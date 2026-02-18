Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳亲子好去处2026｜26大室内游乐场/动物园/滑雪场推介 附交通+优惠详情

亲子
更新时间：08:31 2026-02-18 HKT
发布时间：08:31 2026-02-18 HKT

深圳亲子好去处2026｜现今香港家庭各有各忙碌，孩子努力学习做功课，爸妈也为家庭勤奋工作养活小朋友。每到周末就想松一松，一家人放下好好去玩，北上玩乐就成为首选，即睇以下26个深圳亲子好去处，有多个好玩室内游乐场、滑雪场、动物园，还有亲亲小动物好去处，每上前往方法、交通、门票优惠等旅游资讯，好好计划一下下个深圳亲子游。

深圳亲子好去处推介1：深圳室内游乐场KP-Fun潮玩游乐街区

KP-Fun潮玩游乐街区内有三大玩乐区域，如「VR游戏区」，内有多款VR游戏，如三、四岁孩子也可玩的「VR机甲」，可试试「360度反转再反转」的刺激感；也有可五人一同骑乘的体感VR游戏「幻影骑士」，可体验超真实失重感，还有多套影片可任玩，玩多几次都不重复！大胆的小朋友可挑战，走进恐怖「鬼屋」玩VR游戏消灭zombie。

深圳亲子好去处︳深圳室内游乐场KP-Fun潮玩游乐街区
深圳亲子好去处︳深圳室内游乐场KP-Fun潮玩游乐街区（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

赛车控必玩！深圳室内最大碰碰车乐园

「潮玩互动实验室」就有夜光war game，可跟小朋友组队，齐齐穿上发光战甲玩激光枪战，乱射更会被「锁枪」五秒，刺激度十足，就连幼童也「玩完再玩」；也有六人同玩的AR竞技，戴上AR眼镜对战杀敌！还有深圳室内最大的碰碰车乐园，设有迷幻闪灯效果，碰撞效果更震撼。130厘米的小朋友可戴上安全颈箍坐上卡丁车，与爸妈享受赛车的乐趣；另设「无动力极速光轮」，感受电单车的飞驰感。

深圳室内最大的碰碰车乐园，设有迷幻闪灯效果，碰撞效果更震撼。
深圳室内最大的碰碰车乐园，设有迷幻闪灯效果，碰撞效果更震撼。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳室内游乐场详情：

超百种不同玩乐设施大、小朋友都啱

同场还有大量体感电玩游戏，可试试赛车、赛艇、骑电单车、骑驼鸟、滑水、驾驶飞机等玩意，爸妈可与孩子一起比赛，看看谁运动细胞最强！玩得累了，可到电竞胶囊房、K歌房等「中场休息」，或玩玩桌球、飞镖或打保龄球，也有电动麻雀台可以让妈妈们「打两圈」！由于「一票任玩」，不妨到附近的餐厅小休，叉足电再次入场继续畅玩。

射箭相信不少大、小朋友也玩过，但骑着马射箭可算新鲜好玩。
射箭相信不少大、小朋友也玩过，但骑着马射箭可算新鲜好玩。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

KP-FUN潮玩游乐街区
地址： 深圳市福田区沙头街道上沙社区中洲滨海商业中心1期中洲湾商场L3（309 - 310）
前往方法： 深圳地铁9号线下沙站B出口 / 7号线上沙站A出口 
时间：10:00 - 22:00
票价*： 儿童全日任玩门票（130厘米以下） $216、1大1小亲子全日任玩门票 $435、单人全日任玩门票 $260
购买连结：https://bit.ly/4hjRaJI
 *参考网页即时票价为准

深圳亲子好去处推介2：深圳哈利波特禁忌森林

于去年开幕的「哈利波特：禁忌森林体验（深圳站）」位于龙华区，活动曾于新加坡、澳洲墨尔本、美国纽约等地展出，体验将以《哈利波特》及《怪兽与牠们的产地》中的禁忌森林为蓝本，各位「麻瓜」可先租借四个学院的魔法袍及魔杖，之后就可走入充满虚拟实境互动技术与不同灯光装置的经典魔法世界！

（图片来源：Klook）
（图片来源：Klook）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

必扫限定周边纪念品+奶油啤酒

大家将要跟随「海格」与他的爱犬「牙牙」进入传奇的哈利波特禁忌森林，约两公里长魔法小径中，有约20个场景，如荣恩家的飞天汽车，也会与树精、鹰头马身有翼兽、夜骐等众多著名神奇生物相遇。大家亦可边玩边挥动魔杖，体验施展魔法的乐趣，而以大型灯光装置艺术组成的禁忌森林，将自然森林幻化为超现实的魔法步道是绝佳打卡点，各位「麻瓜」玩乐时别忘了影靓相呀！探索奇幻旅程后，还可在主题村庄品尝魔法主题的餐点，必点「奶油啤酒」，也可选购限定周边纪念品，将魔法记忆带回家！

必饮奶酒啤酒！
必饮奶酒啤酒！（图片来源：Klook）

《哈利波特·禁忌森林体验》
时间：19:00 - 24:00（23:00停止售票及入园）
正常游玩时间：60分钟
地址：深圳市龙华区观澜街道牛湖水碧道
交通（从香港出发前往）
．由香港乘搭直通巴士或地铁到福田口岸，从福田口岸搭乘地铁到达观澜湖站
．或由香港搭乘高铁到深圳北站，再直接打车（大概30分钟）

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介3：前海冰雪世界 华发冰雪热雪奇迹

位于深圳前海的冰雪世界将于去年开业，在这个达43万平方米的玩乐世界内，有全球最大的室内滑雪场「华发冰雪热雪奇迹」，也有大湾区首个室内潜水设施、更配置五星级酒店JW万豪酒店等，全方位打造滑雪娱乐综合场地！

