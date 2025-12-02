击破文言文│中文名师传授文言文应试技巧 先睇题目找「道理」记必要用字要出动英文？

中文文言文︳提到文言文，不止小学生面有难色，连家长都大呼头痛，就像遇到外星不明生物般惊惶失措。为应对高中文言文课程与DSE的要求，小学中文课程早就加强文言文比重，高小学习已是必然，呈分试也会考核；凡事要考试，就成为试炼。既然这是必须面对的事，我们携手击倒，听取星级中文老师专业意见，学懂攻克诀窍。文言文？「亨」松啦！

有计划循序渐进 家长要协力

很多小五、小六学生看到文言文就认定是「外星文」，凝皓教育小学中文导师吴芷盈（Ms Amy）回想自己小学时，文言文可教可不教，但自成为中文导师后，她就坚持要在小学班教文言文，即使曾有家长反映「文言文好深」。「自己中、小学也就读直资学校，但小学时完全没接触过文言文，直到中学转校后便遇到第一个学习难题。」首次中文测验，她完全不懂回答关于文言文问题，同学却全知道在做甚么。「因为她们小学都读过文言文，好像只有我一个人不明白。」

学习一种新的语言

为免自家学生重蹈覆辙，就算文言文「好闷」Ms Amy都执意教授，现在更是必要，她认为学习文言文如同学习英文、日文，都是一种新语言，第一印象「好难」只因未接触过。「我会理解为大部分的字你都懂的，理应学得更快，因为它可说是简化版的中文。」可是大人、小孩都觉得十分困难。「始终文言文是古人用字，系『以前的字』，现今很多词汇由此演变而来，但古代一个字已包含多种意思，于是我们只能『估估吓』。」

Ms Amy指现行小学课程的文言文课程其实没有想像中困难，无论哪一所小学，主要目的皆是让学生初步接触。「就如人生初次学日文当然不知就里，但学会基本原理后就会掌握概念，学习文言文的道理也一样。」在小学阶段，学校大都没要求同学需读通所有文言文篇章，熟读校内的工作纸一般已能应付考试。

先学好成语故事

要让孩子理解文言文，Ms Amy认为先要建立基础文化概念，最有效方法就是透过成语故事，让孩子知道不少成语源自文言文，这比课堂教学更有趣，家长可以尝试，Ms Amy以中一必读的《曾子杀猪》作例。「曾子妻子答应儿子，去完街市会杀猪给他吃，就如妈妈答应你做完功课可以打机，要是她反口的话，你可以像曾子儿子般跟爸爸告状：『曾子话唔可以讲大话』 —— 我讲笑咋，妈妈们！」每次这样演绎，同学都捧腹大笑。「透过生活情境类比，孩子不会一味背语译而纳闷，最重要是理解全文意思。」

中国语文课程 – 小四至小六建议篇章（图片来源：教育局）

再解读《曾子杀猪》，文中多个「之」字正是Ms Amy口中的一字多义。「这篇章最常考的就是哪些『之』字的意思，像『曾子之妻之市』是曾子『的』老婆『去』市场，两个『之』各具不同意思。我会教学生，问题是不会无缘无故的，一句内有多个『之』字，就知道它一定有多过一个意思。」哗，好厉害的思考方式，家长要学！她继而指出，进阶学习是必须牢记常用意思，例如「之」主要解「去」。

老方法 + 拆字法

学好文言文，Ms Amy强调还需用心抄写，每看完一篇文言文就要抄下陌生字词，再加上背诵，会促使对下一篇文章更为理解。「不敢说下一篇你一定全都懂，因为熟读了的字可能是另一个解释，就如你看一本新书，一定仍有陌生字词，但只要基础够阔够广，就会理解得更快。」因此Ms Amy提醒家长，就算孩子就读的学校不用考文言文，也要鼓励他们尽早接触。「真的没可能等到中一、老师教了一个学期就足以应付测考，学文言文的确需要有计划，循序渐进学习。」

中国语文课程 – 小四至小六建议篇章（图片来源：教育局）

阅读是学语文之关键，但要求小学生看文言文工具书未免「太惨」，Ms Amy建议以灵活「拆字法」引发兴趣。「讲文言文修辞有通假字、单音节词、双音节词、异体通假等，听到都头痛，家长可以用自己方法跟孩子拆字，方法不用正统，有效就好，就算孩子解错也不要紧，重点是有思考、建立信心，知道自己都读得懂文言文，以及利用如思维导图来训练他们拆解字眼。」Ms Amy以常见的「病」字为例，最直接想到「病了」，但很多篇章的「病」都不是此意。「联想生病时会担心、害怕，这已是其中一个解释，如《论语》『不病人之不己知』的『病』，正是担心、害怕。」

用英文文法记必要用字

家长常有疑惑，无论孩子如何努力，文言文的成绩都是「如履薄冰」，因为家长常误解要解通全文，而这是没可能的，家长不如改为理解成语中的每一个字，从而打好认字基础。「好像川流不息是形容车辆或行人络绎不绝，而『息』是停止的意思，家长可以同解为小息个息，即小休、停止。」Ms Amy不讳言在学习文言文这条路上，家长也要费神协力。至于那些必须死记硬背的必要用字，可尝试用英文文法来记。「像英文代名词是he、she、it，套用文言文就是彼、之、其，这三个代词已同时是他、她、它的意思，加上吾、余是我；汝、尔就是你，这样已经有助于解读篇章了。」此外，MsAmy还请家长让孩子看古装剧、宫廷片。「小时候看电视，经常见大臣称呼皇帝为『君』，代表这是一个尊称的『你』，《寻秦记》的『寡人』就是皇帝对自己的谦称。睇电视快过睇书呀！」

后记：so sick都好work！



DSE中文科12篇范文中的《念奴娇•赤壁怀古》，讲述苏轼怀才不遇，郁郁不得志，不少小学都会涉猎，Ms Amy也经常拿来做例证。「想想苏轼是一个中年男人，他分享的个人经历，作为小学生当然没有共鸣啊！（系㖞！）甚至觉得他好烦，所以读文言文能够理解文意已经不俗。」

Ms Amy坦言为了引起同学兴趣常讲「烂gag」。

「叫学生记住so sick，所以他写的诗词都闷闷哋！」

「So sick仲笑咩？」记者先笑了。

「仲笑㗎，哈！最重要将事情变得有趣。」

应试技巧：先睇题目找「道理」

临场测考时，Ms Amy建议从篇章意义入手，全因大部分文言文都是授以道理，因此先看题目，如提问「主角有甚么值得批评？」、「主角有甚么优点？」，即可得知篇章是赞或骂主角，并推想篇章阐释的道理。「跟白话文一样，道理一定在最后一段或最后一句；无论题目为何，最终都是考道理，文章很多细节只是例证；因此先掌握道理，便能省下细读全文的时间。」

文：刘佩桦 图：刘佩桦、资料图片、教育局截图

