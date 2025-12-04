亲子生态活动︳水口丰饶节落田收米体验/制作水口米砖/观鸟/农墟/菇菌栽培工作坊︳亲子好去处

步入12月天气舒爽，与其待在家中「耍废」，不如在天清气朗的假日跟孩子到户外走走，吸呼新鲜的空气，探探每年于秋末初冬时飞来香港过冬的一班候鸟，也好趁机去纾解近日郁闷的心情。由香港观鸟会主办的首届「水口丰饶节」，于11月举办了第一场活动，反应热烈，大会特别于12月份加推亲子组水口丰年庆活动，邀请大家带同小朋友去体验水口的农田与生态。即睇活动详情与报名方法。

亲子好去处︳「水口丰饶节」体验水口的农田与生态

香港最美的是山与海，踏入秋末初冬，更是吸引了一班候鸟访港前来过冬。由香港观鸟会主办的首届「水口丰饶节」，为「山海之间 — 水口自然保育管理计划」的一大盛事，由11月立冬至2026年1月立春，为期一季。「水口丰饶节」活动第一波【水口丰收月】已于11月22至23日举行，大家参与观鸟导赏及采收农作，观鸟会更与「屿嗡」合作，与参加者亲手打造独居蜂旅馆共同保育水口生态。

亲子好去处︳「水口丰饶节」体验水口的农田与生态（图片来源：香港观鸟会）

活动得到大、小朋友的欢迎，香港观鸟会特别于12月13日、14日加推水口丰年庆活动，欢迎亲子一起参与，等爸妈可以一齐带同小朋友去体验水口的农田与生态。是次活动较11月份的更为丰富，如12月13日的活动，会于早上将有旅游巴由东涌接载大家到水口，行程先安排观鸟，之后再观赏水口传统「酹镬边」示范，了解多点昔日客家传统食物的制作方法；中午则安排「paddy-to-table午餐」，会用上水口米及其他本地农作物制作，原汁原味体验水口生活；而下午则会一起落田收割新米，更有机会亲手制作一包水口米砖带回家跟家人分享。​

与孩子一起走进金黄稻浪， 亲手感受丰收的喜悦，让孩子明白每粒米都得来不易。（图片来源：香港观鸟会）

活动特设有「一日券」，可以全日任玩多个活动。12月14日早上除了同样有文化深度赏，农田生态深度赏外，下午会安排纪录片分享会、农田音乐会、菇菌栽培工作坊等，也有多个免费活动，如水口导赏、农墟及手作等，既可认识生态，又可品味自然，齐来把握机会参与这场一期一会的秋日盛宴。

水牛的好朋友 — 牛背鹭，当水牛活动时会扰动泥土中的昆虫，紧随其后的牛背鹭便可轻易取食。（图片来源：香港观鸟会）

点击图片浏览亲子好去处详情：

第一届水口丰饶节 — 水口丰年庆活动 - 亲子组

日期：12月13日

时间：08:00 - 17:30

活动内容：早上活动包括文化深度赏，农田生态深度赏；下午活动则会有米砖制作、农田到餐桌、收米体验。

报名及详情：https://linktr.ee/hkbws_shuihau

日期：12月14日

时间：09:00 - 17:30

活动内容：早上活动包括文化深度赏，农田生态深度赏；下午活动包括有纪录片分享会、农田音乐会、菇菌栽培工作坊，亦有多个免费活动，如水口导赏及农墟及手作等。

报名及详情：https://linktr.ee/hkbws_shuihau

有农墟

日期：12月14日

时间：12:00 - 17:30

报名及详情：https://linktr.ee/hkbws_shuihau

