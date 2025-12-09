太古城中心巨大化糖果乐园8米高米士的糖 送15套Sweetmas出游系列旅行袋套装︳亲子有礼

小时候阅读格林童话《糖果屋》，会幻想有天可走进满布糖果的饼干屋内，浸沉于满满的甜蜜之中。今个圣诞，这个童话「实现」了，太古城中心Sweetmas糖果兵团甜蜜体验就邀请大家一起来梦幻糖果乐园，被一系列巨大化糖果包围。今期《亲子王》更会送出15套太古城中心Sweetmas出游系列旅行袋套装，让大家圣诞去旅行时更甜蜜温馨。

圣诞好去处︳太古城中心8米红白花纹士的糖 限定寻宝游戏赢礼品

来到太古城中心Sweetmas糖果兵团甜蜜体验，色彩斑斓的Sweetmas巨型软糖及三只可爱的熊仔笑笑糖就抢著欢迎大、小朋友来到这个甜蜜乐园，旁边还有高达八米的红白花纹士的糖，露出搞怪表情跟大家说「Merry Christmas」！场内特设四大互动打卡区，于「圣诞布甸礼盒屋」轻按按钮即可解锁三大惊喜动画，唤醒糖果角色；走进「粟米糖迷宫」与30个活泼粟米糖互动，开心玩耍，体验蹦蹦跳跳的冲击！也可参与「曲奇快趣挑战」，在限时30秒内争夺成为「反应王」。「快闪甜甜店」中有超过400款特色糖果，「夹糖区」从经典的姜饼人到各式水果口味的果冻豆，应有尽有，让小朋友可挑选甜入心的节日糖果。

（图片来源：太古城中心）

场内还设有「甜心四围寻」限定寻宝游戏，大家可在场内寻找甜心角色，并换领限量版惊喜礼品。为推动环保理念，特设回收箱，大家可将已清洁的糖果包装袋投进箱内，传递绿色祝福。商场于12月份的指定周末还会举办「圣诞音乐表演」、全新冰上汇演等，想过个冬日童话浪漫圣诞，就要留意商场社交媒体的最新公布喇！

（图片来源：太古城中心）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

送15套太古城中心Sweetmas出游系列旅行袋套装

《亲子王》现送出送太古城中心Sweetmas出游系列旅行袋套装（价值$400），名额15个。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「你最喜欢哪款圣诞糖果？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物！

送15套太古城中心Sweetmas出游系列旅行袋套装（图片来源：太古城中心）

活动日期：即日起至12月10日（23:59）

奖品：太古城中心Sweetmas出游系列旅行袋套装

名额：15个

游戏参加表格（活动详情及条款细则）：https://forms.gle/aumSBMQx6EB8SQ8F9

* 得奖者将有专人通知领取礼品方法；

* 须受条款及细则约束；

* 《亲子王》保留一切最终决议权。

相关文章︳沙田万怡酒店圣诞自助餐第2位加$12 叹法国生蚝/火鸡/鳕蟹脚/任饮酒水 元旦/农历新年适用︳亲子优惠