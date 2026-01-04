室内游乐场︳全港30+室内游乐场推介 巨型充气城堡/本土怀旧打卡位/AI生成主题

室内游乐场︳今个暑假时晴时雨，周末不是打风下大雨，便是酷热得叫人难受，不想被天气打乱亲子出行计划？就带孩子去既安全又不受天气影响的室内游乐场畅玩。《亲子王》便为大家搜罗全港20多间超好玩室内游乐场，由港九新界到离岛，无论是梦幻波波池、刺激攀爬设施、STEM科学玩乐区，还是角色扮演小镇，应有尽有！这些室内游乐场不但能让小朋友尽情放电，部分更设有家长休息区，爸妈就可轻松陪伴孩子喇！快点收藏室内游乐场攻略，落雨时就可即刻出发去玩！

室内游乐场推介1： 香港本土情怀室内游乐场100FUN乐满纷

100FUN乐满纷为主打怀旧香港场景的室内游乐场，最啱一家人来探索本土韵味！玩乐设施结合香港场景布置，编排甚有心思，小朋友和家长入场后，先从海滨乘坐「摩天轮」，乘搭「小轮」渡过海港，来到尖沙咀海傍、戏曲中心、走过旧式街道「满纷一街」上的港式冰室「泰尼冰室」、旧超市「翠丝超市」、理发店「芳妮理发」和工程店「东尼维修工程店」，再于狮子山下功夫寨展身手，以及参与怀旧乐园摊位等，小朋友可投入扮演游戏，大人也忙于打卡乐在其中。

满纷一街仿照旧式街道打造，有着旧街景、旧建筑， 并加入原创角色为主角而设的泰尼冰室、芳妮理发、翠 丝超市及东尼维修工程店，让小朋友投入扮演游戏。（图片来源：《亲子王》）

小朋友最爱的波波池区，在这里变成一艘渡海小轮「无厘头号」，让小朋友可在宽敞明亮的波波池中尽情玩乐，犹如置身于维多利亚港畅泳。

波波池区变成一艘渡海小轮「无厘头号」停泊于启田 分店，让小朋友可在宽敞明亮的波波池中尽情玩乐， 犹如置身于维多利亚港畅泳。（图片来源：《亲子王》）

100FUN 乐满纷 （启田店）

地址： 蓝田启田道50号启田商场3楼328 - 329号舖

门票时段及收费（1大1小）：

•星期一至二 14:00 - 20:00 $180起

•星期三至四 12:00 - 20:00 $200起

•星期五 12:00 - 16:00、16:30 - 20:30 $180起

• 星期六、日及指定假期 11:00 - 15:00、15:30 - 20:00 $240起

查询：2186 6466（电话） / 5606 3036（WhatsApp）

室内游乐场推介2： 大角咀室内游乐场Super Sports Park

大角咀室内游乐场Super Sports Park有15项好玩游戏运动，近日更引入全新互动游戏「Pixel Runner」超动感踩格仔挑战，每关游戏设定不同，需要踩中相应格仔颜色取分，同时避开会移动的红黄色格仔障碍，，非常适合一家大细或者三五知己一齐参与，挑战反应及默契；另外亦有全港唯一超体感运动 「Iwall」，由欧洲引入的超体感运动游戏 IWall，有超过15种游戏，如射足球、滑雪场、忍者障碍阵、滑板场等，零遥控工具，全体感操作，绝对好玩过瘾！

大角咀室内游乐场Super Sports Park（图片来源：KKday）

Super Sports Park 15项游戏运动

Super Sports Park亦有多项有趣、健康及激发体能的运动设施，让小朋友边玩边锻炼，大人亦可在旁打气，或落场齐齐玩！弹床乐园特设多个不同大小及难度的弹床，亦有分为小朋友及专业人士区域，小朋友可安心放电玩耍；喜欢刺激感的小朋友，就必玩空中滑索，也可玩车軚滑梯，坐在大车軚上由滑梯最高点高速滑行，体验跟普通滑梯截然不同的速度及离心力。 另外，亦有不同难度运动小游戏，让家长们与小朋友挑战，如劲力投球、投篮挑战、保龄球、弹珠足球、忍者障碍阵、攀石墙，还有滚轴溜冰场，可免费借用双排轮滚轴溜冰鞋，享受高速行走的感觉，亦能训练小朋友的平衡力及专注力。儿童历奇有楼高两层的攀爬架，不同长度及高度的滑梯，好玩又刺激，适合不同年龄的小朋友尽情放电。

（图片来源：KKday）

Super Sports Park

地址： 香港大角咀海辉道18号银海坊 G03 & G05舖

门票：星期一至五

．早上 （10:00 – 13:00）HK$210/位

．下午 （13:30 – 17:30）HK$250/位

．晚上 （18:00 – 21:00）HK$190/位

星期六至日及公众假期

．早上 （10:00 – 13:00）HK$260/位

．下午 （13:30 – 17:30）HK$290/位

．晚上 （18:00 – 21:00）HK$210/位

*3 岁或以下的婴幼儿免费，可与一名18岁或以上、持有效门票的成人一同进场

室内游乐场推介3：全港首间AI生成主题室内游乐场Ganarova

到了全港首间AI生成主题室内游乐场Ganarova，小朋友便戴上手环化身为星际小特工前往各大挑战区域，于挑战中，Ganawawa代言人「Funny Fox」在人工智能装备库内为小朋友解难之余，更会提升孩子的常识，令小朋友玩得更轻松投入。各位「星际小特工」必玩6大挑战区域，先到「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系！再到「宇宙能量训练营」星际小特工所配戴的手带感应器，进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦测他们身处的位置及活跃程度，藉挑选提升身体灵敏度！

「数码奇幻星球」设置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，小朋友最喜欢看波波飘浮半空中。（图片来源：《亲子王》）

参加者将在各区域互动兼与其他小特工比拼对决，在趣味挑战中提升体能、智慧及合作能力，边学边玩，更为父母与子女缔造愉快的亲子时光。场馆亦会根据不同节日及潮流不定时更新主题和游戏任务，务求为小朋友带来新鲜感。

「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术让小特工认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系。（图片来源：《亲子王》）

于「人工智能装备库」会根据小朋友年龄及能力，让他们回答关于世界的常识问题，提升智力值。「星际小特工」可在「太空无重力世界」透过跳弹床体验太空的失重环境，还可于彷如置身于星际环境的「AI星际竞技场」中，保持平衡进行攀爬架竞技，越过一个又一个的障碍物。「数码奇幻星球」是最受星际小特工欢迎的区域，他们可在设置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，亲子一起享受愉悦时光。

星际小特工佩戴手带感应器进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦 测他们身处的位置及活跃程度。（图片来源：《亲子王》）

