农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富
更新时间：12:00 2026-02-17 HKT
发布时间：12:00 2026-02-17 HKT
发布时间：12:00 2026-02-17 HKT
农历新年习俗︳农历新年到了，中国传统上于新年佳节会「避讲不吉利说话」，原来还有不少传统禁忌，台湾清水孟国际塔罗小孟老师就提醒大家农历年初二有以下15个传统禁忌，大家可作参考，可以避免新一年运势不佳！即睇以下15个农历年初二15个禁忌，小心犯禁！
农历新年习俗︳农历年初二15个禁忌公开！
相信不少爸妈小时候也听过长辈说农历年初一不宜动用针线，会有血光之灾，或不会在大年初一扫地、洗头等等传统新春禁忌。原来农历年初二也有不少流传下来的新年习俗，即由台湾小孟老师为大家拆解。
点击图片浏览农历年初二禁忌：
农历年初二忌洗衫、呻「饿」
根据台湾清水孟国际塔罗小孟老师所指，原来有民间流传下来的习俗，认为农历年初二不宜洗衫，原来是水神生日！亦有指已外嫁的女儿于初二回娘家拜年时，在送礼、拜年时间亦有禁忌；也有指初二不宜午睡，是不礼貌的表现，亦不要呻「我很饿」，不然来年财运不佳，也没有食神呀！
资料来源：FB@清水孟国际塔罗小孟老师
资料由受访者提供，意见仅供参考。
相关文章｜农历新年习俗 ︳14个农历年初一禁忌：忌用铰剪！3大生肖新年勿穿红色 12生肖拜年吉时
相关文章｜2026马年开工吉时｜云文子奇门遁甲开工吉日吉时排行榜提升事业运 5大开工开运小贴士
最Hit
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
15小时前
马会与市民同心同步同进 新春汇演打头阵驰骋精彩马年
2026-02-16 11:30 HKT