娱雪区
娱雪区（图片来源：Klook）

特别要介绍全球最大的室内滑雪场「华发冰雪热雪奇迹」，面积约10万平方米，相当于11个足球场大小，配备5条国际雪联认证的赛事级雪道，其中一条单道滑道长达463米、垂直落差达83米，最啱追求刺激度的滑雪爱好者。另外亦设有了2大地形公园及娱雪区，其中娱雪区备有14项冰雪游乐项目，就算是初学者或者小朋友一样过足冰雪瘾，享受不一样的滑雪体验。

娱雪区
娱雪区（图片来源：Klook）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

深圳华发冰雪热雪奇迹
地址：深圳市宝安区沙井南环路

交通（从香港出发前往深圳华发冰雪热雪奇迹）
．由香港西九龙高铁站乘搭高铁最快18分钟到深圳北站 /  直通巴士或地铁到福田口岸，再转深圳地铁会展城站C出口，步行约13分钟

**全年运营日历分为：淡季、平季、旺季
淡季：周一至周五（不含1/10-3/10、6/10-8/10、22/12-26/12）以及28/9、11/10这两个内地补班日
平季：周末（不含4/10-5/10、28/9、11/10）
旺季：10月1日至8日

*【春节营业时间】2026年2月16日(除夕)10:00-16:00最晚入园时间14:00；2月15/17/18/23日10:00-22:00最晚入园时间20:00；2月19日-2月22日09:30-22:00最晚入园时间20:00

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介4：深圳就好潮玩

占地50,000呎的就好潮玩为集弹床、数字运动及VR电玩一体于一身的综合型运动潮玩馆，内有超过30+个娱乐项目，包括多款VR电玩、碰碰车、弹床运动、竞技挑战等，也有大量运动类项目，如桌球、棒球、篮球、足球、哥尔夫球等等，适合不同年龄的大、小朋友玩乐。

（图片授权：IG@zoechan1110）
（图片授权：IG@zoechan1110）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

就好潮玩
地址：深圳市西乡街道坪洲海城路宝安大仟里购物中心B146-151号
票价：【单人票】周一至周五适用（内地及香港公众假期除外） $109、【单人票】所有日期适用 $129、【亲子票】周一至周五适用（内地及香港公众假期除外）$128 、【亲子票】所有日期适用 $158

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介5：玩美攻略 100,000呎室内游乐场

位于福田世纪汇内的玩美攻略（WonderMeet），为全深圳福田最大的的电竞娱乐室内游乐场，楼高3层、占地近10万呎，馆内拥有多达100项娱乐设施，如科技感机动游戏，包括射击、狙击、飞车、闪电摩托、头文字D、狂野飙车、极速飞车等，也有备受小朋友欢迎的舞立方、华卡音舞、鼓萌、E舞成名等，还有5D飞跃剧场、VR幻影星空暗黑战车及VR奔跑吧鸵鸟等刺激感官的虚拟实境体验，亦有对战街机、夹公仔。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

同时亦有4个大型运动竞技场地，如真冰滑冰场、保龄球馆、射箭场及桌球馆，也有热门的剧本杀、卡丁车、实弹射击、奥运射击、飞镖等适合大人游玩的活动，小朋友亦可玩手工陶艺、手绘油画、Diy珠串等，小朋友自己玩都无问题！

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

【全日任玩门票（平日，除公众假期适用）】
价钱：$305
．18岁以下儿童需要家长或监护人陪同入场（需购票）
．每位成年人可以免费携带一位80cm以下小童入场，场馆不建议高龄顾客入场
购买连结：＞＞按此＜＜

【全日任玩门票（周末、公众假期适用）】
价钱：$335
．18岁以下儿童需要家长或监护人陪同入场（需购票）
．每位成年人可以免费携带一位80cm以下小童入场，场馆不建议高龄顾客入场
购买连结：＞＞按此＜＜

玩美攻略（WonderMeet）
营业时间：10:00-22:00
地址：深圳福田区深南大道3018号深圳世纪汇1-3层

前往方法：
1. 深圳地铁1号线华强路站：于世纪汇商场B1层设地下通道连接深圳地铁1号线华强路站B出口，步行3分钟可抵达深圳地铁2号线或7号线的华强北站；
2. 深圳福田口岸：搭乘地铁4号线，坐2个站到「会展中心站」后转乘1号线到「华强路站」；
3. 深圳罗湖口岸：乘地铁1号线，坐5个站便可抵达「华强路站」。

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介6：心跳顽家超级运动世界

位于龙华区的心跳顽家超级运动世界于去年开幕，总面积近万平方米，楼高三层，场内有超过50个项目任玩。胆子大一点的孩子必玩一楼的大型项目，如360°自行车、90°魔鬼滑梯、高空攀岩、荡绳、10米高笨猪跳高台、梅花桩等，也有小朋友一玩再玩的超长车軚滑梯，还有无限轮回任玩的机动游戏「洗衣机」。而二楼则有多个较为静态的玩意，如保龄球、电玩专区、卡拉OK等，也有小型波波池与弹床，适合年龄较小的孩子，而三楼则有碰碰车及食物补给站，如不入场，家长也可在三楼帮孩子影相打卡，或叹杯咖啡等待孩子放电完毕。

心跳顽家面积颇大，有大量挑战胆量的高空项目。
心跳顽家面积颇大，有大量挑战胆量的高空项目。（图片授权：IG@zoechan1110）

场内设有多个不同大小的储物柜，也需要更换防滑袜才可入场，未有带备可即场购买，玩得累了想「医肚」也可透过美团外送美食，那就玩足一整天也不怕肚子饿喇！

近乎90度的垂直滑梯与极具离心力的「弹珠人」，你敢玩吗？
近乎90度的垂直滑梯与极具离心力的「弹珠人」，你敢玩吗？（图片授权：IG@zoechan1110）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

心跳顽家超级运动世界
地址：深圳华旺路51号（深圳地铁6号线阳台山东站C1出口）
时间：星期一至五 11:00 - 22:00，星期六、日 09:00 - 22:00
门票： 亲子1大1小平日畅玩不限时 $371、单人平日畅玩不限时 $292；亲子1大1小假日4小时 $303