场外还有多款机动游戏和夹公仔机等，部分可多人同时对决，好玩度满fun。（图片来源：《亲子王》）

Ganarova星际特工AI训练营

地址：九龙深盛路8号碧海蓝天AEON荔枝角店1楼

场次： 11:00、12:45、14:30、16:15及18:00

（每日5场，每场1小时15分钟）

票价：

• 星期一至五 $158（包1位3 - 12岁小童及1位成人入场，连一对防滑袜）

• 星期六、日及公众假期 $188（包1位3 - 12岁小童及1位成人入场，连1对防滑袜）

•额外成人入场门票 $80



KKday优惠：

【二人同行低至58折】 Ganarova 一大一小90分钟门票 (共2张) + 30个游戏币 (共2份)｜额外送Ganawawa会员卡(共2张)

优惠：

．平日星期一至五 HK$253/组（原价HK$436/组）

．星期六至日及公众假期 HK$301/组（原价HK$496/组）

*一组门票已包2位2至12岁小朋友及2位18岁或以上的陪同成人

*入场时送Ganawawa会员卡 (共2张) 及 30个 游戏币 (共2份)

*入场时间为一小时三十分钟，入场时段: 11:00 / 12:45 / 14:30 / 16:15 / 18:00

*入场小童送防滑袜一对，成人进入场地必须穿著袜子

*游戏币 30个价值：$60 (平均$2/个)

购买连结：＞＞按此＜＜

室内游乐场推介4：One Small Step简约风亲子餐厅

年纪较小的幼儿大都无法好好安坐座位长时间用餐，想跟同龄幼儿聚餐，最好便是选择附设幼儿玩乐设施的餐厅。One Small Step亲子餐厅最近由荃湾迁至湾仔，店内沿用标志性的北欧简约风格，每个角落都有如影楼般适合打卡。场内的设施较适合六岁或以下幼儿，设有煮饭仔、波波池和千秋等，而且就在用餐区域旁，方便家长看顾子女。

纯净浅色调的玩乐设施颜色柔和，餐厅亦花心思保持洁净安全。（图片来源：One Small Step）

餐饮亦照顾到刚学进食固体的幼儿，有特色BLW手指食物，小朋友可随时用手拿着吃。餐厅亦可包场举行生日会或其他聚会，可协助提供布置及准备蛋糕等，一站式服务幼儿家庭。

（图片来源：One Small Step）

One Small Step

地址：湾仔皇后大道东183号合和商场6楼612号舖

开放时间： 星期一至四 11:00 - 19:00、星期五至日

及公众假期 11:00 - 20:00

查询及预约： 6931 1731（WhatsApp）/ www.onesmallstep.hk

室内游乐场推介5：冒险乐园旗舰店弹跳迷宫

想玩游戏、夹公仔和掷彩虹等，很自然便会想起冒险乐园，位于黄埔聚宝坊的旗舰店堪称全港最大，近日更变身加设四层高弹跳迷宫，除了有大量机动游戏外，还有巨型波波池、喇叭滑梯、旋转滑梯、绳网、超多机关的攀爬组合、积木、歴奇健身迷宫等。场地极大，家长要有心理准备跟着小朋友满场走也会一起「放电」，齐齐消耗体力。

黄埔旗舰店的四层弹跳迷宫面积偌大，锻炼小朋友体能之余，也考验家长体能。（图片授权：FB@初初妈妈ChochoMama）

冒险乐园旗舰店

地址：黄埔花园11期聚宝坊地库

开放时间：

• 星期一至五 11:00 / 12:15 / 13:30 / 14:45 / 16:00 / 17:30 / 18:45 / 20:00 / 21:00 （110个币或4张套票；每节1小时，包1大1小）

• 星期六、日及公众假期

10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00（110个币或4张套票；每节半小时，包1大1小）

收费： 机动游戏套票 $160 / 8张（1 - 2张可以玩1个游戏，陪同大人不用计票）

*入场必须穿着防滑袜，可现场购买 $15 / 对

室内游乐场推介6：钻石山室内游乐场任玩超过15款设施

零至三岁小朋友只要有波波池、煮饭仔和滑梯已觉满足，但随着年龄渐长，小朋友四肢越见灵活，便需要更多元化、更具挑战性的游乐设施。

Sunday Island场内设施色彩缤纷，极吸引小朋友目光。（图片来源：《亲子王》）

位于钻石山荷里活广场一楼的Sunday Island地理位置相当方便，一步出港铁站入商场即达。面积达5,000呎的玩乐设施包罗万有，最好玩必属刺激飞索和魔鬼滑梯，100厘米以上的小朋友即可畅玩。还有打卡一流的喇叭花滑梯、流星滑梯，以及弹床、高空攀石墙（适合110厘米以上儿童）、海盗船、拍拍乐、互动投影，旋转千秋、桌面游戏等等，还有利用山楂种籽的安全沙池、波波池、煮饭仔、变装区等，动静态游戏应有尽有，小朋友可自由选择和探索，场内还有Party Room欢迎家长全包或半包场。

飞索适合100厘米以上高的小朋友玩耍，不少小朋友玩完又玩。（图片来源：《亲子王》）

Sunday Island

地址：钻石山荷里活广场1楼123号店

开放时间： 星期一至五 11:30 - 19:30、 星期六日及公众假期 11:00 - 20:00

收费：

• 星期一至五1大1小 $110起；星期六、日、公众假期及学校长假期 $160起

• 套票优惠 $799 / 5张券 （每张券玩2小时，全时段可使用）；平日套票 $499 / 5张券（每张券玩1.5小时）

查询：6124 2873

室内游乐场推介7：港岛西大型室内游乐场Sooper Yoo

位于港岛西的Sooper Yoo以体育为主题，适合4岁以上小朋友及青少年。场内共分8大主题区域，有新奇刺激的大型攀爬障碍迷宫，还有可让小朋友化身F1小赛手高速比拼。Sooper Kix球类运动区把益智简单的「井字过三关」结合足球，等小朋友一展射球及运球技术。

港岛西大型室内游乐场Sooper Yoo（图片来源：Sooper Yoo）

除了动态游戏，场内也有锻练小朋友智力的静态游戏，既可体验登上电视萤幕一尝做电视主播滋味，也有「高速光线测试」考反应。推介富STEM教育元素的VR Cave环节，让小朋友在虚拟实境中与虚拟动物互动，激发小朋友的创意和创造力。

（图片来源：Sooper Yoo）

Sooper Yoo

地址：坚尼地城卑路乍街8号西宝城一楼（港铁香港大学站C2出口）

体验时间：10:00/ 12:15/ 14:30/ 16:45 （每节 2 小时）

【限量79折】买两张单场门票优惠（星期一至日，公众假期均适用）

优惠：

．星期一至五HK$198/1大1小（原价HK$250/1大1小）

．星期六日及公众假期HK$258/1大1小（原价HK$320/1大1小）

优惠包括：小童门票 （4岁或以上）1张及成人陪同门票1张

购买连结：＞＞按此＜＜

室内游乐场推介8：钻石山室内游乐场Sunday Island

位于钻石山荷里活广场的5000呎Sunday Island Playhouse，以梦幻为设计主题，场内设有7条滑梯及多个打卡热点，让小朋友能尽情探索和玩乐。特别推介刺激的儿童飞索、惊险的魔鬼滑梯及挑战性的攀爬墙，还有喇叭花滑梯、流星滑梯、弹床、海盗船都值得一玩再玩！场内亦有拍拍乐、互动投影、旋转千秋及桌面游戏等，让孩子们在玩乐中锻炼身体，边玩边提升智力！

