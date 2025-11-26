教师执业证书制：专业发展与时并进的契机 教师表现评核的实施︳高主教书院前校长杨世德专栏

香港教育界正就教师定期检视教师资历制度展开热烈讨论，这项改革触及教育品质保证，也牵动教师专业发展的路径。

现行制度下，教师在完成教育文凭培训后获得的资格几乎是终身有效的，而政府正研究引入教师执业证书制度，要求教师每五年更新一次注册。这项提议旨在确保教师队伍的品质是否能够与时并进，同时引发了关于教师专业地位、持续进修必要性，以及评估标准的广泛思考。

从终身资格到定期续牌

目前，香港有16万名注册教师，其中约七万人实际在教育界任教。这意味着近九万名持证教师未处于教学第一线，这些教师常被称为「雪藏牌」教师。政府提出引入执业证书制度和定期更新要求，正是为了回应这一现状。相关官员曾表示，面对社会高速发展，大家对教师专业的期望相应提高，期望教师能够维持一定水准，这是不同持份者的共识及要求。

（图片来源：PhotoAC）

专业自主与品质保证的平衡

教育界对于额外考核的必要性存在不同看法。有意见指出，教育局对前线教师已有相当严格的培训要求。在职教师每三年需完成150小时的持续专业发展，新入职教师则在首三年内完成30小时的核心培训及不少于60小时的选修培训。部分教育工作者认为，既然现职教师已有进修要求，平时也实践教学工作，而局方亦有定期的刑事记录查核，「另设考核或培训的必要性值得进一步商榷」。

（图片来源：PhotoAC）

教师表现评核的实施

关于教师表现评核，目前学校聘用教师已有严格把关，需确保教师具备注册资格，并申报相关记录。校长在教师专业成长中扮演关键角色，但如何将校本绩效评估与续牌要求有机结合，仍需深入探讨。

当代教师除了传道授业，还需要跟上社会发展的新要求。最明显的例子是《基本法及香港国安法》测试已成为新聘教师的必备条件。从2023 / 24学年起，所有公营学校、直接资助计划学校和参加幼稚园教育计划的幼稚园的新聘教师，都必须通过相关测试并取得及格成绩，方可获考虑聘用。

（图片来源：PhotoAC）

从惩戒到发展的思维转变

值得关注的是，五年续牌制度的设计理念并非提高门槛，而是给予教师专业成长的空间。有教育界人士举例说明：「如有教师任教一年后，相隔超过10年未再任教，但突然重返校园教学，是否会与教育发展脱节及需要再进修，这是值得关注的。」

教育当局在设计新制度时，似乎倾向采取差异化策略。相关资料显示，绝大多数在职老师已符合要求，新制度对他们的影响相对轻微。改革的主要关注点可能是那些长期未执教的「雪藏牌」教师，对于这部分教师，教育界建议政府在制订具体规范前，必须全面咨询业界并周详考虑。新安排需要平衡学校吸纳优秀人才的需求，同时避免让许多优秀教师因执业要求而未能服务教育界。

（图片来源：PhotoAC）

教育之道，在明明德，在新民，在止于至善。教师续牌制度的讨论，反映出香港社会对教育品质的更高期待。这场讨论不仅关乎规章制度的调整，更关乎香港教育未来的发展方向。正如教师传授给学生的不只是知识更是学习能力一样，对教师的要求也不应止于资格认证，而应体现在持续成长的专业精神中。在专业自主与品质保证之间寻求平衡，或许这才是这次变革的真正意义所在。

（图片来源：PhotoAC）

高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

