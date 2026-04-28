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中学统一派位2026│校长拆解升中统一派位填表9大误区 Band1/2/3选校策略相同？

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更新时间：07:15 2026-04-28 HKT
发布时间：07:15 2026-04-28 HKT

中学统一派位2026│升中派位对学生及家长来说，都是一大难题。乐善堂杨仲明学校萧子亮校长对如何填报升中统一派位表格，有丰富经验及心得，萧校长指过往普遍家长填表时会较进取，希望博多几间Banding较子女水平高的中学，但近年经疫情洗礼、移民潮后，家长心态有所改变，选校时改为保守，冀子女愉快学习。萧校长认为，家长填表时最重要是清楚小朋友的学习水平、性格及喜好，不要过分高估或低估子女的能力，为他们选报适合的中学。

中学统一派位2026│校长拆解升中统一派位填表9大误区

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

 

萧：萧子亮校长

中学统一派位│误区1：填表时要填满所有选校志愿？

萧：统一派位分为甲、乙两部分，甲部最多可填报三个志愿，乙部最多可填报30个志愿，萧校长指视乎家长最心仪的中学是在他区或本区校网内、有多少间心仪中学，以决定甲部是否填满三个志愿；而乙部则建议家长尽量填满。以下是萧校长整合数个选校例子供家长参考：


（A）当家长最心仪的中学在本区校网内如在子女所属校网内，家长有一间非常心仪的中学，家长应在甲部首志愿拣选该校，第二和第三志愿则可「漏空」，然后再在乙部首志愿再拣选该校，避免在派位时，有机会误派入甲部第二和第三志愿，浪费乙部再选该校的机会。


（B）当家长在本区校网内有2至3所心仪中学如家长在子女所属校网内，有两至三所心仪中学，家长在甲部的三个志愿，可全部填满，并再在乙部按策略于首三志愿拣选该三校其中两至三间，其他志愿亦要尽量填满。


（C）当家长的心仪学校在所属校网外如家长的心仪学校在所属校网外，家长可在甲部首志愿拣选该校，甲部第二志愿和乙部首志愿，则填所属校网内最心仪的中学。

中学统一派位│乐善堂杨仲明学校萧子亮校长拆解升中大抽奖填表9大误区（图片来源：受访者提供）
中学统一派位│乐善堂杨仲明学校萧子亮校长拆解升中大抽奖填表9大误区（图片来源：受访者提供）

中学统一派位│误区2：派位只会派学生在甲、乙部分有填报的选校志愿？

萧：各校网内的学校数目，再加上个别校网有借位情况，一般而言，学生可填满30个选校志愿，惟部分家长认为，「Band 1学生无理由拣Band 3学校」、「Band 3学生拣Band 1学校都无用」，在乙部只填选约10所学校。提醒家长，此做法有一定风险，若学生填报的10个志愿皆落空，电脑会待全港学生完成派位后，再看看哪所学校有剩余学额，才派位给他，以往曾有九龙校网的学生，在此情况下被派往他没有选报的离岛区中学，令学生及家长大失所望。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

误区3：中学校网如何划分？如学生在升中前搬屋，如何处理？

萧：升中校网是按地方行政的分界，把全港划分为18个学校网，每个校网包括本区参加的中学，亦有他区中学提供的学位，但他区学额每年都可能会改变，例如在观塘校网内，会有部分西贡区的中学借出学额，如观塘区的小六生选报该些中学，有机会被派往西贡区。根据现行政策，除经申请跨网派位而获批准者，原则上，学生所属的升中校网为其就读小学坐落的行政区，而非学生的居住地区。

（图片来源：中学概览2024/2025）
（图片来源：中学概览2024/2025）

如学生在派位前搬屋，希望将来在新的校网升读中学，家长需在指定日子申请跨网派位，首轮申请在12月，而最后一轮则为3月，以今年为例，首轮申请由2024年12月至2025年1月初，最后一轮申请则截至2025年3月初，故今年的申请跨网派位期已完结。
家长必须经就读的小学提出申请，填写教育局跨网派位申请表、提交申请跨网派位家长信及有关证明文件，最近期住址证明副本，例如已盖厘印的租约、差饷 / 地租通知书、公屋租约 / 租卡、煤气、电力公司及水务署缴费单等。

误区4：如获准跨网派位，学生在新学校网的派位组别（Banding）与旧校网相同？

萧：获准跨网派位的学生，会以原属学校网小学经调整后的校内成绩，与新学校网的学生经调整后的校内成绩比较，以决定该学生在新学校网内所属的派位组别。由于不同校网的学生水平会略有差异，所以学生在不同校网内的派位结果，也可能不尽相同，例如学生在原校网内属第二组别Band 2，但跨区新校网内的学生整体成绩偏低，该学生的派位组别或将可升至Band 1，反之亦然。

外籍老师为学生进行模拟升中面试，让学生熟习面试流程。（图片来源：受访学校提供）
外籍老师为学生进行模拟升中面试，让学生熟习面试流程。（图片来源：受访学校提供）

不同Banding的选校策略

误区5：Band 1、Band 2、Band 3学生的选校策略相同？

萧：家长选校时，需因应子女的Banding、区内学额数目等因素调整策略，基本概念是「第一、二志愿可较进取，第三、四志愿则要订下保险线」。所谓「保险线」是指家长、学生对该校也有好感，若子女被派该校时，家长也可接受的学校。下是萧校长为家长提供的选校参考：


