专访3位校长 百年民生15年一贯教育学府 幼小中教育塑造跨世代社群︳校长专访

校长专访︳百年光阴，见证的不仅是时间流转，更是教育理念的深耕与实践。民生书院创立于1926年，即将迎来百年校庆。作为香港少数提供「幼小中」15年一贯教育的学府，这里不仅是传授知识的场所，更是一个独特的教育生态圈。在这个承先启后的时刻，透过幼小中三位校长、在校学生与校友的分享，探讨直属教育模式的特色，并见证「光与生命」及「人人为我，我为人人」的校训，如何在新时代继续发光。

（左起）民生书院幼稚园校长张展铃博士、民生书院校长叶志兆博士、民生书院小学校长梁桂英女士（图片来源：《亲子王》）

从游戏中学习 激发幼儿潜能

有别于以往服务过的学校，民生书院幼稚园是幼稚园部校长张展铃博士首所一加入便担任校长的学校。在民生服务至今18年，见证无数幼儿在此启蒙，访问当日更一眼便认出有份受访的中学同学当年于幼稚园部就读时曾协助拍摄幼稚园校刊封面。她强调，「游戏学习」与「学术准备」并不冲突。学校推行「校本自由游戏」，让幼儿自主决定游戏内容与伙伴。她举例，在一次以「水」为主题的活动中，孩子们探究「为甚么泡泡容易破」，在老师引导下上网查资料、反复实验，最终调配出不易破裂的泡泡液。「这不仅是游戏，更是科学探究的起点，孩子从中学会提问、合作与解决问题。」学校会因应孩子个别发展需要，与家长密切沟通进行课程调整。

以红砖水泥建成的校门拥有多年历史，除了是民生的标志性建筑，也是一众师生、校友的集体回忆。（图片来源：《亲子王》）

幼稚园坚持两文三语环境，每班配备外籍教师。面对AI时代，学校两年前引入编程游戏，从幼儿班开始让孩子初步体验逻辑思维。去年30名高班学生参加全港「不插电编程比赛」，除一名女同学夺得K3组别总冠军外，其余同学均获优异奖以上成绩，学校更赢得全香港幼稚园高班校际总冠军。「科技只是工具，语文能力才是基础。」张博士表示。

幼稚园部校长张展铃博士在游乐场与K1学生嬉戏，实践「校本自由游戏」理念。（图片来源：《亲子王》）

双轨并行 奠定品格根基

从幼稚园的游戏探索，到小学的基础奠定，民生教育的连贯性在课程设计中充分体现。小学部梁桂英校长作为民生校友，深刻理解学校的办学理念。她指出，小学阶段是培养学习习惯与品格的关键期。民生书院小学将游泳列为正规课程，一至六年级学生均需完成游泳训练，确保每位学生掌握这项重要求生技能。

在校训实践上，小学部设计了「爱心小天使」与「小老师」制度。低年级学生化身小天使，协助新生熟悉环境；高年级学生则担任小老师，指导学弟妹写手册、温习默书。「我们希望让孩子从服务中体会『人人为我，我为人人』的真谛。」

小学阶段是培养良好学习习惯及品格的关键期，为此，小学部在课程及活动设计上都花了不少心思。（图片来源：《亲子王》）

民生中小学乃直属关系，梁校长指出其核心优势在于「连贯的课程设计」。十年前，小学部率先将科学从常识科分拆出来独立成科，这项改革为STEAM教育奠定基础，近年学生代表香港参加ROBOFEST机械人大赛，赢得世界冠军。

面对家长高期望与学童压力问题，学校透过每周德育课，系统化培养学生的抗逆力。学校不仅配有辅导心理学家与驻校社工，更以派糖果等轻松方式拉近与学生的距离。另外，梁校长每周举办「Morning Tea」与家长交流教养理念，帮助学生透过课外活动找到自信。

拓展视野 培养世界公民

承接小学部奠定的坚实基础，中学部校长叶志兆博士自2020年上任以来，带领学校在传承与创新间取得平衡。虽然正值疫情期间上任，但他仍然坚持透过Zoom与同学分享，促进彼此之间的交流。拥有逾30年教学经验的他，对民生的教育理念深表认同。该校今年DSE成绩表现亮眼，除了诞生六科5**状元，更有12名学生考入医学院。对于外界关注学校学术表现是否源于「催谷」，叶博士强调：「我们重视的是全人发展，而非单纯追求成绩。学校通过比赛、义工服务、交流活动等多元方式推广教育，让学生在实践中自然成长。」更认为校训需要透过具体行动让学生理解。为此学校安排中学生服务小学生，透过带领学习活动深化校训体会。