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介7：世界之窗 环游名胜古迹

不知道小朋友会否有环游世界的梦想？随着孩子长大，相信家长也希望与小朋友一起游历各国，增长见闻。但毕竟时间与金钱有限，就先到深圳老牌景点世界之窗满足一下心愿吧！

未有机会飞去法国巴黎不要紧，在世界之窗的仿制品也相当瞩目壮观。
未有机会飞去法国巴黎不要紧，在世界之窗的仿制品也相当瞩目壮观。（图片来源：《亲子王》）

世界之窗已开幕超过30年，去年其著名景点世界名胜古迹缩小版经过翻新，并增加了园区玩乐设施后，好玩度大增。游客可乘坐「空中花园」缆车从高空俯瞰五大洲的景区，也有不少适合各年龄层游客的机动游戏和设施，包括过山车、激流、旋转木马、小火车、动感影院、喂动物和冰雪世界等，中间穿插各式游行及表演，叫人目不暇给。

园区近年大规模翻新，记得一定要乘坐「空中花园」 缆车，数分钟带你环游世界，俯瞰各国名胜。
园区近年大规模翻新，记得一定要乘坐「空中花园」 缆车，数分钟带你环游世界，俯瞰各国名胜。（图片来源：《亲子王》）

今年暑假新开的梅拉尼亚小镇，主打欧陆童话风建筑及装置，色彩缤纷，绝对是打卡热点。园区晚上九时半会有烟花和无人机表演，大家最好预留一整天，玩尽日与夜！

在斯特拉斯堡内可玩到各项魔法互动设施，还有魔法商店购买有趣魔术道具及玩密室逃脱。
在斯特拉斯堡内可玩到各项魔法互动设施，还有魔法商店购买有趣魔术道具及玩密室逃脱。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子好去处推介：

世界之窗
地址：深圳南山区华侨城
开放时间：09:00 - 21:00
费用： 日场 $223起 / 大人、¥110 / 小童；晚票 $122 起/ 人（18:00入场）、学生¥130 / 人；身高1.2米及以下 儿童、70岁及以上长者免费（需出示证明）
前往方法： 乘深圳地铁1号线于「世界之窗」站下车，于车站J出口步行数分钟即可抵达世界之窗入口。

购票连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介8：荔香公园 丹麦名牌游乐设施

秋冬天气干爽清凉，来到深圳南山区不妨抽点时间到户外走走。南头古城附近有个面积偌大的荔香公园，园区规划良好，除了有一大片的草地外，也种植了不同种类的植物，不少当地人会在此散步野餐，吹着微风听着鸟鸣甚是写意。

公国内一大片草地最适合野餐、放风筝和让小朋友自由奔跑追逐。
公国内一大片草地最适合野餐、放风筝和让小朋友自由奔跑追逐。（图片来源：《亲子王》） ​

而公园内近年更特别购入来自丹麦的著名儿童游乐设施品牌Kompan，在园内建设了一个Kompan Paradise，所有攀爬设施均经欧盟认证，原材料安全无毒，而且设计符合儿童发展，有助促进大肌肉及手脚协调，提升孩子解难能力。园区配套亦相当充足，既有婴儿车停泊处，也有饮水机、洗手间等设备。近公园门口位置有个大沙池，小朋友可随意带玩具来玩沙，旁边设有冲脚设施，相当贴心方便。

场内的游乐设施均是丹麦Kompan品牌，质料经严格认证，各项攀爬设施难度不同，适合各年龄段小朋友。
场内的游乐设施均是丹麦Kompan品牌，质料经严格认证，各项攀爬设施难度不同，适合各年龄段小朋友。（图片来源：《亲子王》） ​

点击图片浏览深圳亲子游推介：

荔香公园
地址：深圳南光路荔香公园
前往方法： 乘深圳地铁13号线到深大站或12号线到
南头古城站
费用：全免

深圳亲子好去处推介9：南头古城 古迹活化文创商圈

近年内地大力推动文化旅游产业，位于深圳南山区的南投古城便是其中一个好例子。南头古城有纪录最早于东晋时期，估计距今有近1,700年历史，曾作为海防要塞，是粤东南地区的政治、经济及文化中心。如今除了可以看到昔日文化历史建筑外，还有众多文青小店售卖文创商品，设有各式美食、咖啡店，更有艺术展览及手工艺工作坊等，加上圣诞临近，各间店舖纷纷换上圣诞布置，令古城更添节日气氛。

南头古城的历史始于东晋（公元331年）， 距今有约1,700年历史。
南头古城的历史始于东晋（公元331年）， 距今有约1,700年历史。（图片来源：《亲子王》）

城内打卡位众多，慢悠悠闲地边走边看甚为写意，加上主路线以十字型规划，可串连各个景点，不容易迷路，走到哪、吃到哪，和孩子一起扫街购买纪念品，圆满了一日行程。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子游推介：

南头古城
地址： 深圳市南山区深南大道3109号南头古城（中山公园侧）
前往方法： 深圳地铁有两条路线可到达古城，从南头古城站经较宏伟的南门进入或从中山公园站经规模较细的东门进入，步程同样约5分钟。

深圳亲子好去处推介10：深圳野生动物园

野生动物园放养著300多个品种、近万头野生动物。这些动物除来自全国各地外，还来自世界各洲，当中有不少属于世界珍禽名兽和中国一、二级保护动物，如大熊猫、金丝猴、华南虎、东北虎、火烈鸟、麦哲伦企鹅、长颈鹿、斑马、亚洲象、丹顶鹤、犀牛等。还有动物园繁殖的珍稀狮虎兽、虎狮兽。野生动物园放弃惯用的笼养模式，让各种动物可在开阔地带自由活动，回到原来的生态环境。园区划分为三个区域：即食草动物区、猛兽谷、表演区。表演区内有动物瞭望塔、动物表演场、水族馆、猴山、杂食动物馆、美洲鬣晰馆、猿猴村、中型猛兽馆、熊猫馆等，每天表演场馆会安排多场精彩的动物表演。

