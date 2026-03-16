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生活考试有压力？3个方法助子女解除焦虑︳儿童心理

亲子
更新时间：14:07 2026-03-16 HKT
发布时间：14:07 2026-03-16 HKT

动画电影《Inside Out 2》里面代表焦虑情绪的角色「焦焦」引来不少人共鸣。作为家长，如果「焦焦」主宰了孩子的情绪，应该用甚么方法令「焦焦」离开呢？今次跟你分享三个方法，助子女解除及健康地面对焦虑的情绪。

（图片来源：《玩转脑朋友2》剧照）
（图片来源：《玩转脑朋友2》剧照）

助子女解除焦虑方法1：以健康的方式拥抱焦虑

我们都希望孩子在生命中能够快乐自在，并希望消除可能导致孩子焦虑的痛苦源头。然而，要减轻孩子焦虑的时刻，我们并非要完全消除所有可能引起焦虑的因素，而是要帮助孩子学会接受焦虑，学习与焦虑共存并充分发挥自己的潜力。例如孩子在学校怕虫，我们可以让孩子知道他和虫虫相隔很远，有各自安全的空间，孩子在课室，虫虫在自己的角落，让他知道自己是安全的，而不是直接跟孩子说：「杀死虫虫。」这个学习过程将逐渐提升孩子应对压力的能力，自然而然地减少焦虑的机会。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

 

助子女解除焦虑方法2：不要拒绝孩子接触新事物

有些父母可能认为过滤孩子可能感到害怕的事物，可以使他们不再感到焦虑。在某种程度上，这种做法可能是有效的，但仅具有暂时性。当孩子遇到让他们感到害怕和不安的事物时，焦虑是一种正常的反应。如果父母在这个时候立即将孩子带离引起焦虑的事物，孩子就会学到以下讯息：当我感到焦虑并明确表达出来时，父母会帮助我解决引起焦虑的问题。这可能会使孩子过度依赖周围的人来解决他们的焦虑和问题。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

助子女解除焦虑方法3：同理孩子的焦虑

例如，孩子对于看医生感到害怕，这是因为他们知道要打针，而这个过程让他们感到恐惧和痛楚。我们不应该轻视这种恐惧，而应该真正聆听孩子的感受，并且同理他们的恐惧，让孩子了解他们害怕去诊所的真正原因是甚么 ── 也就是打针这个过程，然后，我们可以用言语来鼓励孩子，让他们相信自己能够面对恐惧：「我知道你很害怕，这是正常的。妈妈会一直陪着你，和你一起面对这个挑战。」

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

处理孩子的焦虑情绪需要家长以同理心和耐心陪伴。透过接纳焦虑，让孩子适度接触新事物，以及给予理解和支持，我们能帮助孩子建立健康的情绪管理能力，让焦虑成为成长的助力。

 Dr Rosa Kwok 儿童心理学家
从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学家
Dr Rosa Kwok 儿童心理学家

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/
YouTube频道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV
Facebook专页：https://www.facebook.com/drrosakwok/ 

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