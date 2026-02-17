Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富

亲子
更新时间：12:00 2026-02-17 HKT
发布时间：12:00 2026-02-17 HKT

农历新年习俗︳农历新年到了，中国传统上于新年佳节会「避讲不吉利说话」，原来还有不少传统禁忌，台湾清水孟国际塔罗小孟老师就提醒大家农历年初二有以下15个传统禁忌，大家可作参考，可以避免新一年运势不佳！即睇以下15个农历年初二15个禁忌，小心犯禁！

农历新年习俗︳农历年初二15个禁忌公开！

相信不少爸妈小时候也听过长辈说农历年初一不宜动用针线，会有血光之灾，或不会在大年初一扫地、洗头等等传统新春禁忌。原来农历年初二也有不少流传下来的新年习俗，即由台湾小孟老师为大家拆解。

农历新年习俗︳在农历年初二回娘家拜年也要禁忌要注意呀！（图片来源：FreePik）
农历新年习俗︳在农历年初二回娘家拜年也要禁忌要注意呀！（图片来源：FreePik）

 

农历新年习俗︳农历年初二15个禁忌！原来这天忌洗衫及午睡，也别这样做，不然会扫走财富呀！（图片来源：FreePik）
农历新年习俗︳农历年初二15个禁忌！原来这天忌洗衫及午睡，也别这样做，不然会扫走财富呀！（图片来源：FreePik）

点击图片浏览农历年初二禁忌：


农历年初二忌洗衫、呻「饿」

根据台湾清水孟国际塔罗小孟老师所指，原来有民间流传下来的习俗，认为农历年初二不宜洗衫，原来是水神生日！亦有指已外嫁的女儿于初二回娘家拜年时，在送礼、拜年时间亦有禁忌；也有指初二不宜午睡，是不礼貌的表现，亦不要呻「我很饿」，不然来年财运不佳，也没有食神呀！

有说农历年初二不宜港衫。（图片来源：PhotoAC）
有说农历年初二不宜港衫。（图片来源：PhotoAC）
在这天睡午觉也不太礼貌呀！（图片来源：PhotoAC）
在这天睡午觉也不太礼貌呀！（图片来源：PhotoAC）

资料来源：FB@清水孟国际塔罗小孟老师

资料由受访者提供，意见仅供参考。

相关文章｜农历新年习俗 ︳14个农历年初一禁忌：忌用铰剪！3大生肖新年勿穿红色 12生肖拜年吉时

相关文章｜2026马年开工吉时｜云文子奇门遁甲开工吉日吉时排行榜提升事业运 5大开工开运小贴士

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
19小时前
美专家紧盯春晚人形机械人。 央视
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
即时中国
15小时前
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
影视圈
15小时前
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
投资理财
7小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
17小时前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
生活百科
4小时前
王菲在今年央视春晚所配戴的耳环，再次成为网络热话。央视截图
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
4小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
21小时前
银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮
银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮
时事热话
2小时前