深圳亲子好去处推介︳深圳野生动物园
深圳亲子好去处推介︳深圳野生动物园（图片来源：kkday）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

1.2米小童、70岁长者免费！必喂小老虎

早前带猪仔包到访深圳野生动物园的猪仔包妈妈，指1.2米以下小朋友与70岁以上长者均可免费入场。好们当日先坐小火车至「猛兽谷站」，既可留意火车各站的特色景点，亦可即到最受欢迎的「猛兽谷区」去喂老虎。由于只有两架专车喂老虎，故每班车需等约30分钟或以上，而每次喂老虎每人$50，家长可免费带同一名1.2米以下小朋友同行；亦可选乘搭小火车至欣赏马戏表演，马戏活动于平日免费，当中杂技表演较精彩，值得一看。动物园亦有冰雪世界。冰雪世界入场需租借衣服，每人$30（大小同价），内有冰雕可打卡，亦有冰滑梯，每次收费$10。而动物区可选择喂食长颈鹿、斑马，饲料$20份！

可于深圳野生动物园内乘小火车到各景点。
可于深圳野生动物园内乘小火车到各景点。（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情： 

【深圳野生动物园1日门票港澳居民特惠】1日门票 - 即买即用
优惠：$99
．特惠票有效期至2025年12月19日，不适用于2025年10月4日-10月7日

购买连结：＞＞按此＜＜

注意事项：
．每张成人门票可带同一名1.2米以下的儿童
．必须出示香港／澳门身份证之有效证件，方可进场。
．收到凭证后，请无须理会门票上的游玩日期，只需要按照预订日期及当天开放时间内兑换即可。

深圳野生动物园
地址：深圳市南山区西丽湖路4065号

前往方法：
市内交通：深圳地铁7号线西丽湖下车，于B出口步行约4分钟。
东铁线罗湖站出发：步行前往深圳地铁罗湖站乘搭1号线，于车公庙站转乘7号线前往。
东铁线落马洲站出发：步行前往深圳地铁福田口岸站乘搭4号或10号线，于福民站转乘7号线前往。

深圳亲子好去处推介11：深圳窝窝萌宠森友会

深圳窝窝萌宠森友会位于深圳南山、世界之窗旁，占地5,000余平米，以观赏和萌宠互动为主，其沉浸式萌宠互动最受小朋友欢迎。园内有50多种不同萌宠小动物，包括有水豚、小狐獴、草泥马、瑞士瓦莱黑鼻羊、小猪、小马等等；更有明确分区，如有鸟语苑、萌宠互动区、异宠投喂区、萌宠观赏区、爬宠区等。在园内可喂饲、拥抱、观察小动物，亦可零距离接触，适合亲子娱乐与放松，打造家庭亲子寓教于乐的学习空间。套票包一份$20饲料，并备有防咬手套及围裙，小朋友可近距离接触小动物，家长又放心。

深圳亲子好去处推介︳大、小朋友可于深圳窝窝萌宠森友会近距离亲亲小动物。
深圳亲子好去处推介︳大、小朋友可于深圳窝窝萌宠森友会近距离亲亲小动物。（图片来源：kkday）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

【深圳WOWO窝窝萌宠森友会优惠门票 - 世界之窗店】
优惠：$79起
使用方式：入场需出示有效优惠券凭证
*每款套票包蔬菜喂食1份，可即买即用
*亲子票（包括一位成人和一位90cm至150cm以下小童）
购买连结：＞＞按此＜＜

深圳 WOWO窝窝萌宠森友会
地址：深圳市南山区沙河街道东方社区深南大道世界之窗停车场内（可搭乘地铁1/2号线至世界之窗站H出口步行约260米）
营业时间：星期一至日 10:00 - 17:30
*客人必须出示有效QR Code 入场码，方可进场；一人一票，禁止中途换人使用
*每位成人可以免费带一名90cm以下的儿童（以现场测量为准）
*一经确认不可取消及更改

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介12：深圳野生动物园 x Lollypet宠萌乐园

Lollypet宠萌乐园与深圳野生动物园合作，为「沉浸式体验」的萌宠主题乐园。园区内有20余种动物，并配备深圳野生动物园专业兽医定期检查，在饲养员专业的指引下，这里的小动物们能摸、能抱、能喂食，小朋友可与动物零距离互动。园区内置新风系统，空气流通，不同习性的动物也都会分隔与独立的活动区域，入园前都会进行消毒，并换上体验装备。

 

在深圳市区商场内都可一亲草泥马。
在深圳市区商场内都可一亲草泥马。（图片来源：TT的妈妈@小红书）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

两间分店够就脚方便

Lollypet万象食家店（罗湖笋岗万象食家店）面积约400平米，位于罗湖区万象食家四楼，园内有袋鼠、梅花鹿、青山羊、小矮马、小浣熊、宠物猫、安格鲁貂、水豚、小香猪、迷你兔、刺猬、豚鼠、松鼠、孔雀、科尔鸭、虎皮鹦鹉、龙猫、宠物蛇、鬃狮蜥、蓝舌石龙子等等，大部分动物都可以零距离互动；而Lollypet龙岗龙城万科里店面积约2000平米，位于龙岗龙城万科里，属于半户外萌宠乐园，内有袋鼠、梅花鹿、青山羊、小矮马、小浣熊、宠物猫、安格鲁貂、小香猪、迷你兔、刺猬、豚鼠、松鼠、孔雀、科尔鸭、土拨鼠、海狸鼠、鸸鹋、豪猪、刺尾鬣蜥、黑尾土拨鼠、鸽子等等，两个商场均有有餐饮、休闲娱乐、零售等配套，适合一家大细游玩。

 

（图片来源：kkday）
（图片来源：kkday）

 

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：


Lollypet万象食家店（罗湖笋岗万象食家店）
地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路71号万象食家第4层L418b Lollypet （地铁7号线笋岗地铁站A出口 直接进入商场乘电梯到L4层）
营业时间：10：00 - 22：00
购买连结：＞＞按此＜＜

