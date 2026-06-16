中原大湾区指数「4连升」 按月升0.33% 创10个月新高

中原大湾区指数今年5月报92.34点，按月上升0.33%，连续四个月向上，累积升幅约2.3%，创10个月新高。其中，香港指数表现一枝独秀，连升5个月，累积升幅达5%。

上月12个指数中，上升及下跌各占一半，6个上升指数升幅介乎0.2%至4.98%，其余6个下跌指数跌幅介乎0.2%至4.27%。

四大中心城市同样升跌参半，香港及深圳指数上升0.67%及0.2%，分别连升5个月及4个月，累积升幅达5%及约2.3%。澳门指数连续6个月创新低，上月再跌1.78%，广州指数则微跌0.2%。

按月升0.33%

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，大湾区城市受惠救市措施落地，5月整体市况较4月理想，以广州为例，上月录得6785宗一手成交，较4月增加23%；深圳上月一、二手住宅成交合共录10079宗，较4月增加11.4%，为相隔14个月之后，成交量再度突破1万宗大关。

陈永杰又说，香港指数表现一枝独秀，其中一个原因是本港物业继续发挥避险角色。由于有利因素不变，而美伊战事又有望结束，料香港指数将持续攀升，惟步伐或会放慢，待市场接受新价格，将再展开新一轮升浪。