中一入学2026｜中学学位分配办法一文睇清：中一自行分配学位/中一统一派位/中一入学资讯

中一入学2026｜孩子将于2026年九月升读中一的家长要留意，《亲子王》已为各位忙碌的家长准备与「中学学位分配办法」相关的有用资讯，方便大家于2026年1月份递交「中一自行分配学位」申请，以及了解更多「中一统一派位」、「成绩次第RO」及「派位程序」，助准中一生家长提早部署。

中学学位分配办法︳中一自行分配学位/中一统一派位要分清

关于中学学位分配办法共分为两个阶段，分别是「中一自行分配学位」和「中一统一派位」。不少家长对于两者存有疑问，今次就解开两者之前的分别，而递交中一自行分配学位申请表的「次序」，对于获取自行学位将有影响，家长必须留意。

中一自行分配学位可选两校 申请表次序要留意

在中一自行分配学位阶段，各间参加派位的中学可预留不多于30%的中一学位作为中一自行分配学位，而家长可为子女向不多于两所参加派位的中学递交申请，有关申请是不受地区限制。

教育局会在2025年12月上旬向每名小六学生派发两份《中一自行分配学位申请表》，申请表分别印有「选校次序1」和「选校次序2 」，「 选校次序1」代表首选的学校，「选校次序2」代表次选的学校。家长应根据选校意愿在《 中一自行分配学位申请表 》各存根上填上申请中学名称，把印有选校次序的存根先行撕下并保留作记录，然后将申请表直接交往有关的中学，并即时取回已盖上中学校印、名称及编号的「家长存根」，以作确认。有关透过「中一派位电子平台」递交自行分配学位申请的详情，家长可参阅2025年12月上旬上载至教育局网页的《申请中一自行分配学位家长须知》而申请日期为2026年1月2日至1月16日。

中一自行分配学位申请一经递交，不可撤回、取消或更改选校次序。部分中学将会于3月份安排面试程序，中学可以根据教育局提交的学生成绩次第（Rank Order，简称RO）、学校实际情况而安排申请学生是否进行面见及是否取录。教育局会将学生的选校次序和学校的《自行分配学位正取 ／备取学生名单》作配对，结果将于2026年3月31日，通知正取学生家长其子女已获学校纳入其自行分配学位正取学生名单。有关的通知安排不包括备取及落选学生，亦非正式的派位结果，家长毋须回复有关中学是否接受有关自行分配学位。

要注意，部分学生（包括没有收到参加派位中学通知为正取学生，或只收到次选学校通知为正取学生的学生）或会以备取学生身份获派自行分配学位的中学（包括首选的中学）。另学生如获派自行分配学位，在统一派位时不会再获分配另一学位。

中一自行分配学位须知

资格

香港居民

就读于参加中学学位分配办法的小学

从未获派中一学位

申请须知

申请日期：2026年1月2日至 1月16日

申请不受地区限制，但每名学生只 可以向不多于两所参加派位中学申请

学生须直接向属意的中学申请

收生准则及比重由学校自订

正取学生名单公布

参加派位中学会于2026年3月 31日，通知正取学生家长其子女 已获学校纳入其自行分配学位

中一统一派位阶段「大抽奖」可30个选择

至于未能于「中一自行分配学位」阶段中获得学校取录的学生，将会参与「中一统一派位」阶段。教育局电脑将会按学生的派位组别、家长选校意愿及随机编号分配学位分配中一学位予参与派位的学生。家长将于2026年4月份获发《中一派位选择学校表格》，并于2026年5月上旬，可把填妥《中一派位选择学校表格》经就读小学交回予教育局。要注意，已获取直资中学或自行分配学位的学生，仍需交回《中一派位选择学校表格》，填写方法可根据老师指引。

