儿童图书开仓过万本图书绘本低至一折 $1换购圣诞游戏书/情绪教育绘本推介︳亲子优惠

图书开仓︳想提升孩子的语文能力，多阅读是老掉牙的最佳方法。亲子共读不但有助提升阅读能力与兴趣，也可借助短短的共读时光增进亲子感情，探索孩子的心底。今日（3日）起至12月8日，苹果树图书将推出一连六日的图书开仓，过万本儿童图书、儿童绘本将至低至一折出售，更有$1换购圣诞游戏书活动。是次图书开仓更有多本有关情绪教育、生死教育的书本，家长可透过图像去助小朋友疏理因灾难而引起的不安情绪。即睇图书开仓详情与推介儿童绘本及图书系列。

苹果树图书每年都会举行多场儿童图书开仓活动，由于书种丰富多样，价格极为吸引，每次举办都受到家长们欢迎，带齐「车仔」来扫书。由即日起至12月8日的苹果树图书开仓同样汇集多个书种、来自多间出版社的图书，由学龄前启蒙书、幼稚园、小学、中学图书、桥梁书、小说、工具书等应有尽有，还有$1加购《玩出我的圣诞节》游戏书1本优惠。活动更特别以「Love. Hope. Books.」为主题，透过阅读陪伴孩子与家长在年末时刻安顿心灵，并以书籍为媒介，连结爱、希望与成长的力量。

今年儿童图书开仓除了提供丰富的购书优惠外，更特别以「Love. Hope. Books.」为主题，希望以书籍为媒介，连结爱、希望与成长的力量。图片开仓将聚焦珍惜、情绪教育、生命教育与亲子关系等主题，让阅读不止成为孩子的节日礼物，更是一份温柔而长久的陪伴。希望家长可透过故事与图像，引导孩子认识情绪、学习关怀，安顿心灵，从而建立正向价值观，让书籍成为孩子心中的光。

人气绘本图书专区

同场亦设多个人气系列专区，包括：《屁屁侦探》、《野猫军团》、《大排长龙》系列、《山猫医生》、《飞鼠邮差》、《100层楼的家》、《多啦A梦》、灾难求生儿童漫画、不同主题人气绘本、儿童漫画、发声书、贴纸书、STEAM图书，以及幼儿早教互动书及中英数补充练习及教养书等。

由学前至中小学阶段所需读物一应俱全，为小朋友、家长与教育工作者提供多元选择，想入手超值图书的妈妈万勿错过了！

另设$10特价专区+补充练习

今次图书开仓优惠更有买1-5本正价65折、6本或以上正价6折等多买多折扣优惠，并设有$10、$20、$30特价区，而所有书本售完即止，不设留货，要买就要快手。同步亦有网上开仓，折扣跟实体开仓有所不同，但同样抵买，未能亲身扫货的妈妈可以留意。

苹果树图书大开仓详情

日期：2025年12月3日至8日（只限6天）

时间：上午10时至6时半

地点：油塘草园街4号华顺工业大厦2楼D室（油塘站A2出口，步行约7分钟）

*HK$ 1 加购《玩出我的圣诞节》游戏书乙本（每张订单只限一次）

扫货注意事项

．现场接受现金、八达通及指定金额之信用卡、Alipay、WeChat Pay

．请自备环保购物袋，最好带备「买餸车」或旅行喼

．现场通道比较狭窄，如带BB车需泊在门外并自行保管财物

．所有图书现场售完即止，不设留货或送货。

苹果树屋网店网上开仓资料

折扣优点：整个12月，苹果树屋都会举行网上图书开仓，全店正价图书65折（特价书除外）

网址：www.appletreehouse.com.hk

．订单须于开仓期内完成付款

．将于12月9日起陆续出货

．如遇缺货将安排退款

．设有运费优惠，不设免费送货

