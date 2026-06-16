Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中原大湾区指数「4连升」 按月升0.33% 创10个月新高

海外置业
更新时间：10:08 2026-06-16 HKT
发布时间：10:08 2026-06-16 HKT

中原大湾区指数今年5月报92.34点，按月上升0.33%，连续四个月向上，累积升幅约2.3%，创10个月新高。其中，香港指数表现一枝独秀，连升5个月，累积升幅达5%。

上月12个指数中，上升及下跌各占一半，6个上升指数升幅介乎0.2%至4.98%，其余6个下跌指数跌幅介乎0.2%至4.27%。

四大中心城市同样升跌参半，香港及深圳指数上升0.67%及0.2%，分别连升5个月及4个月，累积升幅达5%及约2.3%。澳门指数连续6个月创新低，上月再跌1.78%，广州指数则微跌0.2%。

按月升0.33%

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，大湾区城市受惠救市措施落地，5月整体市况较4月理想，以广州为例，上月录得6785宗一手成交，较4月增加23%；深圳上月一、二手住宅成交合共录10079宗，较4月增加11.4%，为相隔14个月之后，成交量再度突破1万宗大关。

陈永杰又说，香港指数表现一枝独秀，其中一个原因是本港物业继续发挥避险角色。由于有利因素不变，而美伊战事又有望结束，料香港指数将持续攀升，惟步伐或会放慢，待市场接受新价格，将再展开新一轮升浪。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
18小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
20小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
2小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
18小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
17小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
14小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
18小时前
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
即时国际
3小时前
八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无
八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无
突发
14小时前
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
01:02
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 10:10 HKT