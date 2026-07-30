内地闲置车位突破3000万 部份屋苑空置率达6成 年轻人宁租不买 发展商劈价无人吼

香港车位长期「一位难求」早已是常态，但内地情况却迎来极大反差。目前中国全国闲置车位总量已突破3,000万个，二、三线城市新盘地下车位平均空置率逾四成，远郊及县城屋苑更达50%至60%。昔日买家须抽签、甚至加价疯抢的车位，如今就算发展商劈价促销亦未必能成功去货，彻底沦为无人问津的「闲置资产」。

车位配比急升 供求关系逆转

据内媒报道，每逢傍晚时分，不少屋苑的地面停车位泊满车辆，但走进地下一层的停车场，却可见大量车位长期空置。据中国城市停车协会2026年首季数据显示，全国闲置总量突破3,000万个，二三线城市新建屋苑地下车位平均空置率逾40%，远郊及县城屋苑更达50%至60%。

事实上，自2018年起，内地相关部门强制提高新建屋苑的车位配比标准，令供求关系逐步逆转。2025至2026年内地一二线城市核心区车位配比普遍达1：1.1至1：1.3，三四线城市普遍在1：1.2以上，远郊屋苑甚至高达1：1.8，即每户获配一至两个车位已成常态。

另一边厢，汽车销量增速正在放缓。2025年全国汽车销量按年仅增长2.1%，全民疯狂购车热潮早已冷却。车位越建越多，买车人数却未有同步飙升，自然形成供过于求的局面。

业权复杂藏陷阱 转手极困难

在目前市况下，越来越多业主倾向租用车位。以二、三线城市售价10至15万元（人民币，下同）的车位为例，买入后每月仍需缴交管理费，30年总开支约16.8万元。若选择租用车位，月租多数介乎200至400元，30年总成本约10.8万元。相比之下，租车位不仅能省下一笔费用，资金调动也更灵活；日后若要换楼，亦无须烦恼车位转让的繁琐手续。

业权问题一向是内地车位交易的「致命伤」，不少发展商会将「20年长租」包装成「永久使用权」推销。

业权问题一向是内地车位交易的「致命伤」，屋苑地下车位主要分三类，并非全部都拥有真正产权。按内地法规，未计入公摊面积（相等于公用面积）的车位才可依法出售并办理产权证；占用屋苑共有道路的车位则属全体业主共有，发展商无权单独发售。至于「人防车位」（防空设施）业权归国家所有，发展商只能依法出租，且最长租期仅限20年。

然而，不少发展商会将「20年长租」包装成「永久使用权」推销。业主豪掷十多万元，换来的只是一纸不受法律保障的长租凭证。即使幸运买入具独立业权的车位，日后在二手市场放盘时，往往亦受制于客源狭窄，如仅限同屋苑业主购买，以及高昂税费，最后往往只能减价求售。

电动车普及 削弱固定泊位刚需

此外，随着科技发展及消费观念改变，大众对车位的态度亦截然不同。截至2026年1月底，内地新能源汽车保有量突破4,000万辆，全国充电基础设施总数高达2,069.8万个。随着公共充电网络日渐完善，「随停随充」的便利性大幅削弱了拥有固定车位的必要性。

现时共享泊车、分时租赁等新模式让「按需使用」成为主流，年轻一代更看重资金流动性与生活质素，与其将大笔资金锁死在地下车位，他们更愿意将现金留在手中，用作供楼、理财或改善生活之用，亦不愿将大笔资金锁死在地库车位中。

当然，车位并非绝对不能买。报道分析指，一线城市核心区、车位配比低于1：0.8的老旧屋苑，车位依然供不应求，具备入市价值。若车位能办理独立产权证，且屋苑入住率高、车位真正短缺，长住业主买入作自用亦无可厚非。不过，远郊新区、配比1：1.5以上的「睡城」，以及所有人防车位和公摊车位，则不建议入手。

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