圣诞自助餐︳圣诞大餐推介：丽晶酒店/湾仔万丽海景酒店/君悦酒店/尖沙咀凯悦酒店/丽思卡尔顿酒店

圣诞自助餐︳就算天气不似预期，该是寒冷却依然温暖，圣诞节的步伐倒没有停下来，如期而至。趁着佳节来临，一家人共聚享用丰盛美馔，品尝节庆特色佳肴，不仅为节日添加喜悦，更为孩子编织美好的饮食回忆，日后细意回味。



圣诞自助餐推介：W酒店自助晚餐配无限畅饮套餐

酒店将于12月份供应「幻彩旋乐」自助餐，以丰盛的海鲜为节日揭开序幕，海鲜控可以尽情品尝龙虾、蚬、小龙虾及雪蟹脚，多个即席烹调美食区亦能满足各位美食家，如帕尔马芝士轮烹制野菌意大利烩饭、即切多款烤肉；还设有日式料理，提供多款寿司与刺身，当然少不了传统的奶油栗子火鸡，以及各式精选手工芝士与佐料，更配无限畅饮。

于12月24-26、31日及2026年1月1日限定推出特别节日菜单，提供富有节日气氛的带骨火腿、香煎鸭肝、威灵顿牛排、浓郁龙虾米多及新加坡辣椒蟹，还有樱桃朱古力圣诞蛋糕、栗子蒙布朗蛋糕及传统意大利圣诞面包等节庆甜点，为圣诞画上最完美的甜蜜句号。

点击图片浏览圣诞自助餐详情：

【圣诞快闪买一送一】自助晚餐 配无限畅饮套餐｜圣诞及除夕适用

优惠：只需HK$1,018（人均：HK$509；原价：HK$1,866）

优惠开售日子：2025年12月16日21:00起至12月28日开售

适用日期：2025年12月24日至2026年1月31日

购买连结：＞＞按此＜＜

圣诞自助餐推介：香港逸东酒店普庆餐厅自助晚餐 圣诞市集

踏入普天同庆的圣诞佳节，普庆餐厅将在圣诞期间（即日起至12月31日）化身充满童话色彩的圣诞市集，让大家沉浸于璀璨灯饰与巨型圣诞树的冬日故事场景中，空气中更会弥漫著热红酒香甜气息，还有设置游戏专区，品尝自助餐期间可凭游戏券到游戏摊档一试运气，有机会赢取小礼物呢！

怀旧的食品摊位将会提供传统烤火鸡、M6-M7 和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威灵顿牛扒、丰富海鲜冷盘等，喜欢芝士的朋友必到Raclette芝士摊位，也有充满节日气氛的传统烤栗子档，爱吃龙虾的爸妈必试鲜甜的冷盘龙虾， 晚市限定更会为每位客人奉上味噌龙虾尾一份呀！孩子就可到甜品小屋中品尝人气立体雪人扑扑蛋糕、经典的圣诞树干蛋糕、泡芙塔、暖心朱古力火锅、节日限定西班牙油条 Churros、拉面雪糕，为圣诞盛宴画上甜蜜句点。

点击图片浏览圣诞自助餐详情：

【圣诞快闪买一送一】自助晚餐｜任食生蚝、蟹脚、面包蟹

优惠：只需HK$874（人均：HK$437；原价：HK$1,646）

优惠开售日子：2025年12月18日21:00起至12月24日开售

适用日期：2025年12月19日至2026年1月18日

购买连结：＞＞按此＜＜



圣诞自助餐推介：丽晶酒店Harbourside 人气之最

一间出名好难book的自助餐，来吃的话，冷盘、甜品都是必食及回本之选。

今个圣诞，餐厅继续主打国际美食路线，带来应节烤火鸡、圣诞蜜糖烤火腿及烤西冷牛排等；喜欢它每道摆盘皆讲求水准，才不以大堆头蒙蔽你的眼球，味道有质素，值得品赏。甜品更是绝妙，行政糕饼总厨Andy Yeung的一双巧手出品，让你觉得值回票价。趁还可预订，即刻致电吧！

