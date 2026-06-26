大阪房价与租金创新高 带动高性价比住宅新市场｜李丹翔

近年日本房地产市场表现强劲，在亚太区遥遥领先，单是去年房地产投资额就占亚太区总投资额的28%。根据最新市场数据，大阪市内新落成公寓的平均价格突破6000万日圆大关。

日本旅游住宿业仍维持强劲增长，今年头4个月韩国和台湾旅客分别大增22%及24%，填补了中国旅客数量跌55%的空缺。同时，海外投资者的信心明显回升，去年海外投资者的净买入金额高达883亿日圆，较2024年净卖出1783亿日圆，出现极大逆转。大阪人口近年一直维持净流入。在供不应求下，租金持续上涨。截至今年3月，大阪市各类住宅租金创下历史新高，50至70方米家庭单位，租金按年升幅高达13.5%。

推出副线「The Vista」

FMI正式推出了副线品牌「The Vista」。有别于主线「The Peak」的高级时尚，The Vista主打年轻活力、用色鲜艳的风格，专为追求高性价比的客群而设。虽然是副线，但我们依然坚持兴建高防震的钢骨新楼，并全数配备日系名牌Nitori家具。选址为价格压下来的关键——我们由心斋桥等核心区，稍微外延至「蛋白区」。所有The Vista项目都必须紧邻铁路站，确保交通极之方便，同具优厚潜力。

经过团队深入考察，进驻了近年深受年轻人热捧、全日本最大的韩国城——生野区鹤桥，打造全新项目「The Vista Sennichi」。项目提供16伙，面积均约300多方呎，附送大露台。由项目步行到鹤桥站只需两分钟，坐千日前线五分钟即直达难波。交通方便又贴近核心区，这里租赁市场非常大，除了当地日本居民，更有庞大稳定的韩国社群在这里生活和租楼，收租不用愁。若大家想买日本楼放租，又不想动用太大笔资金，这项目入场门槛轻松，是一个收租的好选择。

李丹翔

FMI至汇投资集团行政总裁及合伙人

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