钻石山室内游乐场Sunday Island （图片来源：KKday）

乐园里亦包括沙池、波波池、煮饭仔及角色扮演等热门游戏，男、女孩子们一样可找到喜欢的游乐点，充满乐趣的游乐天地绝对可令孩子们乐而忘返！ Sunday Island于元朗亦有分店，居于元天屯爸妈可以「近近哋」去放电！

（图片来源：KKday）

Sunday Island｜钻石山荷里活广场

地址：钻石山荷里活广场一楼123号店

营业时间：星期一至五 11:30 - 19:30；星期六、日、公众假期及学校长假期 11:00 - 20:00

查询电话：6124 2873

Sunday Island｜元朗Yoho Plus

地址：元朗Yoho Plus 地下C021号店

营业时间：星期一至五 11:30 - 19:30；星期六、日、公众假期及学校长假期 11:00 - 20:00

查询电话：6500 8221

室内游乐场推介9：

百田游园（马鞍山店）碰碰船回归

说到香港playhouse，不得不提百田游园，分店曾开设于黄大仙、铜锣湾、屯门，多年来为小朋友及家长带来美好玩乐回忆，如今上环分店将于今年年尾租约期满，负责人肥叔叔已于马鞍山及佐敦觅得新店位置。

百田游园正式回归马鞍山， 更带来超好玩碰碰船。（图片来源：《亲子王》）

当中位于马鞍山大水坑We Go Mall的分店早前已正式开放，为小朋友带来室内坐船仔和电动车驾驶，还有好玩波波池、木粒沙池等，在场职员人手充足，会陪小朋友齐齐玩，两小时绝对玩得充实满足！

位于地下的赛车场如无人轮候， 职员会让小朋友慢慢玩。（图片来源：《亲子王》）

百田游园（马鞍山店）

地址：马鞍山WE GO MALL 307室

营业时间： 星期一至四 14:00 - 20:00，星期五及假期前夕 14:00 - 21:00， 星期六、日及公众假期 11:00 - 21:00

收费： 大满贯全场任玩 $240起 / 2小时， 晚上优惠时段 $140起

查询及预约：6216 6311 （WhatsApp）

室内游乐场推介10：屯门室内游乐场Kingdom王国乐园

Kingdom王国乐园位于屯门，室内游乐场占地近9000呎，全新装修的超大室内亲子游乐场增设好玩的超级赛车区，各位小朋友就可体验成为小小赛车手的乐趣！

（图片来源：KKday）

Kingdom王国乐园设有23个玩乐区域，包括多款滑梯、滑轨区、平衡滑轨区、迷宫区、波波池区、弹床区、气球区、大型沙池、超市等，小朋友亦可大玩角色扮演游戏，于公主服装区、警察局、消防局、监狱等玩乐，亦有刺激的滑行车道、火箭、氹氹转、秋千、香蕉船、电动车区等，也有静态游戏如桌上游戏、Switch游戏地带、夹公仔专区等，让小朋友可透过各式各样丰富游戏尽情放电。

（图片来源：KKday）

Kingdom 王国乐园

地址：新界屯门良运街3号建生商埸2楼 (惠康隔离)

营业时间：星期一至日 11:00-20:30

室内游乐场推介11：新蒲岗室内游乐场Rainbow Egg Playhouse

新蒲岗室内游乐场Rainbow Egg Playhouse设有3间分店，位于新蒲岗的分店占地3,400呎，设施多多，包括有3层高的攀爬架，还有小朋友一见即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋转滑梯，亦有适合幼儿的攀爬地区、UFO洒波机、儿童车仔、厨房玩具设施、儿童服饰衣架（公主裙及职业服饰）等，同时备有萤幕投射游戏、大型跳弹床、电子消防员射水机器、电子气垫球机器、电子保龄球机器、电子格仔掟波机器，保证小朋友电力全数释放！

新蒲岗室内游乐场Rainbow Egg Playhouse（图片来源：KKday）

而位于北角的分店全层2,300呎，场地设施丰富，如有4米高3层的攀爬架、空中透明栈道、墙身吸波波装置、气管射波波枪、大型波波池、滑梯、3层升爬网等，也有电子游戏及多种玩具，让小朋友可尽情玩乐。

（图片来源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）

Rainbow Egg彩虹蛋Playhouse继钻石山店及北角店后，去年10月尾于黄竹坑开设全新分店，面积更是三店之冠。

室内游乐场的大堂采用天然光，环境超宽敞，埸内摆放了巨型不倒翁和大量儿童车仔，小朋友可尽情满场走。黄竹坑分店的巨型波波池亦相当好玩，除了可疯狂放波波入去装置，还有触感游戏和弹床等；至于静态区的「角色扮演区」布置亦井井有条，除了可以玩煮饭仔、做收银员，还可扮演医护人员、消防员、警察、工程师等，布置甚见心思，道具也很充足。另一大卖点为全场机动游戏如篮球机、小型摩天轮、夹公仔机等都任玩，小朋友一定玩到不愿离开。

（图片来源：《亲子王》）

【12.12 快闪新店开幕优惠｜买一送一】90分钟入场任玩门票｜包括2位小童及4位成人｜黄竹坑分店即买即

优惠：平日 HK$150 （平均$25/人，原价 $300）；星期六日及公众假期 HK$180（平均$30/人，原价HK$360）

*购买一张门票可4成人2小童同时间一次进场券

购买连结：＞＞按此＜＜

【全新开幕黄竹坑分店｜12月不限时任玩！低至69折】全日入场任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜黄竹坑分店即买即用

优惠：12月星期一至五 HK$150/2大1小（平均HK$50/位，原价HK$218/组）； 星期六日及公众假期 ⁠HK$180/2大1小（平均HK$60/位 ，原价HK$248/组）

*购买一张门票可2成人1小童同时间一次进场券

购买连结：＞＞按此＜＜

【全新开幕黄竹坑分店｜低至87折优惠】90分钟入场任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜黄竹坑分店即买即用

优惠：星期一至五 HK$130/2大1小（平均HK$43.3/位，原价HK$150/组）； 星期六日及公众假期 ⁠HK$160/2大1小（平均HK$53.3/位 ，原价HK$180/组）

*购买一张门票可2成人1小童同时间一次进场券

购买连结：＞＞按此＜＜

【不限时任玩｜低至55折】全日入场任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜北角或新蒲岗分店即买即用

优惠：12月星期一至五 HK$120/2大1小（平均HK$40/位，原价HK$218/组）； 星期六日及公众假期 ⁠HK$150/2大1小（平均HK$50/位 ，原价HK$248/组）

