内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签

内地楼市调整持续，买楼观念亦悄然改变。过去十多年，不少人以高杠杆方式上车「能借尽借」，冀借楼价升势累积财富。内媒报道，随着楼价回落、收入预期转弱，加上不少人抗拒长期负债，近年愈来愈多年轻人选择「一笔过」付款买楼，甚至提早偿还按揭。

父母豪掷635万助上车

《时代财经》报道，「北漂」近十年的潮汕90后女孩Cindy早前成功在北京置业。与传统买家不同，她没有选择承造按揭，而是由父母「一笔过」豪掷635万元（人民币，下同）购入单位。她坦言，在楼价回调后，父母手头资金已足够全数支付楼价，加上该单位属婚前财产，不希望日后会因按揭或共同还款问题产生复杂问题。

对于外界常说的「啃老」标签，作为独生女的她毫不介意，认为现今年轻人面对的经济环境与上一代大不相同，父母两老的退休金加起来，甚至高于她的工资。她又指，家庭资源本来就应该在两代之间流动，既然有能力，为何不让自己生活得更好，「这些钱未来也是留给我的，现在享受和80岁以后再享受有甚么本质区别呢？」

Cindy的故事并非个别例子，近年小红书等内地社交平台上，「全款买房」、「提前还贷」等话题热度持续高企，与过去十多年「高杠杆上车」的主流思维形成鲜明对比。深圳贝壳研究院数据显示，今年首季当地二手楼成交中，全款买家比例高达25.1%。若以总价200万元以下的细价楼计算，有关比例更进一步升至34.1%。

房贷余额连跌三年 业主宁提早还款

除「一笔过」付款买楼外，不少已上车的业主亦选择提早还款。深圳业主叶斐（化名）2018年买楼时，承造了370万元按揭，每月供款超过2万元，其中约1.66万元是利息，本金不足4000元。如果按正常还款30年计算，她支付的利息总额将高达377万元。

自2022年起，叶斐开始提早还贷，先后三次偿还本金共150万元。随着偿还金额下降及利率调整，现时她的月供已降至7000多元。她坦言手头现金流充裕了不少，至于日后会否继续提早还款，则需要视乎利率走势。

数据显示，截至2025年底，全国个人住房贷款余额为37.01万亿元，较2023年初的高位大减1.93万亿元，连续三年录得跌幅。

楼价回调降门槛 改变杠杆思维

事实上，楼价下跌大幅降低了「一笔过」付款的门槛。据内地房地产研究机构克而瑞数据显示，2025年全国32个重点城市中，大部份一手新盘及二手物业的平均总价已跌穿300万元大关。

有内地地产业界人士指出，目前选择「Full pay」的买家，主要以换楼客、拆迁户及部分投资客为主。由于全款交易周期短、资金回笼确定性高，二手业主普遍较愿意在造价上再作让步；同时，不少发展商亦会向全款买家提供额外折扣，变相增加「一笔过」付款的诱因。

报道指出，过去在楼市上升周期，买家习惯以最低首期及最长还款期「借尽」上车，藉高杠杆赚取资产升值回报。然而，随着内地整体投资环境转变，有业界人士直言，现在的客户「已经不想负债」。

深圳贝壳研究院院长肖小平解释，消费者对未来收入及投资回报预期转弱，在缺乏更佳投资出路下，直接「一笔过」买楼反而成为更稳妥的资产配置选择。

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