦我！》中的老奶奶那样。从老奶奶身穿的服饰看，故事似乎发生在西方古代的乡郊，那里通常都是几代人一同住在一间大屋中，因此老奶奶每天都要与很多位孙儿一起生活。冬天到了，老奶奶要赶快织好毛衣给孙儿们过冬，可是他们对毛线非常好奇，不断地在奶奶身边扰攘，使得她忍不住要大叫「别来烦我！」，并且决定离家出走，从此打开了天马行空的一段旅程。

（图片来源：受访者提供）

以为脱离小孩子就无事的老奶奶，接二连三地遇到其他一样不可理喻的生物，就算离家越来越远，直到外太空都被打搅。这是本充满丰富想像力及幽默感的绘本，老奶奶每次被迫得爆发后都以超级夸张的肢体动作和响亮的声浪表达出情绪的暴走，不禁令人联想到父母现实中同样常常被孩子迫到临界点的日常。经历一波比一波大的爆发后，老奶奶最终得到想要的宁静。

（图片来源：受访者提供）

「别来烦我！」背后的暴躁并非想推走孩子们，而是因为需要一个私人空间。当读者揭到书本的最后，将会看到一班穿上毛衣的小孩，不妨数数有几多位孩子，就知道老奶奶有几多孙儿，并且能感受到她因爱而急切的关心了。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

文、图： 花生‧莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