*购买一张门票可2成人1小童同时间一次进场券

购买连结：＞＞按此＜＜



【低至83折优惠】90分钟入场任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜北角或新蒲岗分店即买即用

优惠：星期一至五 HK$100/2大1小（平均HK$33.3/位，原价HK$120/组）； 星期六日 HK$130/2大1小（平均HK$43.3/位，原价HK$150/组）

*购买一张门票可2成人1小童同时间一次进场券

购买连结：＞＞按此＜＜



优惠详情：

优惠日期：即买即用，售完即止

时间：星期一至日及公众假期 10:00 - 21:00

地址：

．港岛黄竹坑香叶道22号,S22 8楼全层（港铁黄竹坑站B出口步行2分钟）

．北角英皇道383号 383 King's Road 17楼全层（北角A2地铁站及新光戏院步行3分钟）

．新蒲岗彩虹道212号 The Burrow 17楼 02-06室（钻石山地铁站A2出口仅需3分钟）

*半岁以下儿童免费；半岁以上需正常收费

*兑换券适用于所选择分店的开放时间，如分店开放时间任何突发情况下临时更改将不会另行通知，一切以官方网站公布为准

室内游乐场推介12：荃湾室内游乐场Childlike

位于荃湾的室内游乐场Childlike儿童乐园占地逾8,000呎，拥有多元化游乐设施，不但有波波池、沙池等设备，其巨型攀爬隧道和滑梯更可连接不同区域，玩「hide and seek」就更过瘾！扮靓专区试穿可爱的公主裙，绝对能满足喜爱扮靓的女孩子，男孩子更可到警察局和消防局玩角色扮演，一系列超可爱超吸睛玩乐设备，小朋友必玩到不愿走！推介坊间少见的鸭仔船玩小船漂流，室内游乐场更会提供救生衣给小朋友，玩得安全，爸妈就更安心！

荃湾室内游乐场Childlike（图片来源：Childlike Play Park）

场内还有全港独有 MR 互动体验专区，混合实境（MR）体验，把现实世界与虚拟世界合并在一起，刺激度大胜传统VR游戏！亦有跳弹床体感运动、滑轨、沙池及其他投币游戏等设施，适合不同年龄的大、小朋友，齐齐于室内边叹冷气边放电！现在更有买一送一门票优惠，即刻去购票买定农历年假大玩得玩！

（图片来源：Childlike Play Park）

荃湾Childlike儿童乐园

地址：荃湾愉景新城1029号铺

营业时间：星期一至日 11:00 -20:30

室内游乐场推介13：九龙湾Kids Kids Playhouse儿童乐园

位于九龙湾Mega Box的Kids Kids Playhouse儿童乐园拥有超过 20 款游戏区，包括全港独有《建筑学园》及《维修汽车站》等等；还有小朋友最喜欢的角色扮演，爱动的小朋友可扮演消防员、警察到消防局、警察局帮助「市民」，爱烹饪的就到超级厨师做「厨师」，也可做个人见人爱的小公主，在公主化妆间化靓妆！场内亦有 AR 互动投影、疯狂咖啡杯、亲子攀爬、大型波波池、造型滑梯、蹦床区、沙滩公园、球乐堡、绳网桥、海绵池等好玩设施，提供沉浸性娱乐体验，让小朋友尽情放电！

九龙湾Kids Kids Playhouse儿童乐园（图片来源：KKday）

【Kids Kids Car Pop-Up】2次/4次玩车体验｜全新7000呎 Kids Kids Car室内电玩车场

优惠：$99/2次玩车体验（原价 $110）、$180/4次玩车体验（原价$200）

购买连结：＞＞按此＜＜

【9折】100分钟入场任玩门票（1大1小）

优惠：$198（原价HK$220）、$258/连1次玩车体验（原价HK$280）、$308/连2次玩车体验（原价HK$330）

购买连结：＞＞按此＜＜

九龙湾Kids Kids Playhouse儿童乐园

地址：九龙湾Mega Box 12楼1号店

营业时间：星期一至五 11:00 – 20:00；星期六日及公众假期 11:00 – 21:00

室内游乐场推介14：文具佬室内游乐场Giggleland

售卖文仪用品、家庭用品及玩具等「杂货」的「文具佬」备受家长们欢迎，港九各区都开设分店，近日又有一新搞作，就是于港岛西环石塘坊商场的文具佬旁开设全新室内游乐场Giggleland，店家希望为家长们提供一个既轻松又安全的游乐小天地予0至6岁的小朋友，让他们可以在这个2,000呎的小天地尽情放松玩乐。

文具佬全新室内游乐场Giggleland适合0至6岁小朋友放电。（图片授权：IG@Hayes 希希的成长日志）

文具佬全新室内游乐场Giggleland以梦幻色为主调，试玩专员希希甫进场已被蓝白粉色的巨型波波池吸引，想即刻跳进去畅「游」一番！多个互动游戏区内有多条不同高度、刺激度滑梯，还有小型木粒沙池、Cooking BB煮饭仔、超市购物区及可爱造型车车，能满足幼儿与小朋友需要。

多个互动游戏区内有多条不同高度、刺激度滑梯，一滑即跌进波波池。（图片授权：IG@Hayes 希希的成长日志）

Giggleland室内游戏室

地址：西环石塘咀德辅道西402-404号石塘坊地下G10号（香港大学站B1出口）

查询 /预约：5287 6483（WhatsApp）

营业时间：11:00 - 20:00

详情：Facebook@Giggleland 、Instagram@giggleland_playhouse

部分图片授权：IG@Hayes 希希的成长日志

室内游乐场推介15：湾仔室内游乐场Kiztopia

Kiztopia港岛首间分店占地17,000呎，为Kiztopia全港最大分店亲子教育游乐中心。室内游乐场以KiztopiaFriends超级英雄为主题，8位Kiztopia Friends化身保卫城市的战士，带领各位小朋友变身小英雄，挑战18大刺激好玩的全新游乐体验。18个游乐体验区域中，必玩升级版「MojoZone超巨型攀爬区」，内有四大焦点地带设多个障碍游戏，包括首次新设的8米长空中飞索挑战，加上全新极斜滑梯及二阶式滑梯等4条不同主题的极速滑梯，还有拥有网状隔层的两层自由攀爬区，刺激度满分，最啱大胆的小英雄去玩。

Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬区（图片来源：Kiztopia）

而「耐力大爆发」就有两大障碍赛，包括逾千呎的一体式巨型充气弹床城堡，上面有一连串感觉统合训练障碍关卡，如木人桩、榔牙棒、滑梯、平衡木等；也有铁人障碍赛，小朋友要穿越晃动的吊轮等去考验体力耐力。另外，全新设置的「城市打地鼠」大型扑傻瓜地带、全新七彩陶瓷粒池及一系列弹床互动挑战和职业体验，一起拥抱「从游戏中学习，寓学习于玩乐」的游乐理念，潜移默化地提升8大成长智能（图像、身体、逻辑、人际关系、音乐、自然、自我和文字），晋身超级英雄行列！