《中一派位选择学校表格》分为甲、乙两部分，「甲部」不受学校网限制的学校选择，可选择最多3所位于任何学校网（包括子女所属 学校网）的中学，并按照选校意愿顺序填写在表格内；「乙部」可填写30个选择，家长可参阅子女所属学校网的《中学一览表》，并按照选校意愿顺序，应尽量填满。学位的分配会根据家长选校的先后次序，并按电脑派位程序进行。

中一统一派位阶段

2026年4月份经学校派表，于2026年5月份交回予学校

按学生的派位组别、家长选校意愿及随机编号分配学位

如成功获自行分配学位，则不会在统一派位阶段另行获分配学位

如有需要更改学校网，家长应于2月底之前经子女就读小学向教育局申请跨网派位

2026年7月7日公布派位结果

中一派位程序须知

中一统一派位会经由电脑会首先处理「甲部」不受学校网限制的学校选择，然后才处理「乙部」按学校网的学校选择。于处理「甲部」时，电脑会首先按照「全港第一派位组别」学生的选校意愿次序派位，在审阅该组别学生的所有学校选择后，电脑便会依次审阅「全港第二派位组别」学生的学校选择，最后为「全港第三派位组别」的学生。于「甲部」成功获分配学位的学生，将不会参与「乙部」。当「甲部」的所有学校选择经审阅后仍未获分配学位，他们便会进入「乙部」获分配学位。

在处理「乙部」时，电脑会先按照学校网「第一派位组别学生」的选校意愿次序派位，如学生的所有学校选择经审阅后仍未获分配学位，电脑会从网内剩余的学位中，为他们分配一个学位。当学校网「第一派位组别」的学生均获分配学位后，电脑再按同一程序处理学校网「第二派位组别」的学生，最后为学校网「第三派位组别」的学生。

点击图片浏览升中派位重要日子：

直属及联系学校需要交表吗？「一条龙」学校可参与「大抽奖」？

那么如就读有一条龙」学校，或有「直属 / 联系」学校的学生，应该如果填表？在一般情况下，经扣除重读生及中一自行分配学位后，在中一统一派位阶段，直属中学须为其直属小学保留余额85%的学位，而联系中学须为其联系小学保留余额25%的学位。而「直属」或「联系」学校的小六学生如属学校网第一或第二派位组别，而又以其直属或联系中学作为「乙部」的第一选择，便有资格获派保留学位。

「直属 / 联系」学校的学生必须交表。若符合资格的人数多于保留学位，电脑会按学生的学校网派位组别及随机编号分配学位，直至保留学位额满为止。所有剩余的保留学位（如有），将自动拨作非保留学位，供公开分配之用。直属或联系学校的小六学生如获批跨网派位，便不能保留获派有关直属或联系中学保留学位的资格。

至于 「一条龙」学校，学生可以选择直接升读其连系中学。若学生申请参加派位中学的中一自行分配学位或非参加派位直资中学的中一学位（无论录取与否），或参加统一派位，他们将不能保留直升连系中学的权利。而「一条龙」中学原则上会预留不少于15%的中一总学额，供其他小学的学生循中一自行分配学位或统一派位的途径申请入读。

甚么是成绩次第RO？

教育局会根据划分为3个全港派位组别，每个组别占全港学生人数的三分之一。电脑首先将学生在小五下学期及小六上、下学期的校内成绩（即3次呈分试）标准化，再根据学校于2018及2024年「中一入学前香港学科测验」的抽样成绩的平均成绩，调整出学生的校内成绩。「中一入学前香港学科测验」的成绩不会直接影响学生的派位结果。

电脑会将全港学生经调整后的成绩按高低排列次序排列，即成绩次第（Rank Order，简称RO），然后平均划分为3个全港派位组别，每个组别占全港学生人数的1/3。在进行按学校网的「中一统一派位」时，在同一学校网内的学生，则会根据他们经调整后的积分按高低排列次序（RO）分配所属学校网的学位。

详细资料：教育局

「中一派位电子平台」：https://esspa.edb.gov.hk

