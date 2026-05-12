社交媒体对SEN孩的正/负面影响 3个方法帮助SEN孩健康使用社交媒体︳SEN学堂

在现今的数码年代，社交媒体（social media）已经成为我们日常生活不可或缺的一部分。对于SEN孩而言，社交媒体的影响尤为深远，既可能带来正面的社交机会，也可能对其情绪健康与自我价值观构成负面影响。家长必需深入了解社交媒体对SEN孩的影响，并采取适当的措施，以确保孩子能以健康的方式使用社交媒体。

社交媒体对SEN孩的正/负面影响

许多SEN孩在现实生活中可能因语言或社交障碍，难以与他人建立社交关系，而社交媒体正为他们提供另一种沟通方式，使他们能够透过文字、图片或影片与他人交流，减少面对面互动带来的不安、焦虑与压力。对于较难适应传统社交环境的SEN孩来说，网络社交平台可能是一种较为自在的社交方式，使他们能够在无压力的情境下与朋友交流，分享自己的兴趣和想法，甚至找到志趣相投的朋友。

（图片来源：PhotoAC）

然而，网络世界充满虚拟互动的不确定性，SEN孩可能受不适当的内容影响，或因过度关注社交媒体上的评价而影响自信心。许多人在社交媒体上分享自己的生活点滴时，容易陷入「比较心理」，例如看到其他人过着看似完美的生活，就会产生自我怀疑，甚至影响情绪。对于情绪调节能力较弱的SEN孩来说，这种比较可能加剧焦虑与自我认同问题，使他们在现实生活中更加封闭自己。

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此外，社交媒体对自我认同的影响也是家长需要关注的问题。SEN孩可能会在社交媒体上寻求认同，渴望被接纳与理解，但社交媒体上的资讯良莠不齐，部分内容甚至传播负面价值观，影响孩子对自己的认知。如果孩子过度依赖网络上的片面评价来确认自己的价值，就可能会忽略自己的真正能力与特质，甚至失去自我认同感。家长需要帮助SEN孩建立正向的自我形象，让他们理解自己并不需要依赖社交媒体的认可来确立自身价值。

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3个方法帮助SEN孩健康使用社交媒体

面对这些挑战，家长可以采取一些积极的措施，来帮助SEN孩以健康的方式使用社交媒体。

1. 家长不妨鼓励孩子分享在社交媒体上的经历与感受，帮助他们理解社交媒体的运作模式，并培养批判性思考能力。透过讨论网络上的资讯来源，家长可以协助SEN孩识别可靠的内容，避免受到错误讯息的误导。

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2. 家长可以引导SEN孩在社交媒体上参与积极且具建设性的活动，例如加入兴趣小组、参与公益项目或学习新技能，以减少无意义的浏览与被动接受资讯的时间。

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3. 家长宜帮助SEN孩建立健康的社交媒体使用习惯，包括设定合理的使用时间，避免过度依赖社交媒体，以至影响日常生活与情绪健康。而如果孩子因使用社交媒体而产生焦虑、情绪低落或过度在意网络上的评价，家长应适时介入，提供情绪支援与引导。

（图片来源：PhotoAC）

社交媒体的影响无可忽视，家长在面对这一新兴社会现象时，应以开放的态度引导SEN孩发展健康的使用习惯，确保他们在网络世界中仍能健康成长。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

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