High-speed Slide Zone极速滑梯地带 （图片来源：Kiztopia）

过千呎巨型积木房

场内亦有适合不同年龄孩子的玩乐设施，如全新创意陶瓷粒池、多个迷你弹床、三大职业体验等，「创意积木工程 Mark's Blocks」亦设有近千呎的积木建筑主题房，小朋友可坐上可移动的「Transport Mini Train运输小火车」穿梭在酒店大楼、消防局等建筑之间，以「Brick Claw Machine积木夹公仔机」筛选出所需的建筑积木，与Kiztopia Friends一同重建被破坏的城市。湾仔分店亦设有「3大职业体验」、「活力弹跳地带」等，也有PartyRoom可「打通」变大型派对房，让更多小朋友可跟KiztopiaFriends一起开盛大生日会！

Mark's Blocks 创意积木工程（图片来源：Kiztopia）

Kiztopia湾仔分店

地址：湾仔皇后大道东183号合和商场6楼Shops613 - 615&6B

时间：星期一至五（非公众假期）11:00 - 20:00，星期六、日及公众假期10:00 - 20:00

查询：2891 2038 / 6936 4663（WhatsApp）

网址：http://www.kiztopia.com.hk/

购票：https://bit.ly/3EHdNsl

室内游乐场推介16：观塘室内游乐场Stayhere Town

位于观塘的Stayhere Town室内游乐场占地7,000呎，以城镇作为主题，设有多个游乐区域，孩子们可以在这里试试去牧场体验做个农场小帮手，尝试揸牛奶、喂牛牛，还可去车车维修区与车车场「扮工」，也可做面包店、消防局、雪糕车、迷你超市、宠物诊所等帮手，也可玩钓鱼游戏、波波池、旋转滑梯、弹床、沙池、咖啡杯、透明隧道、平衡小桥！

（图片来源：KKday）

Stayhere Town

地址：观塘观塘道368号波顿科创中心22楼

营业时间：

星期一至五 (公众假期除外) 11:00-19:00

星期六至日及公众假期 10:30-20:00

电话：9158 0800

室内游乐场推介17：Nobi Nobi梦幻地带

Nobi Nobi梦幻地带有2大分店，分别位于油塘及青衣。星幻乐园位于油塘大本型商场，占地超过30,000呎，室内游乐场设计彷似太空站，两层管道与绳网可让小朋友尽情探索，更有无重力弹床同及太空漫步轮。这里亦有宽阔的星际波波池，加上冲下滑梯的快感，被紫白色的波波包围就犹如在太空般自由自在！大朋友、小朋友都可以在场内体验非一般的太空之旅；另亦设有沙池区、儿童闯关游戏、推币机、篮球机、夹公仔机，满足不同年龄孩子的愿望。

亲子好去处2025︳一起游入波波内大抢平安包！ （图片来源：kkday）

至于「青衣田园地带」则以可爱的青蛙荷花池田园为主题，选用绿色、白色为主调，让孩子如仿佛如置身于田园一样悠然自得，大家可任玩大型雪白色波波池滑梯、投影游戏、穿梭全场的大型攀爬架、绳网、摇摇马、星幻通道等，玩足一日都无问题。

nobi nobi梦幻乐园

地址：

青衣田园地带：青衣青敬路 31-33 号青衣城 1 期 1129-130舖

油塘星幻地带：油塘高超道 38 号大本型 3 楼 301 & 305 号舖

营业时间：星期一至五10:30-22:00；星期六日及公众假期 10:00-22:30

查询：2988 8000（青衣）、3619 4290（油塘）

室内游乐场推介18：启德Bouncetopia儿童充气弹床城堡

Bouncetopia by Kiztopia启德AIRSIDE旗舰店特别为2至10岁的孩童而设，主打一体式巨型儿童充气弹床城堡，以热带丛林为主题，设计起用有助增强安全性的圆滑线条，色彩上以草绿和明黄为主调，明亮柔和又能带来适度的感官刺激，营造出沉浸式丛林历奇氛围！全场划分为13个站点，长度逾54米的一体式充气弹床，拥有8站低冲击的障碍游戏，由Kiztopia 8位人气原创卡通角色为主角，小朋友置身其中既可享受跳弹床的无重力乐趣之余，也可挑战灵敏度和空间感，同时训练策略思维和快速决策能力！

Bouncetopia巨型儿童充气弹床城堡登陆启德AIRSIDE（图片来源：Kiztopia）

必玩「小象Eli之滑滑探险船」，于超过3米高探险船滑梯直冲往下跌进大型波波池，可跟朋友仔欢快「畅泳」；也可挑战「河马Happy之舞出迷宫」，走过多重迷幻关卡大考身手；「小熊Bell之蜜糖竞技场」内有小白花流星锤、树干木人桩等，一齐勇闯去玩极具挑战性的障碍游戏！记住玩埋「蜜蜂Honey之跳弹花园」、「兔子Raby之跨越萝卜田」、「恐龙Drago之激流漂流」、「猴子Mark之亚热带水果园」！这里还有三大自由创意玩乐站，可于「砂粒玩乐池」发挥创意，也可到「亲子丛林打卡站」自制棉花糖，于「玩乐热身站」更可小休买纪念品！

Bouncetopia by Kiztopia旗舰店

地址：启德AIRSIDE 4楼401 & 422店

营业时间：12:00 - 20:30（星期一至五）、10:00 - 20:30（星期六、日及公众假期）

【Bouncetopia 买一送一】90分钟入场门票 （1大1小）

优惠：$198起（原价：HK$298）

套餐包括：2张 90分钟门票（每张门票可容纳1位小童(1-12岁)及1位成人（18岁以上）陪同）

购买连结：＞＞按此＜＜

室内游乐场推介19：荃湾室内游乐场Kids Kids Car

于九龙湾、尖沙咀均有分店的Kids Kids Car，于6月份又有新店登陆荃湾愉景新城。荃湾Kids Kids Car有最受小朋友欢迎的儿童电动车逻辑驾驶，让小司机尽情在公路上飞驰，家长们也可以在旁打气影靓相。荃湾Kids Kids Car的游戏室有焦点玩乐设施海盗船，一众海盗在大海冒险，还有金字塔攀爬、滑梯等，也有摇摇板船、风火轮、波波池等游玩设施，爸妈们又有一新热点可以带小朋友去放电。

（图片来源：KKday）

荃湾愉景新城Kids Kids Car

体验地点 : 荃湾愉景新城1楼1056B铺Kids Kids Car荃湾愉景新城店

开放时间：星期一至五 12:00 – 19:00 ; 星期六日及公众假期 11:00 – 20:00

【9折优惠】儿童车游戏｜开心乐园区（弹床+波波池）

优惠：$99（原价$110）

购买连结：＞＞按此＜＜

室内游乐场推介20：北角Ryze弹床乐园

Ryze弹床乐园是香港唯一的弹床乐园，也是亚洲唯一的极限运动乐园。大、小朋友可于占地20,000呎弹床乐园，任玩分布在两个楼层的多个室内娱乐设施，当中包括40个相互连接的弹跳床，包括忍者课程、安全气囊、秋千、空中飞人、特技坠落、障碍训练场、室内高空滑索、走绳、双人弹跳床、超级和巨型弹跳床、倾斜弹跳床、战斗光束，更有超过10个海绵池、攀石墙及派对甲板！