Lollypet龙岗区龙城万科里店
地址：深圳市龙岗区龙城街道 龙岗大道3999号龙城万科里L3-01宠萌乐园（地铁3号线龙城广场地铁站D出口步行约5分钟至龙城万科里乘电梯或者手扶梯到L3（顶层）
营业时间：10：00 - 22：00
购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介13：深业上城Gjump 全日蹦跳放电

深圳福田区是港人爱去的热门地区，众多商场中，深业上城设计时尚特别，汇聚多间人气食店，故吸引大量香港游客。而亲子想在商场一站式全日消遣也绝无难度，皆因商场内除了有playhouse和室内滑雪场，更有一间可全日无限次出入的动感乐园Gjump。

深圳亲子好去处推介︳深圳业上城Gjump 全日蹦跳放电
深圳亲子好去处推介︳深业上城Gjump 全日蹦跳放电（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

Gjump面积极大，占地约20,000呎，内里有多种运动设施如跳弹床、攀岩、波波池、充气城堡、空中滑索、滑梯等应有尽有；每日更会有特别时段提供跳弹床表演，还会有弹床高手与小朋友互动，为孩子带来最新最刺激的弹床乐趣。而最受欢迎的必然是高空拓展障碍赛道，小朋友需要在300多米总长的高空赛道来回一次，建议较大的小朋友自己尝试挑战，而小一点的孩子可由大人陪同一边行一边拉滑轮绳，让孩子可安心顺利地完成整个赛道。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

深业上城 Gjump
地址：    深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城F2（即2楼）
开放时间：10:00 - 22:00（门票不限时，凭手环可以无限次进出）
收费：非节假日 1大1小亲子票 $337、节假日1大1小亲子票 $405、非节假日单人票 $224、节假日单人票 $292，最好自备防滑袜，场内亦有售，每对¥12。
前往方法：深圳落马洲（福田口岸）10号线冬瓜岭站E出口

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处14：木育森林 全木造游乐园

现今世代小朋友游戏玩乐选择丰富，很多孩子只要一机在手，便完全投入虚拟世界，与外间缺乏互动。

在深圳益田假日广场的木育森林是台湾同名游憩品牌在华南开设的分店，全店设施由原木打造，小朋友可感受到与别不同的playhouse体验，玩保龄球、观察木球的滚动装置、昔日的玩具和桌游，还有会让小朋友玩上瘾的飞机千秋。很多游戏都适合两人或以上一起游玩，让小朋友和同场人士有交流互动机会，而大人也可重温小时候简单又好玩的童年游戏。场内亦利用楼梯打造了大大小小的空中吊床，让大家玩一会也可在如同森林的游乐场中歇息。店内更附设音乐盒DIY活动，可自选玩偶和音乐等，作为纪念品一流。

最受小朋友欢迎的空中千秋， 在高空中滑翔但又不会过分刺激。
最受小朋友欢迎的空中千秋， 在高空中滑翔但又不会过分刺激。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

木育森林（益田假日广场店）
地址：深圳市南山区深南大道9028号益田假日广场L2 - 1号商舖
开放时间：星期日至四10:00 - 22:00；星期五、六 10:00 - 22:30
收费：工作日单人票 $83、周末节假日单人票 $131、工作日双人票 $144、周末节假日双人票 $233
前往方法：深圳地铁1号线或2号线于世界之窗站下车，于A出口步行约5分钟。

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介15：探洞工场 做只小地鼠

小朋友最喜欢探索新事物，有没有想过可以走进故事书才见到的地底世界和矿洞？

深圳亲子热点欢乐海岸内有间「探洞工场」，让小朋友戴上安全帽和头灯，换上保护装备，进入漆黑而机关重重的洞穴探索，考验小朋友的身手和胆量！场内共有八条路线，每条路线都难度不一，有的以冰雪为主题，有的则以化石为主题，更有一条命名「爸爸的恶梦」，道路狭窄而且有多个障碍，130厘米以下的儿童需由家长陪同挑战，爸爸们要操fit点去准备迎接挑战了！每条路线都设有不同的闯关任务，同时融入教育元素，让小朋友可以从游戏中学到新知识，提升解难能力。

洞内环境较黑又狭窄，家长要陪玩除了需要体力也需要能「逃出」的能耐。
洞内环境较黑又狭窄，家长要陪玩除了需要体力也需要能「逃出」的能耐。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

探洞工场（欢乐海岸店）
地址：深圳市南山区欢乐海岸购物中心L2层
开放时间：星期一至四及日10:00 - 22:00；星期五、六 10:00 - 22:30
收费：亲子 $360（1大1小）
前往方法：深圳地铁9号线于深圳湾公园站E出口

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介15：深圳欢乐港湾 网红打卡热点

出外旅游玩乐，打卡已是指定动作，深圳不少近年开幕的商场都装潢得美仑美奂，更可一站式包办食买玩。例如最近在小红书上火热的人气地点「欢乐港湾」，便拥有深圳最高摩天轮「湾区之光」，靠近海岸而建甚具度假风。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

区内另一打卡热点必数有中国最美书店之称的「钟书阁」，门口摆放书架的设计独特，几乎人人都会入内打卡留念，别以为只有门面光鲜，内里售卖的童书也种类多多，也有许多深圳文创商品出售；静态活动以外，欢乐港湾也设有免费户外游乐场，嫌天气太热则可到商场内的室内游乐场Meland全日任玩。另外，商场也有多间人气美食餐饮，由朝玩到晚绝对不成问题。

