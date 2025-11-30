与孩子一同面对压力的成长之路 3个层面解决学术压力︳林德育校长随笔

踏进11月，是一个评估的季节，学生的压力因此而来。早上，站在学校门口，看着孩子们背着沉甸甸的书包走进校园，我总会思考：他们的肩膀，除了书本的重量，是否还承载着我们未曾察觉的压力？曾有个三年级学生在作文中写道：「我希望有一天，书包里装的不是功课，而是快乐。」这句天真之言，道出了多少孩子的心声？作为教育工作者与家长，我们需要正视：孩子的童年不该被压力填满，而该充满探索、成长的喜悦 。

学生压力来自这3方面

根据香港大学近年一项关于小学生压力来源的研究，发现孩子的压力主要来自三个方面：学术、朋辈关系与亲子关系。这三股力量如同隐形的网，无形中束缚着孩子的心灵。学术压力源于功课与评估；朋辈关系的微妙互动，让孩子开始在意同侪眼光；而亲子关系中的期望与沟通，更直接影响孩子的自我价值感。在此，让我们先聚焦最显著的学术压力，探讨如何从根本减轻这份重担。

（图片来源：PhotoAC）

学术压力的根源：能力与要求的落差

学术压力主要来自学生「能否应付学习」的焦虑，具体体现在两个方面：功课量的负荷与学习能力的自信。当孩子每晚用很长的时间做功课，当假期被补习班填满，学习不再是一种喜悦，而成了一种负担。更可怕的是，有些孩子开始相信自己「不够聪明」、「学不会」，这种自我怀疑将成为学习路上最大的障碍。

（图片来源：PhotoAC）

三个层面解决学术压力 建构有效的学习支援系统

要解决学术压力，我们可从三个层面着手：首先，学生是否懂得「如何学习」？我们常要求孩子「用功」，却很少教他们「如何用功」、「在何处用功」。学习方法如同钥匙，能开启知识的大门。在学校，我们开始引入「学习策略」课程，教孩子时间管理、笔记技巧、记忆方法。家长也可以在家帮助孩子建立规律的生活作息，将大任务分解成小目标，让学习变得有条不紊。

（图片来源：PhotoAC）

其次，教师能否用适当的方法让学生掌握学习内容？优秀的教育不是填鸭，而是点燃求知之火。我们的教师团队正逐步转变教学方式，增加探究式学习、主题学习、游戏化教学，体验学习与课程改革，让知识在欢笑中内化。当课堂变得生动有趣，学习自然事半功倍。

（图片来源：PhotoAC）

最后，家长是否有策略地帮助孩子？陪伴孩子学习不是坐在旁边监督，而是理解他们的困难。与其问「今天考了多少分」，不如问「今天学到甚么有趣的事情？甚么内容是最难掌握呢？」；与其要求「全部都要对」，不如鼓励「进步就值得骄傲」。当孩子遇到难题时，帮助他们分析原因，寻找解决方法，比责备更有建设性。

（图片来源：PhotoAC）

减轻孩子的学术压力，不是降低标准，而是建立合适的支援；不是放任不管，而是智慧陪伴。让我们共同努力，把童年还给孩子，让学习回归好奇与喜悦的本质。当我们放下焦虑，孩子才能轻装前行；当我们信任、陪伴，孩子才能勇敢探索。

林德育 — 将军澳循道卫理小学校长

从事教育24年。这些年来，发现自己不是一个喜欢 「得肉」 的人，所以喜欢行山、跑步，减少身上的肉，自律地锻炼身体；自觉是一个喜欢 「德育」的人，很喜欢与学生、家长、老师分享德育故事，造就别人，成就自己，追求卓越。