北角Ryze弹床乐园 （图片来源：fb@Ryze (Hong Kong) ）

小朋友可在各种弹床上跳跃，试着完成终极忍者历奇和障碍设施，或挑战胆量，也可于海绵池上荡千秋，或试玩高空滑索或走绳，跳入安全气囊或海绵池等等，安全好玩。

（图片来源：fb@Ryze (Hong Kong) ）

Ryze弹床乐园

地址：香港渣华道321号柯达大厦1号3楼302室

营业时间：

星期一至四：11:00-20:00，每十五分钟一场次

星期五至日：10:00-21:00，每十五分钟一场次

电话：2337 8191

室内游乐场推介21：香港乐高探索中心LEGOLAND

香港乐高探索中心LEGOLAND Discovery Centre拥有多个场馆，每个场馆都设有不同的主题和活动，以乐高玩具为主题，为游客提供了一个充满创意和乐趣的游乐场。如可于「得宝农庄」发挥无限的想像力，用超大得宝颗粒创造心中的梦想基地，增强儿童的创新能力。也可于「4D动感体验」观看我们的3D影片，一边感受雨、风、雪等效果，触摸星星。

（图片来源：KKday）

大家可到「迷你天地」发掘香港的著名景点，这里有个用超过一百万块乐高颗粒搭建而成的超级迷你世界，在室内一样可欣赏如中银大厦、香港终审法院、大澳渔村、庙街等香港地标和风景！坐上「古堡历险」的勇士座驾，用手中镭射枪就可对付骨骸战士等邪恶的怪兽魔鬼们，拯救美丽的公主！而喜欢赛车的小朋友就要到「赛车场」，用大大小小的轮子及车体零件动手做出属于自己独一无二的乐高赛车，再跟其他小朋友们还一比高下，看看谁的赛车速度更快！还可于「魔法转盘」快速踩动踏板帮助默林施展魔法 。

魔法转盘（图片来源：香港乐高探索中心）

香港乐高探索中心

地址：尖沙咀梳士巴利道18号K11 MUSEA地库1楼B131-133号

室内游乐场推介22：启德JOYPOLIS SPORTS室内游乐园

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超动感世界）香港旗舰店占地3万呎，楼高五层的室内游乐场分为3大主题，合共有超过20个好玩刺激的游乐项目，大、小朋友一样啱玩！当中包括有将日本传统忍者元素与全球大热的 Ninja Warrior 运动概念完美结合的「忍者道场 NINJA DOJO」，带领大家进入日本忍者的训练道场，一考化身为大、小朋友的「现代忍者」的身手与反应，还可体验手里剑对战、剑刃挑战和忍者训练等多项活动。

亲子好去处︳JOYPOLIS SPORTS室内游乐园必玩3大主题体验（图片来源：KKday）

结合世界级游戏与尖端设备的3楼未来运动馆FUTURE ARENA，为玩家带来超沉浸的互动体验，当中包括有以香港传奇赛马「金鎗六十」为灵感的VR赛马游戏，大家可化身骑师体验赛马的速度感！还有全港首个结合AR技术与攀岩挑战的「魔幻攀峰」，创造令人惊叹的虚拟冒险有大中华区首发的「VALO ARENA」，还有东亚首发的「MR动感竞技场」，全球首个最多可供六人同时参与的MR游戏，无需穿戴设备即可投入游戏世界！

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超动感世界）香港旗舰店占地3万呎！（图片来源：《亲子王》）

小朋友必玩！超音鼠竞技场SONIC STADIUM 设0-12岁儿童区

二楼的超音鼠竞技场SONIC STADIUM专为SONIC粉丝和小朋友打造，更首度推出两大独家游乐项目：音速旋风与空中金环大冒险，大、小朋友齐齐化身超音鼠，享受突破极限的快感！ 更有专为 0-12 岁孩子设计的超音鼠全能运动场，小朋友可齐齐上场参与田径竞技，跑完100米再跳远，还可一起挑战跨栏，看看谁的运动细胞最强！另外亦有专为0至6岁小朋友而设的Playground区，当然少不了孩子最爱波波池，还有多款适合幼童的运动游戏。

超音鼠全能运动场（图片来源：《亲子王》）

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超动感世界）

地址：九龙城启德体育园运动健康中心G至4楼

营业时间：10:30 -20:30（最后入场18:30）

【JP超动感全票】含入场券＋120分钟游乐设施畅玩）

快闪优惠：星期一至五HK$278（原价HK$360）、星期六日 $313（原价HK$360）

场次时间：10:30-12:30 / 13:00-15:00 / 15:45-17:45 / 18:30-20:30

购买门票：＞＞按此＜＜

室内游乐场推介23：启德EpicLand历奇王国

EpicLand历奇王国内有设计独特的6大主题游戏区，最抢眼必数红色区域「Action Port冒险迷航岛」，内有小朋友最爱的超大迷宫、滑梯、两层攀爬结构和巨大波波池，孩子可一起去自由探索，与好朋友齐齐「冒险」。启德零售馆原为香港启德机场的一部分，「AirPlay空中乐园」就有大型充气飞机，让小朋友当个「飞行员」想像在天空飞行，说不定由此开启航空梦！

红色区域「Action Port冒险迷航岛」（图片来源：EpicLand历奇王国）

喜欢体操的小朋友可到「Daredevils勇者闯关营」挑战各种体操训练设施，这里有齐各项安全措施，小朋友可安心在此尝试玩吊环、平衡木，也可作倒立、拱桥、翻滚等动作，增强身体灵活性。「Party Terminal乐玩派对站」设有独立派对房间，小朋友就可在这里开生日派对，吃喝后又可去放电，尽情享受欢乐时光。

EpicLand历奇王国

地址：启德承启道38号启德体育园启德零售馆馆24楼

查询：3594 6796

开放时间： 11:00 - 20:00 （星期日作一般维护，只接受派对和私人活动预订。）

门票： 大小同价$258 （1 - 8岁随行1名成人免费）、长者及孕妇$100 ；1岁以下幼儿免费

购买连结：https://bit.ly/4jeNqse

室内游乐场推介24：亚洲首个XR共享空间EventFun Co-space

亚洲首个XR共享空间EventFun Co-space占地4,300呎，设有大型LED、电竞运动区，当中更有九款人气XR游戏，提供沉浸式体验，包括虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）三大元素。VR游戏非常多样化，佩戴VR眼罩就可一起参与守城合作游戏，也有射击、PVP、逃脱冒险及烹饪等多种玩法。近年兴起的闪避球亦有新兴电子玩法，「闪避球MR」结合了VR和AR特点，让虚拟物体和现实世界物体互动，可10个朋友一起玩，既考验团体合作、意志，也可测试反应力，刺激又好玩。

