家长4招应对孩子于危机后的初期反应 面对灾难新闻教育心理学家3步情绪支援指南

大埔宏福苑五级火警造成多人伤亡，新闻画面与消息迅速传播，家长们感到莫名心痛，亦可能对与大人们一起观看新闻的孩子造成情绪上的冲击。面对灾难事件，孩子即使没有亲身经历，但也可能会感到害怕、困惑或悲伤，此时家长的陪伴与引导尤为重要。面对孩子于危机后的初期反应，心见教育心理服务heartkindle.ep 注册儿童及教育心理学家黎咏琦 向家长建议应对的4个方法；另有教育心理学家建议3步支援孩子情绪指南，协助孩子在观看重大火灾新闻后重建安全感。

家长4个方式应对孩子于危机后的初期反应

大埔火灾让全香港人深感痛心，对于心智发展尚未成熟的孩子，家长需特别关注其情绪反应。尤其是对于那些居住在该大厦的居民、曾经身处火灾现场的孩子、目击火灾发生（无论是亲身体验还是透过画面），以及有亲友居住在该大厦的儿童和青少年，更应给予关心与支持。注册儿童及教育心理学家黎咏琦建议当遇上孩子出现危机后的初期反应，家长可以以下4个方式应对及处理：

1. 情绪波动

孩子可能会感到焦虑、悲伤或愤怒。让他们知道这些感受是正常的，并鼓励他们表达自己的情绪。

2. 行为改变

注意到孩子的行为变化，如退缩、易怒或对日常活动失去兴趣。保持耐心，多给予他们支持与关心。

3. 身体不适

孩子可能出现头痛或肚痛等身体不适，这些通常是情绪困扰的表现。鼓励他们多休息，并保持良好的生活习惯。

4. 安全感的重建

提供稳定的日常生活安排，让孩子感到安全。与他们建立开放的沟通，分享你对他们的支持。 心见教育心理服务 注册儿童及教育心理学家 黎咏琦

3步支援孩子情绪指南

由教育心理学家制作的绘本《火灾与我们的感受》，用最温柔的方式告诉幼儿：有害怕、难过的感觉很正常，而大人就在身边陪著你。除了绘本，亦附有3步「守护孩子情绪指南」，家长可跟著以下3个步骤，帮助孩子重新找回安全感。

由教育心理学家制作的绘本《火灾与我们的感受》，用最温柔的方式告诉幼儿：有害怕、难过的感觉很正常，而大人就在身边陪著你。（图片来源：《火灾与我们的感受》）

点击图片浏览绘本《火灾与我们的感受》：

第一步：家长可以做的支援行动

当孩子接触到相关新闻时，他们可能会出现各种情绪反应，如恐惧、悲伤或不安。这时，家长首先要做的，是「接纳与确认」这些感受，记住要「先稳住自己，再稳住孩子」。

1. 接纳与确认情绪

告诉孩子，感到害怕、难过或担心是「很正常」的感觉。大人也会有这些感觉。

不要急于否定他们的恐惧（例如说「不要怕、没事的」），而是说「我知道这真的很难过」。

2. 过滤媒体资讯

孩子有权选择「不看」。主动减少孩子接触令人紧张、紧绷的媒体内容。

避免在孩子面前进行激烈的讨论，用适合孩子理解的语言解释事实。

3. 维持日常规律

让孩子的作息（如准时吃饭、睡觉、玩耍）维持稳定，这是孩子安全感的重要来源。在混乱的情况下，规律代表著「生活一切正常」。

4. 聚焦「帮手」与希望

强调有许多勇敢的人（消防员、医护人员）正在努力帮助他人。

持续地关注受伤者正在接受最好的照顾，将焦点从「灾难」转移到「救援与互助」。

5. 提供陪伴

多给予拥抱，耐心倾听。

有些孩子可能不太懂得表达心情，我们只要理解并待在他们身边，就能带来安定感。

第二步：家长关怀金句（参考开场白）

也许家长的情绪也不太稳妥而不知道该说甚么安慰孩子时，可试试以下的开场白来开启对话或提供安慰：

1. 开启对话类

「关于那个火灾的新闻，你心里有没有在想什么事情？」

「我看到新闻心里也有点难过和担心，你呢？你有什么感觉？」

2. 提供确认与安慰类

「觉得害怕真的没关系，这是一件很可怕的事情。我在这里陪你。」

「如果你想要抱抱或者想说说话，随时都可以来找我。」

3. 建立安全感类

「看看我们的家，现在这里很安全，爸爸妈妈会一直保护你。」

「虽然发生了不好的事，但有好多勇敢的消防员叔叔和医生阿姨在帮忙喔。」

第三步：孩子可以做甚么来感到安全

在孩子情绪稳定后，可以进一步引导他们以正向方式抒发感受，可以以下6个方式让孩子感到安全，并将注意力转向「帮助与希望」。

点击图片浏览让孩子感到安全的6个方式：

资料来源：注册儿童及教育心理学家IG@heartkindle.ep、网上资料