价格：

12月24日 自助午餐12:00 - 14:30 成人$608、小童$398，自助晚餐 17:30 - 20:00或20:30 - 23:00 （包一杯Prosecco，小童包一杯果汁）成人$1,688、小童$1,088

12月25日 自助午餐12:00 - 15:00 成人$758、小童$498，自助晚餐 17:30 - 20:00或20:30 - 23:00 （包一杯Prosecco，小童包一杯果汁）成人$1,688、小童$1,088

地址：九龙梳士巴利道18号香港丽晶酒店地下

查询及预订：2313 2313或 >>按此<<



圣诞自助餐推介：香港君悦酒店咖啡厅意式雪糕坐镇

可说是佳节自助餐热点之一的香港君悦酒店咖啡厅，节日自助餐当然以即切烤火鸡、香煎鹅肝为焦点，令人眼花撩乱的缤纷甜点，滋味无穷。至于茶园的自助晚餐将供应招牌菜威灵顿牛柳、港人至爱的即开生蚝，以及烟熏三文鱼等多款欧陆美馔，令人期待的甜品区由Fabbri意式雪糕坐镇。

此外，糖果屋于11月28日至12月25日期间，特别供应多款暖心热朱古力，既可安坐于糖果屋内细意慢享，又可以外卖享用。从熟悉的君悦经典朱古力，到融入港式风味的蛋挞热朱古力，又或散发香气的姜饼热朱古力，总有一杯暖入心扉。

咖啡厅节庆自助晚餐

12月24日

价格：成人$1,760、小童$880（第一轮17:30 - 20:00、第二轮 20:30 - 23:00）

12月25日

价格：成人$1,650、小童$825（第一轮17:30 - 20:00、第二轮 20:30 - 23:00

茶园节庆自助餐

12月24日

价格：成人$1,980、小童$990（第一轮 17:30 - 20:00、第二轮 20:30 - 23:00）

12月25日

价格：成人$1,870、小童$935（19:00 - 23:00）

地址：湾仔港湾道1号香港君悦酒店大堂及阁楼

查询：2584 7722

网上预订：https://bit.ly/48O0EIU

圣诞自助餐推介：湾仔万丽海景酒店Food Studio 话题新星

自问钟意buffet，一定知道Food Studio。湾仔万丽海景酒店原有的自助餐餐厅经过装修，变身成Food Studio，首个佳节，朱古力的温热芬芳围绕餐厅各式美食，独特带来任食海胆、鱼子酱，令它成为最近话题之作；另有龙虾、雪蟹脚、刺身、和牛、冻批、鹅肝及一系列朱古力创意之作，配备各式节日主题甜点，丰盛美满。

（图片来源：官方提供）

价格：

12月24及25日

自助午餐12:00 - 14:30 成人$1,086.8、小童$657.8

自助晚餐17:30 - 19:30 成人$1,086.8、小童$657.8，20:00 - 22:00 成人$1,306.8、小童$789.8

地址：湾仔港湾道一号香港万丽海景酒店阁楼

预订：2802 8888或 https://tinyurl.com/3ay52xsn

圣诞自助餐推介：香港JW万豪酒店The Lounge 质素之选

JW Café的buffet有多人气不用多说，还未到12月已经整月full house，想吃到酒店的高质美食，其实可以选The Lounge。

同样开扬的环境下，有很多于Café一样吃到的美食，选择虽然不算多，但至少每样皆好吃。新鲜龙虾和鲜蟹、矜贵鱼子酱、西班牙风干黑毛猪火腿、各式刺身如鲍鱼、油甘鱼、带子及甜虾，还有芝士焗龙虾、烧牛柳、香草焗羊架及传统香烤火鸡等。客人亦可配搭无限添饮指定香槟及红、白葡萄酒，沉醉于美好的节日氛围中。