玩家佩戴 VR 眼罩，完全沉浸在数位环境中，即使是VR新手也能轻松上手。（图片来源：受访者提供）

AR探索教育游戏边学边玩

小朋友机不离手令家长苦恼，但原来有不少有益的AR亲子游戏。EventFun Co-space的AR探索教育游戏内容涵盖自我实现、尊重需求、情绪关怀、正向思维、了解自我等主题，有助小朋友在游戏互动中学习与成长。小朋友可于「情绪精灵AR」中认识不同情绪精灵，再透过小游戏治疗牠们，这可引导小朋友了解及表达个人自己的情绪。「守护天使AR」令孩子明白在人生会有机会遇到的挫折及抉择时刻，从中学会如何于障碍与挑战中成长。

适合儿童玩的的AR探索教育游戏「情绪精灵」。（图片来源：受访者提供）

EventFun Co-space

地址： 葵涌嘉庆路5 - 9号嘉庆中心18楼全层（近港铁葵芳站A出口）

查询：6353 6064 （WhatsApp）

1小时大空间XR游戏

门票：$350 / 位

游玩时间：60分钟

* 于9款XR游戏（8款沉浸式超大空间VR、闪避球MR）中，自选1 - 3只游戏。

室内游乐场推介25：免费玩具展Wise-Kids Toys & Playroom

Wise-Kids慧思创智教育玩具一向致力于通过创新的玩具推动教育，创办人Belinda本身是资深教育家，明白自由玩乐对学前儿童的重要性，她本身亦是玩具收藏家，更是香港的Playmobil和Steiff熊公仔的代理。除了铜锣湾分店，去年12月刚于中环开设集博物馆、商店及游戏室于一身的分店。甫进店内即见巨型Playmobil人仔，更有珍贵的特别版Steiff泰迪熊公仔展出，如全球限量1,500只的乾隆皇帝泰迪熊，还有英国王室也拥有的The Stevenson Brothers古董木马、Le Toy Van大型娃娃屋等，件件都极具来头，手工精细。这个珍藏玩具展更可随意参观，费用全免。

Playmobil人仔可说是德国最为人熟悉的儿童玩具品牌，Wise-Kids中环店门口便摆放了全港独家的两个巨型人仔。（图片来源：《亲子王》）

场内的Playroom更摆放了大量欧洲品牌玩具让二至六岁幼儿自由玩耍，更会不时转换主题，道具亦从幼儿玩乐角度出发，并由职员人手制作，如利用全手工制作的火锅料打边炉等，每隔几个月更会变换主题，保持新鲜感。既启发创意，家长也安心让孩子玩耍。店内有提供房间举行派对，可选包场或半包场。

说到泰迪熊界的爱马士，必然会联想到著名泰迪熊品牌Steiff。店内的超大bear bear可以让小朋友来个「熊抱」。（图片来源：《亲子王》）

Wise-Kids Toys & Playroom（中环店）

地址：中环都爹利街6号印刷行地下G1店

时间：10:30 - 19:30

Playroom时段：10:30、12:30、14:30及16:30

对象：2 - 6岁

收费： Playroom（1小时45分钟 / 1大1小）$169，额外成人 $50。（免费参观店内珍藏玩具展览）

预约：www.wisekidsplayroom.com/

查询：9103 8332（WhatsApp） / 6127 8223（电话）

室内游乐场推介26：富丽敦海洋公园酒店探险家

富丽敦海洋公园酒店The Explorers探险家为占地6,400呎的室内儿童游乐场，设有7个专为 1 至 10 岁儿童特别设计的独特软垫游乐区。小朋友可体验香港联合国教科文组织世界地质公园的巨大岩层，在海盗洞穴中寻找宝藏，再探索大埔滘自然保护区、石澳泳滩和米埔湿地，然后在著名的鹤嘴灯塔结束玩乐航行的旅程！一个室内游乐场就开展香港探险之旅！

富丽敦海洋公园酒店探险家（图片来源：kkday）

The Explorers 探险家

开放时间：10:00 - 20:45

地址：香港仔海洋径3号香港富丽敦海洋公园酒店地下- 探险家

室内游乐场推介27：黄埔躲猫猫室内游乐场

黄埔躲猫猫「PeeKaBoo PlayHouse」除了大型波波池、大型跳弹床、超长栈道等，还有投球互动墙、耍球机、攀爬墙、高身滑梯、吊桥及飞索；另有有巨型陶瓷沙池及多款沙玩具、超仿真厨房、雪糕车及超市、公主扮靓区及多款不同类型玩具车、投影区等。



黄埔躲猫猫室内游乐场（图片来源：KKday）

黄埔PeeKaBoo Playhouse 躲猫猫乐园

地址：黄埔天地第10期尖子坊地下G2-3号舖

营业时间：星期一至五 12:00 - 19:30；星期六、日、公众假期及学校长假期 10:30 - 20:00

查询电话：9383 5753

室内游乐场推介28：观塘playhouse Cozy Play Town

观塘playhouse Cozy Play Town室内游乐场占地5,000呎，位于港铁观塘站附近，方便就脚。场内除了有一般Playhouse常见的大滑梯、波波池、厨房区与彩石沙池等室内游乐场游乐设施外，更自设旋转木马、音乐区域，无论爱动爱跑或热爱音乐的小朋友，都可开心放电，旋转木马更是爸妈们跟孩子打卡必影。这个Playhouse亦适合3岁以下BB玩乐，场内特设换片室及母乳房，亦免费提供湿纸巾与冻、热水，方便BB换片饮奶。大人也可于大人专区打发时间，玩玩气垫桌、大型投影萤幕投球区、游戏机等。

观塘playhouse Cozy Play Town（图片授权：fb@为食爸爸与Asher的亲子日常）

Cozy Play Town

地址：九龙观塘鸿图道 63-65 号鸿运工厂大厦 7 楼 A-B 室- Cozy Play Town

营业时间：上午10时 至 晚上8时

图片授权：fb@为食爸爸与Asher的亲子日常

室内游乐场推介29：将军澳Kiztopia

新加坡亲子玩乐品牌Kiztopia自从于两年前进驻沙田，即成为新界东最受欢迎的Playhouse之一。去年于将军澳Park Central新开的第二间分店更大更好玩，而且结合太空和科技元素，小朋友可以在占地13,000呎、内有19个以太空为主题的游乐体验区尽情放电。

将军澳Kiztopia（图片来源：受访者提供）

必玩项目包括Speedy Slide极速滑梯地带乘坐橡皮艇高速冲刺、旱雪滑梯、超巨型攀爬区内的火山滑梯、各类结合弹跳和闪避的机动游戏、全新兽医诊所角色扮演区以及射门训练场等。九月生日之星的小朋友可于生日正日免费入场一次，如未能于九月生日正日入场，则可选择于九月平日入场。为庆祝中秋，亦会于9月14日起，在指定日子举行灯笼制作工作坊；9月29日Kiztopia进驻香港两周年，于两间分店更会有魔术表演和面部彩绘与大家分享喜悦呢！