这里有全深圳最大的摩天轮，让欢乐港湾的夜景更添璀灿。
这里有全深圳最大的摩天轮，让欢乐港湾的夜景更添璀灿。（图片来源：《亲子王》）

深圳欢乐港湾
地址：深圳宝安中心区南部滨海地带
前往方法：深圳地铁5号线临海站B2出口

深圳亲子好去处推介17：深圳奈尔宝家庭中心NeoBio室内游乐场

奈尔宝家庭中心NeoBio于在深圳有多家分店，被誉为「Hermès级儿童乐园」。除了有一般的儿童设施如滑梯、波波池、攀爬区、高空探险索道，深圳卓悦店更有室内水上乐园。于不同分店，小朋友能「体验」各种有趣的职业，像是消防员、洗车员，汽车维修员、兽医、发型师等等，换上专业的制服、拿起工具，真实体验各职业的工作内容，玩乐之余，更能多认识及了解不同工种。

由于中心空间非常宽阔，为了安全，更贴心安排亲子手带，家长可以透过手带知道小朋友的所在位置！店内更设有餐饮区、正餐及下午茶，一家大细于店内玩足一整天也非常舒适。另外，还设有美育手工馆，可以按当天时间表参加各式工作坊，如：戏剧游戏、绘画时间，欢乐律动、知识竞答等。即睇奈尔宝家庭中心NeoBio南山区汇港店

亲子好去处2024︳深圳Neobio奈尔宝超像真角色扮演游戏
亲子好去处2024︳深圳Neobio奈尔宝超像真角色扮演游戏（图片授权：Facebook@Hannah雨猪仔之-吃喝玩乐世界）

早前Hannah雨猪仔妈妈就带小朋友去奈尔宝家庭中心NeoBio南山区汇港店游玩，小朋友先到「洗车场」扮洗车员，那里备有多架小车辆，还有各式各样的专业洗车设备，如泡沫枪、水桶等，小小洗车员穿上雨衣、水鞋后，就要「开工」用泡沫枪喷的柔和泡沫，为车辆「洗白白」，之后就到「车厂」维修车辆，「车厂」更如真实维修公司一样，将车辆架起让小小维修员躺在地上维修车底！小朋友还可到超级市场shopping，采购各式各样食物，再到收银处「付款」后，就可到迷你厨房发挥厨艺！生活在城市的孩子未必知道如何取牛奶，在「奶牛牧场」就可尝试挤牛奶，还可跟「小动物」近距离接触。

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

提提大家，到场后记得先查阅「活动时间表」，由于部分活动有限定人数，也有些活动要额外收款，计划好玩乐日程表就可轻松「开工」！室内游乐场有两层，地面个层多玩扮演角色，好像洗车员，消防员，牙医，厨师……等等，亦都有AR游戏区、工作坊、表演活动。而上一层则为餐厅，还有大型滑梯，波波池，攀爬区等等，足够玩上一整天。另外，汇海购物中心附近亦有大型商场，餐厅选择亦颇多，总有一间适合一家大小！

又有face painting玩！
又有face painting玩！（图片授权：Facebook@Hannah雨猪仔之-吃喝玩乐世界） ​

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

Neobio奈尔宝家庭中心
深圳汇港店地址：深圳太子路汇港购物中心（二期）L2-12b、13
*以上产品价格会跟随汇率以有所变动
**部分分店或有不同玩乐设施，详情请参考购买网址及Neobio奈尔宝家庭中心官网

深圳南山汇港店：
- 落马洲福田口岸过关后，乘搭深圳地铁 10 号线至岗厦北站，转乘 11 号线至后海站，转乘 2号线至海上世界站，全程约 49 分钟
- 乘搭高铁至福田站，约 14 分钟。再转乘深圳地铁 11 号线至后海站，转乘 2 号线至海上世界站，全程约 39 分钟

资料及图片授权：Facebook@Hannah雨猪仔之-吃喝玩乐世界

深圳亲子好去处推介18：深圳海昌．乐漫冰雪王国

深圳海昌・乐漫冰雪王国是华南地区首个以东欧风格、俄罗斯风情为主题的冰雪乐园，乐园占地约40,000呎，楼底约10米高，内有雪国列车、滑梯、旋转木马、雪国飞索等游乐设施，小朋友还可以穿梭冰屋，更可与雪人合照，或跟好朋友来场雪球大战，无论大人、小朋友都必定乐而忘返！乐园位于商场内，除了体验冰雪王国，亦可以到附近的人气餐厅、Imax 影院、溜冰场和剧院等等休闲娱乐设施吃喝玩乐，玩足一日亦不觉闷。

深圳亲子好去处推介︳深圳海昌．乐漫冰雪王国
深圳亲子好去处推介︳深圳海昌．乐漫冰雪王国（图片来源：KKday）

点击图片浏览深圳亲子好去处推介：

深圳海昌・乐漫冰雪王国5大主题

超大型冰雪王国内有5个主题，于以欢乐嘉年华派对为主题的打卡景点「嘉年华派对」免费租用雪服和鞋套，换好服装后，便可进入冰雪世界；走进「雾凇森林」，小朋友可爬到森林树屋，再前往城堡，于城堡最高点乘坐刺激的森林索道穿过雾凇森林，到达冰川山脉！于冰雪王国一角的「冰川山脉」，是整个冰雪王国的第二高点，这里有一条火车路线，小朋友和大人均可坐上火车上一观看冰川美景。

（图片来源：小红书@Doudou）
（图片来源：小红书@Doudou）

根据俄罗斯的建筑风格设计而成的「极地大陆」，还原俄罗斯街景，顶部更设有飘雪机，小朋友可在这打雪仗、堆雪人；以克里姆林宫城堡为原型参考的「冰雪城堡」，除了有旋转木马等玩乐体验外，还有雪雕介绍展，讲述冰雪王国的故事，第二层是雪雕展区、第三层阳台则设有巨龙旋转冰滑道、冰川滑梯和波浪雪道三条滑道。

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

【海昌·乐漫冰雪王国入场门票 - 单人票（约90分钟）
优惠：HK$168/位（原价 HK$229）
*产品价格会因应汇率浮动而改变 
*免费租用雪服和鞋套
购买连结：＞＞按此＜＜

