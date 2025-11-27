大埔宏福苑五级火︱毅行者2025取消 宝矿力水特跑步祭2025/石门10公里赛取消或延期

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，当中包括1名消防员殉职，并多过百人失联，全港均感到悲伤。各界为集中社会资源，以便优先处理救援及善后工作，原定于本周末举行的多个体育赛行均取消或延期，包括乐施毅行者、宝矿力水特跑步祭2025/等，如有参与以下的赛事的爸妈务必留意。

4大体育活动延期或取消

香港大冢制药有限公司刚于傍晚宣布取消原定于2025年11月30日举行的「宝矿力水特跑步祭2025」，以便集中社会资源，优先处理救援及善后工作。大会正积极与各有关单位协调，以确定补赛日期，已参加的朋友要密切留意大会官方网站及社交媒体平台，待公布相关的最新安排。

本定于11月28至30日举行的「乐施毅行者2025」将会取消，以便政府及救援人员集中资源，全力投入救援工作。乐施会将启动紧急支援机制，并会将「乐施毅行者2025」所筹得的公众捐款及适用物资，全数拨予支援受火灾影响的居民，协助他们渡过难关。本有份参颓赛事的黄浩然亦有留言：「祝愿大家平安🙏🏻🙏🏻🙏🏻」。

另原定11月30日上午举行的「第十六届Pegasus 石门10公里赛」亦已宣布赛事将会延期，主办方表示为让政府及救援人员专注救灾，集中资源，全力投入救援工作而延期赛事，同时表示会尽快公布延期安排。

而原定于2025年11月30日（星期日）举行之交通银行香港体育学院开放日2025，因应社区发生重大事故将延期举行，主办将会透过社交平台公布最新安排，想参加的朋友敬请留意。

