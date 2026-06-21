伦敦楼市爆挞订潮 平均10单逾2单 创海啸后新高 97日长成交期成「死因」

近年不少香港人投资英国物业市场，尤其是伦敦核心豪宅地段，但高楼价背后，其实暗藏隐忧。根据《金融时报》报道，踏入2026年，伦敦核心地段物业交易平均650宗有150宗挞订（即有约23%挞订），其比例已经攀升至2008年全球金融海啸以来最高水平。

英国楼「挞订」成本比港楼低

踏入2026年至今，伦敦核心区物业市场交投数字亮丽，今年平均每月约有650宗成功获买家出价并进入交易程序（going under offer），但同期平均也有多达150宗交易最终宣告「挞订」（fall throughs）。

值得留意的是，在英国买楼，买家出价（Offer）被业主接受后，一般不需要即时付款，即并非香港买楼时需缴付细订及大订，但是买家申请按揭需要缴付行政费用200至300英镑（约2,101至3,152港元），或有代理要求买家提供财务证明，并可能会收取约1,000至2,000英镑（约10,507至21,016港元）作为排他性协议的诚意金。因此，英国楼「挞订」成本比港楼为低。

97日成交期成「挞订」诱因

房地产分析机构LonRes报告更指，现时平均长达97日的交易期，在瞬息万变的楼市中成为了致命伤。事实上，英国物业交易需时，流程普遍需时最少3个月至6个月不等。

另一方面，物业放盘却源源源不绝。截至3月底，伦敦核心区市场放盘量按年增加13.8%，500万英镑以上放盘亦增加7.2%；而新放盘（New instructions）则整体微升2.7% 。买家在漫长的等待中，绝对有足够时间在市场上寻找更优质物业，令买家极大诱因「转换目标」（switch horses）。

首季交投暴跌 伦敦核心区掀劈价潮

LonRes报告又指，伦敦核心区的整体成交量大幅萎缩，按年急挫32.6%，而在500万英镑（约5,254万港元）以上的超级豪宅板块，交易量亦按年下跌27.8%。另外，伦敦亦面对库存积压问题， 截至3月底，伦敦核心区的市场放盘量按年增加了13.8%。

此外，LonRes伦敦核心区销售指数录得按年下跌5%，而「伦敦传统核心区」（Prime Central London, PCL）跌幅更达7%。更震撼的是，PCL区的平均成交价较业主叫价大幅折让达14.2%，整体伦敦核心区亦录得10.5%的议价空间，两者均远高于长期平均水平。

租客权利法案恐掀加租潮

相对于销售市场的疲弱，租赁市场却在经历两个季度的调整后，于2026年首季重拾增长动力。LonRes 租金指数显示，伦敦核心区租金按年增长2.0%，至于PCL区增长2.6%，平均租金仍比疫情前高出逾30%。此外，首季平均租金回报率攀升至4.96%，高于上季的4.74%。

另外，首季新放租租盘按年大增40.8%，已完成租约亦升32.4%。在5月正式生效的《租客权利法案》（Renters' Rights Act）成为下半年最大焦点。业界认为，虽然法案原意是保障租客，但恐会引发业主封盘退出市场，导致租盘供应锐减。在租客竞争加剧下，反而会进一步推高业主叫租。

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