【海昌·乐漫冰雪王国入场门票 - 双人票（约90分钟）】 
优惠：HK$298/2 位（原价 HK$372/2 位）
*产品价格会因应汇率浮动而改变
*免费租用雪服和鞋套
购买连结：＞＞按此＜＜

【海昌·乐漫冰雪王国入场门票 - 三人票（约90分钟）】 
优惠：HK$398/3位（原价 HK$482/3位）
购买连结：＞＞按此＜＜

海昌・乐漫冰雪王国
开放时段：第一场 10:10-11:40；第二场 12:10-13:40；第三场 14:00-15:30；第四场 15:50-17:20；第五场 17:50-19:20；第六场 19:40-21:10
地点：深圳市宝安区新安湖社区建安一路 99 号海雅广场 4 层 L430 号商铺 海昌・乐漫冰雪王国
交通：深圳地铁 12 号线新安公园站 C1 出口前往乐园

购买连结：＞＞按此＜＜
 

*产品价格会因应汇率浮动而改变
*免费租用雪服和鞋套
*暂不接待 3 岁以下儿童、孕妇及 60 岁或以上长者，15 岁或以下儿童须由成人陪同入园
*港澳居民限定，必须出示香港/ 澳门身份证之有效证件

深圳亲子好去处推介19：龙祥哈哈龙乐园

占地超过20,000平方米的龙祥哈哈龙乐园，以魔法森林拓展秘境为主题，保留了原有自然山水风貌，为不同年龄的孩子营造有丰富层次的沉浸式丛林游乐空间，更拥有十多个原创沉浸式大型无动力设施，合共超过100种玩法体验，提供一个亲子游乐活动体验与亲子休闲空间。

（图片来源：小红书@yolanda）
（图片来源：小红书@yolanda）

龙祥哈哈龙乐园有多个游乐设施，包括以乐园原创角色「哈哈龙」故事线开始的「魔法城堡」，小朋友可从超过 20种玩法中探险，增强勇气及战能力；而「魔法蜘蛛」的蜘蛛元素游玩组合包含多种功能，在装置中穿梭可激发小朋友探索兴趣；而另一个以「哈哈龙」为主题的「奇幻水乐园」，包括有水上滑梯、水上闯关等，多种趣味玩法令小朋友既清快又开心；特别推介「硬派亲子越野车」，爸妈可带著孩子越野体验驰骋快感，也可让孩子学习战胜自我。 

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：


深圳龙祥哈哈龙乐园
开放时段：星期二至星期五：10:00 - 17:00；星期六至星期日 09:30 - 18:30
地点：深圳市龙岗区环境科学研究院东南侧约 50 公尺（甘坑景区古镇内）
交通：深圳地铁 10 号线甘坑站 A 出口下车，步行至甘坑北门搭乘接驳小火车前往乐园
*产品价格会因应汇率浮动而改变
*身高 90cm 以下小童 及 70 岁 或以上长者免费

深圳亲子好去处推介20：深圳野恩动物园亲亲小动物

「深圳野恩动物乐园」是区内大型室内动物乐园品牌，设有多间分店，今次推出快闪优惠为龙岗万达广场分店。深圳野恩动物乐园集动物园及儿童乐园于一体，为一站沉浸式动物主题乐园，占地约1,800 平方米，有近100种不同种类的萌宠小动物，包括羊驼、狐獴和近30多种鹦鹉，可以抚摸、拥抱。

深圳亲子好去处推介︳深圳野恩动物园亲亲小动物
深圳亲子好去处推介︳深圳野恩动物园亲亲小动物（图片来源：小红书@景景同学）

深圳野恩动物园位于龙岗万达广场内，商场更有香港人喜爱的餐饮及玩乐设施，如喜茶、太二酸菜鱼，亲亲小动物后，推介到室内机动游戏游乐场Party Day、亲子游乐场 Meland，让孩子继续尽情放电，这里还有鹤祥宫按摩、KTV等等，可令大、小朋友更尽兴。提提大家，90cm以下小朋友更免费入场，即刻买定门票跟小朋友去拥抱小动物喇！场内动物可抱抱、投喂互动、拍照打卡，零距离与萌宠互动，更不限时可以玩足一天，绝对是深圳亲子好去处。

深圳亲子好去处推介︳深圳野恩动物园亲亲小动物
深圳亲子好去处推介︳深圳野恩动物园亲亲小动物（图片来源：小红书@景景同学）

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

【KKday独家票种】深圳野恩动物乐园门票+赠送投喂包1份(价值CNY66元)｜可选单人票 / 双人票 / 亲子票 / 家庭票
优惠：单人 HK$123、双人票 $208、亲子票 $169、家庭票（2大1小） $218
购买连结：＞＞按此＜＜
 
【香港居民特惠】深圳野恩动物乐园不限时游玩门票（龙岗万达广场店）
优惠：单人 HK$108、亲子票（1成人+1名90cm至140cm小童） $168、家庭票（2大+1名90cm至140cm小童） $228
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情： 
地址：深圳市龙岗区华南二道龙岗万达广场 4 楼 4022-4026 号
*以上产品价格会跟随汇率以有所变动
．小童票身高：91cm–140cm
．一名成人可免费带一名 90cm 以下儿童入园
．14 岁以下儿童必须有至少一名成年人陪同入园

前往交通（从香港出发到深圳野恩动物园建议）： 
．落马洲福田口岸过关后，乘搭深圳地铁 10 号线至木古站，全程约 1 小时 15 分钟；
．乘搭高铁至福田站，约 14 分钟。再转乘深圳地铁 1 号线至岗站，转乘 10 号线至木古站，全程约 1 小时 15 分钟

购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介21：汤悦温泉汗蒸 合家欢之选

汤悦温泉汗蒸拥有占地近65,000呎超宽敞休闲娱乐空间，装潢年轻时尚，如于城市度假一样，颇受年轻人、一家大小欢迎。汤悦一店集汤泉、汗蒸、餐饮、客房、足疗、按摩、茶艺、影视娱乐、电子竞技及各种特色汗蒸窑洞等多种休闲游玩于一身，综合设计型适合大人、小朋友。 