游学团也是民生教育的重要一环。今年4月，中小幼三部师生同赴北京，登上长城。叶博士解释：「我们的创校校长在1926年怀着为国家培养人才的理想创校，能够带领学生到北京，具有特殊的传承意义。」学校的游学团路线多元，涵盖文化、创科与艺术等多个领域。

幼小中三部逾2,000名学生和教师拼出学校校徽和百年标志的两个巨大图案，庆祝100周年校庆。（图片来源：受访者提供）

科技思辨与人文坚守

面对人工智能浪潮，学校今年成立AI核心小组。叶博士提出两个重要原则：学生要知道公开考试暂时仍不允许使用AI；其次，「使用AI的首要条件是『人』，如果人做不好，AI就不是有效工具。」他分享亲身经验：「我曾询问AI关于民生书院的历史，得到的答案错误百出。」正正体现出人类不该盲目追求科技应用，更反映出校方及叶博士注重基础能力培养的教育理念。他强调批判思维和提问能力需要建立在紥实学识基础上。

即使课余时间，叶博士与学生们仍能轻松交流，建立亦师亦友的师生关系。（图片来源：《亲子王》）

在创新同时，学校坚守传统价值。叶博士是出了名的爱书之人，不但在校内积极推动广泛阅读的风气，并把自己的珍藏好书放置于校园一角，供学生自由取阅。他特别重视实体书阅读：「电子书容易让人分心，实体书带来的感受和反思能力无可替代。」而每年中六学生都会收到叶博士亲赠的黑朱古力，寓意人生如黑朱古力般「苦甜参半」。「我希望学生明白，人生不会永远一帆风顺，要学会品尝苦涩中的滋味。」

学生视角 多元期待

中五学生冼靖霖对学校的灯火仪式感受最深。「中六同学会将油灯及校徽传给中五代表。虽然我不知道是何时开始，但如果看照片，是由黑白相的年代开始有这个传统，我觉得这很有意义。」

中六同学会将油灯（oil lamp）及校徽（school emblem）传给中五代表。（图片来源：受访者提供）

中五学生何琛言特别提到学校独特的文创传统。「每年由学生设计利是封和圣诞卡，当中还会将校名简写『MSC』融入其中，这些都是香港少见的特色。」身为戏剧爱好者，她希望将戏剧元素加入恒常课程，又同时关注学业压力问题，建议调整测考安排以减轻学生负担。

中四学生沈学礼从幼稚园就读至今，认为「中小幼一家」的精神最值得保留。「每天经过幼稚园和小学教室，都会遇到以前教过我的老师，这种归属感很特别。」他也建议开放学校健身室，促进学生身心健康。

（左起）冼靖霖、何琛言、郭倬麟、沈学礼（图片来源：《亲子王》）

校友网络 情系民生

校友黄莉莉回忆，当年作为插班生学习一度跟不上进度。「那时候我的同学真的很好，一直教我，考试前还会组织大家一起温习。」这种互助氛围，不仅助她考上大学，也让她日后决心回馈母校。

校友李业忠校董见证着校友日的盛况：「今年校友日破了纪录，一共有127围盆菜。」当日，毕业50年的校友还在操场踢波，年轻校友吃完饭继续坐在楼梯上聊天到深夜。校友会设立多个奖学金，更有校友二十多年来每周三准时回来参加合唱团。

从K1开始在民生度过15个寒暑的年轻校友蔡卓欣分享，「高桌晚宴」令她印象最为深刻。「直到上大学和来自其他中学的同学交流后，我才发现这是民生独有的特色。」她回忆，从小学初次参与时的紧张与新奇，到中四、中五时真正领悟这个活动的价值。「我学到了正式宴会的礼仪，学会了如何与不同背景的嘉宾、校董交流，这些技能在大学和实习时都派上了用场。」她坦言，15年在同一个环境成长固然带来挑战，但正因如此，师兄师姐的支援网络才显得尤为珍贵，形成了独特的「民生人」纽带。

（左起）李业忠、黄莉莉、蔡卓欣（图片来源：《亲子王》）

教育之光 照亮前路

从幼稚园阶段的科学启蒙到中学时期的批判思维培养，学校的教育体系注重学生的全面发展。通过一系列传统活动和校友网络建设，建立起独特的校园文化认同，体现了学校的教育工作重点不仅在于知识传授，更在于引导学生循着「光与生命」的校训，在时代变革中寻找适合自己的发展方向。

