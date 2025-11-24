小一自行分配学位2026︳全港27间自行超收小学公开！5间热门小学超收10个以上、小一统一派位指标

小一自行分配学位2026︳今日（24日）为小一自行分配学位2026结果公布，今年共有逾3.7万名学童申请入读2026年9月入读小学官立及资助小学，申请人数创下自2001年以来的新低。当中有19,656名学童于自行分配学位阶段获录取，成功率为52.3%，较去年的49.4%增加约2.9个百分点，同时创下近20年的新高。未能于今日获取学位的学生，需参与2026年初的小一统一派位，即小一大抽奖。家长需留意于小一自行分配学位2026中的「超收学校」，为小一派位做好部署。

小一自行分配学位2026︳小一自行分配学位「超收学校」

「超收学校」的出现，其实是因该年在小一自行分配学位的甲类申请人众多，超过预先为他们为小一自行分配学位预留的学额，所谓甲类申请人就是兄姊在该校就读、父母是该校校友或教职员等。由于超收会直接影响小一统一派位学额，竞争激烈的学校剩余名额越少，小一统一派位阶段中签的签的机会就越低，家长可以参考以下于今年小一自行分配学位2026的超收资料，好好为小一选校做好准备，计划小一统一派位。

作为传统名校的喇沙小学为家长热门心水，常有「超收」情况，今年又有否「超收」?（图片来源：《星岛日报》汪旭峰摄）

乐凯欣校长：家长口碑与多元发展成关键

于小一自行分配学位2026中，沪江小学超收12位学生。沪江小学校长乐凯欣向《亲子王》记者表示：「衷心感谢家长的信任。在整体收生环境下跌的背景下，学校的申请数字对比去年有所上升，世袭生人数亦较往年为多。」她认为，这有赖于在校学生「读得开心」，在愉快学习的同时能「学有所成」，令家长放心将弟妹也交托给学校。

沪江小学（图片来源：受访者提供）

谈及收生上升的原因，乐校长指出，亮丽的中学派位成绩是主要吸引力之一，该校有接近七成学生能升读英文中学。此外，学校在音乐与STEAM教育同样有卓越表现。「学校的中乐、鼓队、管弦乐团经常出外表演；在STEAM方面，学生亦有经常出外参与不同的比赛，更屡获殊荣，去年荣膺『大湾区十佳STEAM学校』大奖。」乐校长强调，在这个世代，学术与课外活动同样重要，不但要培养学生持续学习的动力，使他们有出色的学业表现，也要让其个人潜能得以充分发挥。

「1-1-1」学生仍有机会

作为港岛区少数出现「超收」的小学，乐校长归因于学校的优良传统与家长间的正面口碑。对于手持20分的家长，乐校长派发「定心丸」。她表明，作为一所无宗教背景的学校，20分是「很有机会」获取的，更鼓励有心报读的家长在统一派位阶段可将沪江填为「1-1-1」首三志愿。「我在叩门阶段必会亲自接见这类申请者。」她理解当前教育界正出现「音乐椅效应」，因此鼓励家长不妨一试。

沪江小学乐凯欣校长（图片来源：受访者提供）

新界区小一自行分配学位部分超收学校

往年不少沙田、大埔区的热门地区小学均有超收情况，今年91校网最受欢迎的3间小学均有超收情况，但超收人数不及大埔一间热门地区名校，今年超收了20个学生。

培基小学（图片来源：资料图片）

家长须于11月26或27日注册

如成功于是次小一自行分现学位2026中被取录，教育局指获家长须注意相关学校的注册安排及注册所需文件，如小一入学的纸本申请表家长副本或「小一入学电子平台」的电子申请纪录，以及指定数目的儿童相片；家长亦须于11月26日或11月27日，在学校办公时间内，前往所申请的小学为子女办理注册手续。