（A）如子女是Band 1学生在乙部第一、二志愿可拣选最心仪的Band 1学校，第三志愿开始，需开始较保守的选择，可选一些Band 1尾、Band 2头正在冒升的学校，后面的志愿则应填写Band 2学校。


（B） 如子女属Band 1尾、Band 2头的学生选校策略应倾向保守，但家长仍可在乙部第一志愿，拣选最心仪的Band 1学校，第二志愿开始，应填写Band 2学校，避免当未能入读受Band 1学生欢迎的中学时，有机会被派去没有拣选的学校。

萧校长提醒家长，不要过分高估或低估子女的能力。
萧校长提醒家长，不要过分高估或低估子女的能力。


（C）如子女是Band 2学生家长宜向小学老师查询子女属Band 2前列或中游学生，若学生属Band 2头，家长可因应子女的能力、学习动机、兴趣等因素，考虑是否值得在首志愿「博一博」一间Band 1中学，该中学最好属区内中游、或正在冒升的Band 1中学；而在第二志愿开始，家长应填报Band 2学校。


（D）如子女是Band 3学生情况与Band 2学生相若，家长宜向小学老师查询子女属Band 3前列或中游学生，再作出选校决定。由于近年学生人数下降，部分校网学额充裕，学生有机会博入Banding略高的学校。

误区6：每所小学各个Banding的学生比率不会改变？

萧：每个学生的呈分试成绩都会影响其校内排名，教育局会根据学生呈分试成绩，以及学兄姊的「中一入学前香港学科测验」成绩（俗称中一编班试，Pre-S1）作出调节，因为每次应考Pre-S1人数，和小六学生人数都不同，所以分数会以百分比调整。每个学生会配对学校最近两次的Pre-S1成绩，自2012年起，全港有呈分既小学，只有双数年毕业的学生所考取的Pre-S1成绩，会用作日后为相关小学学生配对之用。

老师仔细分析学生的强、弱项，提升学生的自信。（图片来源：受访学校提供）
老师仔细分析学生的强、弱项，提升学生的自信。（图片来源：受访学校提供）

由于每所小学的试卷深浅程度不一，教育局要比较呈分试的成绩，必需有统一比较的衡量标准，遂以Pre-S1成绩调节，全港小六学生均须应考，教育局根据Pre-S1成绩，最后整理出全港学生的成绩次第（Rank Order）（RO成绩），由高至低排列出每位学生的平均分，再把三分之一的学生，分别分到Band 1、Band 2和Band 3所属的组别。最近一次Pre-S1在2024年7月举行，是新冠肺炎疫情以来首度恢复抽样安排，是次抽样成绩将影响来届升中学生派位组别。
具体来说，例如甲小学之前的Pre-S1整体成绩好，今年该校便可有较高百分率的学生划入Band 1，如前50%；又如乙小学的Pre-S1的整体成绩下滑，该校便可能只有前20%的学生划入Band 1。

了解女子的派位组别

误区7：家长难以具体掌握子女的Banding？

萧： 如家长想知悉子女所属的Banding，可透过就读学校向班主任、校长查询；但家长需要注意，派位组别会分为全港派位组别及校网派位组别，全港派位组别是分配甲部全港校网的学位，而校网派位组别则是分配乙部本区校网的学位。学生所属的全港派位组别及校网派位组别不一定相同，因此，家长及学生应向学校老师查询，由老师评估学生在全港派位组别及校网派位组别中属于哪一个Banding。
建议家长要与学校紧密联系，出席学校举办的家长晚会、家长讲座及选校工作坊，再三向学校确认子女所属的组别，并了解学校过往数年的升中派位结果，参考以往与本届相同水平学生的毕业生，他们获派哪些中学，借以作好准备。 

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

误区8：选校表格简单易明、填表时不易出错？

萧：家长填表前应深思熟虑，仔细填写，以本校为例，学校会先派发表格的影印本予家长试填，再由老师检视，核实过后家长始填写正式的选校表格。萧校长分享以往家长填表出错的例子：

乐善堂杨仲明学校举办升中家长晚会，讲解填表需知。（图片来源：受访者提供）
乐善堂杨仲明学校举办升中家长晚会，讲解填表需知。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览升中派位选校填表出错大热陷阱：


 

误区9：受欢迎的中学，一定适合自己子女？ 

萧：坊间不少名校备受追捧，家长或抱「人报我报」的心态，事实上，家长如何判断子女适合哪一间中学呢？个人为家长提供的选校锦囊是，建议家长详细了解子女的本质、性格及学习表现、本区校网的中学资料，并进行分析，了解心仪中学的办学宗旨、学校特色、语文政策、课程发展、新高中学制的增值成绩、校风、学生支援、课外活动等，以及受欢迎程度，再决定选校次序。家长亦可在返学、放学时间，到中学附近的商场、车站，观察该校学生的行为举止，看看是否符合自己的心水。

老师仔细分析学生的强、弱项，提升学生的自信。（图片来源：受访学校提供）
老师仔细分析学生的强、弱项，提升学生的自信。（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪  图：资料图片、受访学校提供

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