深圳亲子好去处推介︳汤悦温泉汗蒸 合家欢之选
深圳亲子好去处推介︳汤悦温泉汗蒸 合家欢之选（图片授权：IG@Zoechan1110）

不少香港爸妈都爱带孩子到汤悦温泉汗蒸，大人可享受按摩，小朋友又可于免费休闲娱乐空间游玩，小朋友喜欢到洞穴区内作小基地看书玩耍，也可玩街机、各类休闲棋盘，爸妈又可到电影院欣赏电影小休。入场门票亦可享汗蒸设施，包括汗蒸房、玉石浴、盐石浴、火山石浴、石子浴等，亦有免费品牌洗浴用品，如一次性内裤、洗发水、沐浴露、护发素、洗面奶、爽肤水等，够晒方便。

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

汤悦温泉汗蒸
地址：福田区车公庙泰然四路 109 栋泰安轩 B 座一二层 汤悦温泉汗蒸
*全场免小费免服务费
*产品价格会因应汇率浮动而改变

深圳亲子好去处推介22：iFLY风洞飞行体验店

开业不足两年的iFLY风洞飞行体验店是珠三角首间室内空中跳伞体验店，以国际认可专利技术让参加者在风洞内体验室内空中跳。除了让孩子一尝跳伞滋味，也能借此训练他们的胆量，挑战自我。

iFLY风洞飞行体验店
iFLY风洞飞行体验店

iFLY风洞飞行体验店
地址：深圳市龙华区鸿发路龙华壹方天地C区L1-023
前往方法： 地铁4号线龙华站A出口
营业时间： 周一至周五10:00 - 18:00；周末及公众假期10:00 - 20:00

新手试飞单次体验（不占高飞 / 1.5米以下）
票价：$371
购买连结：＞＞按此＜＜

深圳亲子好去处推介23：甘坑古镇

甘坑古镇是深圳一条于明朝建立的客家小镇。据悉，明末有来自梅州的客家人到访甘坑后，发现当地景色宜人，决定于当地定居。时至今日，甘坑有多幢古建筑仍得以保留，当地亦发展成文化景区和特色产业区，可让小朋友认识中华传统文化。

进入甘坑古镇，大家可以感受到强烈的客家气息，在有逾百年历史的状元府、南香楼，欣赏古代岭南建筑之美。
进入甘坑古镇，大家可以感受到强烈的客家气息，在有逾百年历史的状元府、南香楼，欣赏古代岭南建筑之美。
进入甘坑古镇，大家可以感受到强烈的客家气息，在有逾百年历史的状元府、南香楼，欣赏古代岭南建筑之美。
进入甘坑古镇，大家可以感受到强烈的客家气息，在有逾百年历史的状元府、南香楼，欣赏古代岭南建筑之美。

甘坑古镇
地址：深圳市龙岗区布吉吉华街道甘李路18号
前往方法：地铁10号线甘坑站
开放时间：24小时

深圳亲子好去处推介24：仙湖植物园

仙湖植物园被国家旅游局评为国家AAAA级风景区，占地546公顷，分为天上人间景区、湖区、庙区、沙漠植物区、化石森林景区和松柏杜鹃景区等六大景区。一个景点便能观赏生长在不同环境的植物，在这里跟孩子学习科普植物、地理气候知识就最适合不过。

仙湖植物园沙漠植物区设有圆拱形的仙人掌温室，种植了满满的仙人掌及多肉植物。
仙湖植物园沙漠植物区设有圆拱形的仙人掌温室，种植了满满的仙人掌及多肉植物。
仙湖植物园沙漠植物区设有圆拱形的仙人掌温室，种植了满满的仙人掌及多肉植物。
仙湖植物园沙漠植物区设有圆拱形的仙人掌温室，种植了满满的仙人掌及多肉植物。

仙湖植物园
地址：深圳市罗湖区莲塘仙湖路160号
前往方法：地铁2号线仙湖路地铁站B2出口
开放时间：06:00 - 21:30

深圳亲子好去处推介25：红树林公园自然力乐园

自然力乐园位于福田红树林生态公园内，占地1,100平方米，设施全部采用自然材质，给小朋友提供一个在城市中体验自然、感受自然的空间。园内设置了攀爬区、艺术区等十多个自然教育项目，特别适合零至三岁的幼儿。另有压水井、沙堆、植物小径、平衡木桩迷宫、绘画黑板、打击乐器、低矮积木桌、挂树叶绳、捕蝴蝶抓昆虫区、木块区等设施，让小朋友在大自然中尽情奔跑、游乐。

充满大自然气息的木制步道。
充满大自然气息的木制步道。
小朋友可在园内尽情放电。
小朋友可在园内尽情放电。

红树林公园自然力乐园
地址：深圳市福田区福荣路9号福田红树林生态公园内
前往方法：地铁3号线益田站D出口、7号线沙尾站A或B出口
开放时间：06:00 - 23:00

深圳亲子好去处推介26：立新湖公园儿童乐园

立新湖公园儿童乐园位于自然生态丰富、四季风景秀丽的宝安区立新湖畔，占地约6,000平方米。这里有用木条、砖块、沙石、木桩、树皮、鹅卵石等不同质感的材料铺装的感知步道，有给孩子们骑单车、奔跑、自由探索的荔枝小径，有给零至四岁幼儿设计的钻爬轮胎、小型滑梯、摇摇马，还有沙水游戏池、多人弹床、鸟巢秋千、秘密桥洞、攀爬石、木桩等各式游戏设施，提供充满趣味性、可以自由探索的自然活动空间。

点击图片浏览深圳亲子好去处详情：

立新湖公园儿童乐园
地址：深圳市宝安区环立新湖绿道
前往方法：地铁11号线福永站D出口
开放时间：05:30 - 22:30

 

相关文章｜深圳坪山亲子游4大推介 300年客家古宅Staycation/非遗工艺表演/一日小农夫/玩卡丁车｜亲子短线游

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

