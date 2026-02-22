善用AI帮助SEN孩子学习 善用演算法分析学习方式 分析情绪变化｜SEN学堂

近年来，人工智能（Artificial Intelligent，简称AI）技术迅速发展，于商业社会及坊间成为热门话题。家长们又有没有想过，AI也能为SEN孩的学习提供崭新方法的可能性？事实上，AI能够透过个人化学习工具、辅助沟通技术及智能支援系统等，为SEN孩提供更切合其需要的学习方式，帮助他们发挥潜能。

AI演算法析学习习惯

SEN孩因应不同的个别需求，可能面对语言、社交、感官或注意力集中等挑战，而传统教育方式未必能完全满足他们的需求。AI技术的发展让SEN教育更具适应性，并更加个人化，使每个SEN孩都能找到适合自己的学习方式。例如，智能学习应用程式能透过AI演算法分析孩子的学习习惯，提供适合的教材与练习，并适时调整难度，以符合孩子的能力；对于有阅读障碍的孩子，AI可以透过语音朗读功能帮助他们理解文章内容，或者透过影像辨识技术协助孩子识别文字，提高辨认文字的能力；对于语言发展迟缓或有沟通障碍的孩子，AI能够成为重要的沟通辅助工具，例如语音识别技术可透过文字转语音方式，帮助孩子表达想法，提升沟通能力。这些工具的即时反馈机制也让孩子能够在学习过程中获得持续的鼓励，从而增强他们的学习兴趣。

除了帮助SEN孩学习，AI也能为老师和家长提供实用的支援，以更有效地支持孩子的学习和成长。透过智能学习平台，师长可以监测孩子的学习进度，掌握哪些领域需要更多支援。此外，AI能根据孩子的学习数据提供个人化教育建议，帮助学校和家长制定合适的学习计划。同时，某些AI应用程式能分析孩子的情绪变化，协助老师和家长了解孩子的心理状态，并提供应对策略，以改善孩子的情绪管理和社交互动。

吸收知识变得有趣 使用要注意3点

尽管AI有助SEN孩学习，但家长在选择及使用AI工具时仍需抱持谨慎的态度。首先，家长应确保所选用的工具具备数据保护措施，以保障孩子的个人私隐；其次，虽然AI能够提供教育支持，但家长仍然需透过实体的人际互动与真实情境学习来帮助孩子全面发展社交能力，这对一些有社交障碍的SEN孩尤为重要；最后，家长宜与老师及专业人士合作，共同评估AI工具是否适合孩子的需求，以确保科技能真正发挥其辅助作用。

科技的进步带来崭新的学习方式，透过善用AI，我们可以为SEN孩创造更具包容性与个人化的学习世界，帮助他们发挥潜能，迎接更美好的未来。随着AI技术的不断发展和进步，有望SEN孩的学习旅程将变得更加丰富、充实、有趣，并让他们有机会在多元化的社会中发展自己独特的才能与价值。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

