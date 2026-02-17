农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富

农历新年习俗︳农历新年到了，中国传统上于新年佳节会「避讲不吉利说话」，原来还有不少传统禁忌，台湾清水孟国际塔罗小孟老师就提醒大家农历年初二有以下15个传统禁忌，大家可作参考，可以避免新一年运势不佳！即睇以下15个农历年初二15个禁忌，小心犯禁！

农历新年习俗︳农历年初二15个禁忌公开！

相信不少爸妈小时候也听过长辈说农历年初一不宜动用针线，会有血光之灾，或不会在大年初一扫地、洗头等等传统新春禁忌。原来农历年初二也有不少流传下来的新年习俗，即由台湾小孟老师为大家拆解。

农历新年习俗︳在农历年初二回娘家拜年也要禁忌要注意呀！（图片来源：FreePik）

农历新年习俗︳农历年初二15个禁忌！原来这天忌洗衫及午睡，也别这样做，不然会扫走财富呀！（图片来源：FreePik）

点击图片浏览农历年初二禁忌：



农历年初二忌洗衫、呻「饿」

根据台湾清水孟国际塔罗小孟老师所指，原来有民间流传下来的习俗，认为农历年初二不宜洗衫，原来是水神生日！亦有指已外嫁的女儿于初二回娘家拜年时，在送礼、拜年时间亦有禁忌；也有指初二不宜午睡，是不礼貌的表现，亦不要呻「我很饿」，不然来年财运不佳，也没有食神呀！

有说农历年初二不宜港衫。（图片来源：PhotoAC）

在这天睡午觉也不太礼貌呀！（图片来源：PhotoAC）

资料来源：FB@清水孟国际塔罗小孟老师

