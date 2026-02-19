新春饮食指南︳营养师教路减少「节后肥」+改善食滞法 2款消滞食物+3日消滞餐单推介｜亲子健康

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：10:30 2026-02-19 HKT
新春饮食指南｜每逢新春佳节，特别多美食佳肴，从甜甜的年糕到酥脆的笑口枣，再到充满诱惑的全盒零食，这些高糖、高油、高盐食物总让人难以抗拒，导致不止出现粗腰巨腩，甚至是便秘「肚谷谷」等肠胃不适问题。因此，对于家长和小朋友来说，节后应如何调整饮食，才能达到消滞减肥的效果呢？ 

新春饮食指南｜新年美食超高卡 两件糕点+贺年小吃=605卡路里

在新春期间，稍不留神，热量摄取就会大大超标。理论上，只要多吃3,500卡路里，就可能增重一磅。举个例子，吃一块煎年糕（130卡）、一块萝卜糕（75卡），两粒笑口枣（110卡）、一件糖莲藕（80卡），再加两条牛油蛋卷（210卡），这样总共就吃进了605卡路里！还未包括朱古力、软糖等零食，如果这样的吃法持续一星期，体重增加二至四磅是很正常的。如果本身容易水肿，体重可能会看起来增加得更多。

吃一块煎年糕（130卡）、一块萝卜糕（75卡）就已吸收超过200卡！（图片来源：Shutterstock）
吃一块煎年糕（130卡）、一块萝卜糕（75卡）就已吸收超过200卡！（图片来源：Shutterstock）

农历新年后有「节后肥」增磅怎办？

想减掉多余热量？运动是最直接的方式！这不仅能帮助消耗热量，还能促进新陈代谢。家长不妨参考以下的活动热量消耗表，和小朋友一起选择适合的活动！ （计算方法：以一个体重45公斤儿童为例，其所消耗热量为0.162 x 30 x 45 = 219卡）

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

 

活动项目 每分钟每公斤体重
所消耗的热量*		 运动30分钟
所消耗的热量**（卡）
做家务 0.062 86
乒乓球 0.068 92
羽毛球 0.098 132
跑步 0.134 181
篮球 0.138 186
蛙泳 0.162 219
跳绳 0.162 219

*卡 / 分钟 / 公斤 
**以体重45公斤的儿童计算

新春饮食指南｜暖水配水果 肠胃轻松无负担

过年期间的饮食往往高脂、高盐、低纤维，再加上饮水不足，容易引起便秘、口臭和「肚谷谷」等不适。想改善这些情况，建议节后多吃清淡、易消化的食物，搭配空腹时吃一份水果加一杯暖水。水果中的水溶性纤维能帮助清理宿便，对肠胃非常有益。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

如果有水肿的情况，可以选择高钾水果，例如香蕉、奇异果、番石榴、无花果、哈密瓜或蜜瓜。这些水果的钾含量较高，有助排走体内多余的钠质，改善水肿问题。

新春饮食指南｜白粥救急 温和护肠胃

如果节后出现肚泻，肠胃会相对脆弱，容易因水分和电解质流失而感到虚弱。这时需要选择易消化、温和的食物，帮助肠胃恢复健康。白粥就是一个非常好的选择，因为它清淡且容易消化，能温和地滋养肠胃。同时，白粥还可以帮助补充水分，避免脱水的情况。不过，如果肚泻情况严重或持续不见好转，建议及时就医。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

消滞食物推介1：绿茶、普洱茶、红茶

茶中的单宁酸和咖啡因，可以刺激胃酸分泌，帮助消化。不过，记得不要饮太浓的茶啊！因为摄取过多的单宁酸和咖啡因，可能会影响身体对铁质的吸收，尤其是小朋友，建议茶水泡得淡一点。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

消滞食物推介2：木瓜、菠萝、奇异果

有些水果富含天然消化酵素，能加快分解蛋白质，避免食物因长时间停留在胃部而带来的饱滞感。比如，木瓜含木瓜蛋白酶，菠萝含凤梨酵素，而奇异果则含奇异果酵素ctinidin。不过，要从水果中摄取更多消化酵素，有一个小秘诀 —— 最好选择还未完全熟透的水果，因为它们的消化酵素含量更高。当水果完全熟透后，酵素会被水果本身消耗掉，消滞效果自然会减弱。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

「消滞」不是消脂！ 

很多人以为大鱼大肉后，多吃几个水果或多饮几杯茶，就能达到减肥效果。事实上，「消滞」的真正意思是帮助肠胃消化、促进排便、减少肚胀饱滞的感觉，并不等于消脂减肥！如果想要达到真正的减肥效果，还是需要控制饮食热量，加强运动，才能让体重健康下降。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

新春饮食指南｜女士「 3日消滞餐单」 

由于每人体质不同，以下餐单配搭仅属建议及只供参考：

点击图片浏览女士「 3日消滞餐单」 ：

文：Audrey Tam

图：FreePik、PhotoAC、Shuttlerstock

Audrey Tam
Audrey Tam

Audrey Tam

香港认可注册营养师，毕业于香港大学，主修食品及营养科学，其后于澳洲悉尼大学取得营养科 学硕士学位。现时为澳洲营养师协会会员及香港营养师协会会员，曾为医院、公私营机构、展览、中小学等担任营养讲座导师，亦曾于多间香港老人院舍及日间中心担任顾问营养师，现为香港一间大型非牟利机构担任顾问营养师。以「Eat More Not Less」的理念，推广健康均衡饮食。