9月14、15、18、 21、22、28、29日的 12:30 - 13:30将有中秋节传统挂饰工作坊。（图片来源：受访者提供）

Kiztopia 将军澳分店

地址：将军澳唐德街9号将军澳中心Shop G35 - 40

营业时间：10:00 - 20:00

室内游乐场推介30：DOCODOCO室内‧冒险之岛

现今世代小朋友从小接触电子屏幕产品，大都喜爱玩电子游戏。不想小朋友整天机不离手缺乏运动？可考虑带他们到位于康城的DOCODOCO室内‧冒险之岛，大玩结合互动电子游戏的各项玩乐设施，场地内以梦幻岛屿中不同景物为蓝本，例如「咕噜叫厨房」体验做小厨师，还有在白色沙粒的小小沙滩上堆叠小城堡、捕鱼捉蟹，并利用放大镜在小小池塘里探索不同的小动物和昆虫。

探险员们在水上行走时试试找出隐藏的青蛙和其他昆虫。（图片授权：FB@茯柃•妈妈•大小日常 ）

场内不同角落均有原创「菇菇」角色，现时更推出菇树猜谜小游戏，入场的小探险员只需和「菇菇」互动并记下「菇菇」名字，并完成后续游戏指示，便可向岛屿守卫者领取DOCODOCO限定索袋仔一个，入场玩时记得落足眼力！

喜欢玩Cooking Mama的小朋友一定也会喜欢这个咕噜叫厨房，在这里可以与奇妙蘑菇妖精们一起享受烹饪乐趣。（图片授权：FB@茯柃•妈妈•大小日常 ）

DOCODOCO室内‧冒险之岛

地址：将军澳康城路1号The LOHAS康城4楼404 - 405号舖

营业时间：星期一至日11:00 - 21:00（最后入场时间为20:00）

对象：6个月至12岁

入场费：$120（首60分钟 / 6个月至23个月），$200（首60分钟 / 2 - 12岁），$50（首60分钟 / 成人）；$60（其后每30分钟 / 6个月至23个月），

$100（其后每30分钟 / 2 - 12岁）

前往方法：港铁康城站B出口

*小童必须穿着防滑袜子游玩，其他人士必须穿着袜子

*以上室内游乐场价格根据官网为准。

室内游乐场推介31：Kids Kids Car（Mega Box）化身小车手

虽然要18岁才能正式考车牌，但玩儿童电动车两岁就可以了。别以为玩电动车只是摆摆姿势，其实让小朋友控制车辆方向、速度等，也能促进幼儿各方面的发展。

Kids Kids Car绝对是小车迷的天堂， 多款电动车任君选择。（图片来源：《亲子王》）

Kids Kids Car去年在九龙湾Mega Box开设了两万呎playhouse后，今年年中更于同场九楼开设了全新7,000呎电动车场，场内提供消防车、警车、跑车、巴士、工程车等多款电动车，鼓励二至九岁小朋友学习逻辑驾驶，每辆电动车本身快慢不一，适合不同经验及操控能力的小朋友。若小朋友年纪较小无法操控，场内职员也会利用遥控协助。此外，场内还有波波池和充气城堡，驾驶后齐齐跳跃玩乐，一次玩尽所有设施。

充气城堡有大小波波，来一场弹跳足球赛应该相当好玩。（图片来源：《亲子王》）

Kids Kids Car （Mega Box）

地址： 九龙湾宏照道38号企业广场5期MegaBox 9楼23号舖（12楼为大型playhouse）

时间： 星期一至五 12:00 - 19:00， 星期六及日 11:00 - 20:00

收费： $110 / 2次车游戏，$200 / 4次车游戏，$200 / 1次车游戏 + 开心乐园区，$250 / 2次车游戏 + 开心乐园区

查询及预约：5646 2499 （WhatsApp）

室内游乐场推介32：

室内游乐场推介32：Momoland北角店手摇小火车绕场

香港地少人多，尽管playhouse面积无法与内地的大型室内游乐场相比，但仍灵活运用空间，让小朋友玩得尽兴。

用手摇方式驱动小火车，考验手眼协调。（图片来源：《亲子王》）

Momoland最近于北角汇开设全新playhouse，虽然不是所有分店中最大，但占地7,000呎的亲子光影运动乐园可说是应有尽有，例如绕场行驶的手摇小火车、魔鬼滑梯、大喇叭滑梯和旋转滑梯都一应俱全；还设置了多项障碍的攀爬架，以及游戏机、公主扮靓区和兽医诊所等，男、女孩子一向玩得开心。北角分店除了有派对房，另设VIP家长休息室，购买会籍即可进休息区享用舒适梳化、大电视、免费饮品等，更可任玩 《太鼓之达人》、《玛利欧赛车》等电玩，大、小朋友各有各开心。

两款超长滑梯任玩，一款是高斜度魔鬼滑梯，另一款设有高低坡度，同样刺激好玩。（图片来源：《亲子王》）

Momoland北角店

地址： 北角汇2期2楼212、213号铺 （港铁北角站 A1出口）

时间： 星期一至五 11:00 - 20:00，星期六、日、 公众假期及前夕 10:30 - 20:00

收费： 星期一至五 $150 / 1小时 （1大1小），额外成人 $120；星期六、日及公众假期 $200 / 1小时 （1大1小），额外成人 $160

预约及查询：9873 4953 （WhatsApp）

室内游乐场推介33：The Wiggle Room小孩至爱玩水设施

想提升幼儿的大小肌肉、言语和认知能力，就需要多接触真实事物刺激感官。位于北角的The Wiggle Room于今年夏天开幕，特别为一至七岁婴幼儿小朋友而设。场内分为三大分龄主题区，专为不同年龄阶段设计，一站式满足多元游乐需求，如婴幼儿游戏室提供蒙特梭利主题区，刺激幼儿感官与精细动作；冒险区则设有高空滑索、障碍挑战、快速滑梯及波波池，锻炼大运动与胆量。

而体验区则会提供模拟乡村（角色扮演）、科学实验水池、沙池及攀爬架等设施，启发创意与探索。此店亦提供包场派对服务，亦会不定期联同导师举行STEM或艺术等工作坊，请密切留意其社交平台公布最新消息！

The Wiggle Room

地址： 北角和富道21 - 53号和富商场地下层B05B号店 （港铁北角站A1出口）

时间：星期一至日10:00 - 19:00

收费： 平日 $120 / 1大1小60分钟、$160 / 1大1小90分钟（平日额外大人不另收费）；周末及公众假期 $180 / 1大1小90分钟，$50 / 额外大人

预约及查询： 9737 2047 （WhatsApp） / www.thewiggleroomnp.com