价格：

12月24及25日

自助早午餐11:00 - 14:30 成人$1,238、小童$868

自助晚餐19:00 - 22:30 成人$1,538、小童$1,028

地址：金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店大堂

查询及预订：https://jwmarriotthkoffers.com/zh/home

圣诞自助餐推介：香港嘉里酒店大湾咖啡厅传统节日滋味

丰盛的节日滋味，能够为佳节添加动人忆记。大湾咖啡厅于节庆期间，推出传统节日美食，经典菜式包括圣诞火鸡、带骨烟熏火腿及香烤羊架等；于12月24、25及31日，更可享用限定登场的顶级熊本和牛、威灵顿牛柳、法式纸包焗海鲜、香煎鹅肝及酸汁腌带子等美馔，酒店厨师团队于上述三晚，特设现场即㓥原条蓝鳍吞拿鱼表演，为用餐体验增添高光时刻。

（图片来源：官方提供）

此外，大湾咖啡厅于12月24及25日特别安排多款节庆活动，包括圣诞老人的惊喜现身、圣诞报佳音，以及圣诞扭气球与魔术表演等，与亲朋好友在温馨氛围中共享佳节喜悦。

价格：

12月24及25日

18:00 - 22:00 成人$1,198、小童$599（4 - 11岁）

早鸟优惠：即日起至11月30日预订平安夜、圣诞节、大除夕或元旦自助餐，可享成人75折早鸟优惠；透过香格里拉精品店单次预订四位成人或以上更可获赠法国凯歌香槟乙支。同时，儿童于即日起至12月31日预

订自助餐亦可享5折优惠。儿童于即日起至12月31日预订自助餐亦可享5折优惠。

地址：红磡湾红鸾道38号香港嘉里酒店3楼

查询：2252 5246

圣诞自助餐推介：香港康得思酒店The Place 狂食生蚝

质素越来越高的康得思酒店The Place，值得大家来欢度圣诞。这个佳节餐厅会一如既往带来冰镇海鲜，当中不乏纽西兰生蚝，现场即开很新鲜，另有加拿大龙虾钳、北海道毛蟹等，海鲜迷一定满意。而节日buffet另有烤火鸡、蜜汁火腿、烧纽西兰原条肉眼牛肉等烤肉，以及各式刺身、寿司、日式冷盘、冻肉等，而每位宾客可尊享焗本地（榕树澳）小龙虾配香草蒜香牛油汁*一份，令当日陪添气氛。喜欢酒酿的话，身为朗廷卓逸会会员于用餐期间可享无限畅饮指定饮品，自助午餐包括红白酒、汽水及果汁；自助晚餐则额外加推指定生啤酒，让你举杯尽庆温馨佳节。

（图片来源：官方提供）

价格：

12月24及25日

自助午餐（第一轮11:30 - 13:30及第二轮14:00 - 16:00）成人$568、长者$498、小童$448

自助晚餐（第一轮17:30 - 19:45及第二轮20:15 - 22:30）成人$888、长者$788、小童$688

地址：旺角上海街555号香港康得思酒店L楼

查询或订座：3552 3200 /

cdhkg.theplacegso@cordishotelscom /

9717 4727（只限WhatsApp）

圣诞自助餐推介：香港丽思卡尔顿酒店Café103 上摩天楼去

位于香港丽思卡尔顿酒店103楼而命名的Café103，一列落地玻璃窗将无敌维港美景尽收眼底，无懈可击。节庆自助晚餐供应一系列精致咸甜美点，成人可享无限添饮Veuve Clicquot香槟、指定白酒及红酒、橙汁及汽水，小童亦可无限添饮橙汁及汽水，大人小童也尽兴。

（图片来源：官方提供）

想为孩子带来别致节日体验？不妨参加由酒店星级糕点主厨亲自带领的「姜饼屋工作坊」，孩子化身小小甜点师，发挥无限创意亲手打造独一无二的姜饼屋，工作坊完毕后将这份甜蜜纪念品带回家，与家人分享。工作坊欢迎3至12岁儿童，每位儿童在工作坊期间，必须由一名家长或监护人陪同。

价格：

12月24及25日

第一轮 18:00 - 20:00 成人$1,738、小童$798

第二轮 20:30 - 22:30 成人$1,688、小童$798

姜饼屋工作坊

日期：12月13、14、20及21日

时间：15:00 - 16:30

费用：$888（加收原价10%服务费，包括一位小童及一位成人）

报名：https://bit.ly/47PZz4J

地址：尖沙咀柯士甸道西1号环球贸易广场（ICC）

香港丽思卡尔顿酒店103楼

查询及网上预订：https://bit.ly/4nWyMIu

圣诞自助餐推介：尖沙咀凯悦酒店咖啡厅 波士顿龙虾两味

如果钟情龙虾及海鲜，尖沙咀凯悦酒店咖啡厅的节日自助晚餐简直为你而设，咖啡厅招牌的可持续发展波士顿龙虾两味（即烚及香烧），鲜甜肉质令人回味无穷，其他美食还有圣诞必备烧火鸡、威灵顿牛柳、香烧皇帝蟹脚、花胶冬菇炆鸭掌，以及滋补养生的花胶炖海螺头汤等，每一道均由厨艺团队精心炮制，为味蕾带来意想不到惊喜。

点击图片浏览圣诞自助餐详情：

价格：

12月24及25日

第一轮 18:00 - 20:00及第二轮 20:30 - 22:30

成人$998、小童$498

早鸟优惠：凡12月20日前经酒店官网预订并付全款可享75折优惠

地址：尖沙咀河内道18号尖沙咀凯悦酒店大堂楼层

查询：3721 7700

圣诞自助餐推介：都会海逸酒店西餐厅大堆头之选

位于红磡港铁站旁的都会海逸酒店，其西餐厅之buffet出名大堆头，70米长自助餐台上备有逾200款菜式，圣诞来庆祝定捧腹而回。这个节日，餐厅将一如以往，于晚市备有多种海鲜及即开生蚝，另有刺身、自制丼饭、各式烧肉扒、沙律及热盘，同时带来威灵顿牛柳、炭烤战斧牛排、香草烤圣诞火鸡、四式芝士酱烧龙虾等节日菜式。

别忘了甜品桌，有一系列与KITKAT®联乘的出品，还有豆腐花、即制窝夫、朱古力喷泉及多款雪糕，总有一款得你欢心。小朋友也将乐开怀，因餐厅设有儿童buffet台，实行甜品放题，过一个快乐圣诞。

价格：

12月24日（设圣诞合唱团及手铃表演）

平安夜自助午餐 12:00 - 14:30 成人$628，小童$478

平安夜自助晚餐^ 首轮 17:00 - 19:30 成人$958、小童$698，次轮 20:00 - 22:30 成人$958、小童$698（^圣诞老人巡礼）

12月25日（设圣诞合唱团及手铃表演）

平安夜自助午餐 首轮 11:00 - 13:15 成人$658、小童$488，次轮 13:45 - 16:00 成人$658、小童$488

平安夜自助晚餐^ 首轮 17:00 - 19:30 成人$938、小童$648，次轮 20:00 - 22:30 成人$938、小童$648（^圣诞老人巡礼）

*于12月15日前预购平安夜、圣诞日、礼物日及大除夕自助午餐或晚餐之首150名客人可享8折优惠

地址：红磡都会道7号都会海逸酒店7楼

查询：3160 6880、3160 6881、3160 6882

圣诞套餐推介：唯港荟GREEN 惊喜闪令令

孩子食量细，节日下午茶更为适合。唯港荟大堂餐厅GREEN与朱古力品牌GODIVA再度合作，推出灵感来自闪烁繁星和旋转木马的「GREEN X GODIVA：星愿木马下午茶」，先提供四款前菜：烟熏三文鱼玫瑰卷配GODIVA朱古力粉、迷你芝士波伴樱桃番茄、香脆炸生蚝配GODIVA朱古力蛋黄酱和蛋慕斯照烧鳗鱼配法国牛油包，三款主菜包括烤神户牛扒伴小西兰花、蚬肉豆腐海带味噌汤浸鳕鱼柳和烤龙虾伴飞鱼子卷卷意粉，最后以水晶球造型的甜品层架压轴，带来惊喜满足。

GREEN X GODIVA：星愿木马下午茶

日期：12月24 - 26日

时间：15:00 - 17:30

价格：

12月24日 每位$448、每两位$788

12月25 - 26日 每位$498、每两位$888

地址：尖沙咀科学馆道17号唯港荟大堂

订座：https://bit.ly/4o5U7jz

查询：3400 130

圣诞套餐推介：香港维港凯悦尚萃酒店Cruise 「芝」味下午茶

甜点不止是女士至爱，孩子一样欢喜。Cruise空中餐厅及酒吧与本地人气品牌Sbakery by Mama Soo合作，推出「轻奢『芝』味下午茶」，品牌最受欢迎的苹果金宝迷你芝士蛋糕及独家限定口味朱古力榛果迷你芝士蛋糕，以及热门甜点如芝士蛋糕曲奇均尽在其中；其他芝士美馔包括龙虾泡沫汤、熟成车打芝士酥皮焗田螺，以及无限享用即叫即制的梳乎厘班戟配芝士奶盖等，交织出一场咸甜盛宴。

轻奢「芝」味下午茶

日期：12月24 - 26日及2026年1月1日

时间：15:00 - 17:00 价格：$688起（两位）

地址：北角邨里1号香港维港凯悦尚萃酒店西座23楼

订座：https://bit.ly/47JlwCs

查询：3896 9898

圣诞套餐推介：Wooloomooloo Prime 圣诞brunch

饮食也是一场教育，家有较年长的孩子，是时候趁着节日跟他们吃一次高质圣诞brunch。

Wooloomooloo Prime提供圣诞节早午餐，包一道头盘，如脆脆巴马火腿配蜜瓜、蟹饼及澳洲生牛肉他他（三选一），一款主菜（五选一）包括烤火鸡卷、龙虾意粉、烤牛柳、三文鱼威灵顿及200日谷饲西冷（另加$180），更可另加费用选一道甜点，跟孩子尽享节日仪式感佳肴。

圣诞节早午餐

日期：12月24 - 26日

时间：12:00 - 14:45

价桘：每位$398

地址：尖沙咀弥敦道100号The ONE 21楼

查询：2870 0087、9261 3722（WhatsApp）

圣诞套餐推介：PizzaExpress美味魔法

小朋友最喜欢食pizza，PizzaExpress由即日起至2026年1月4日期间，推出精致圣诞限定菜单，融合英伦优雅与意式匠心，一系列主菜令人目不暇给。

馥郁醇厚的法式油封鸭配松露油醋汁，严选鸭腿经慢煮保留柔嫩质感，搭配松露油醋汁与菲达芝士；而火鸡桃片薄饼以清香桃酱与乳酪芝士中和火鸡的浓郁，特别推介意式烤肉拼盘，慢火烘烤的猪肋骨裹着焦脆的外衣，齿颊留香。甜品方面则是大人口味，黑森林姜饼人蛋白饼以HaagenDazs雪糕与白兰地樱桃烹煮，风味独特。

圣诞2人套餐

价格：$628（2款意式小食 + 2款主菜 + 1款甜品 + 2款饮品）

圣诞4人套餐

价格：$998（3款意式小食 + 3款主菜 + 2款甜品 + 4款饮品）

详情：https://www.pizzaexpress.com.hk/christmas

文：刘佩桦、胡亦彤 图：官方提供

*所有自助餐价格均设加一服务费；收费根据官网作准

